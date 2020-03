El dólar mayorista subió 3,25% en el último mes. El movimiento de la divisa no es resultado de factores del mercado. De hecho, desde fines de octubre pasado que prácticamente no hay mercado, con la demanda de personas físicas limitada a no más de USD 200 mensuales y la de empresas sólo a las compras para el pago de importaciones y algunas obligaciones puntuales, de ninguna manera para atesoramiento.