Florencia Carignano es la directora de Migraciones. Consultada por Infobae, explicó que han dispuesto una serie de acciones para minimizar todos los riesgos. “Todas las medidas que tomamos fueron consultadas con el Ministerio de Salud. Nosotros no somos la unidad de aplicación del protocolo. Ellos nos dicen que es efectivo y que no. Por ejemplo, no recomendaron el uso de barbijo ni de guantes, pero sí el del alcohol en gel. Además, y esto sí lo hicimos nosotros, aumentamos la protección de nuestros inspectores poniendo un segundo vidrio en las cabinas por si alguien tose, para que no llegue hasta ellos, porque nuestros empleados tenían un lógico temor a que los alcanzara alguna micropartículas. Esto se hace no sólo en los aeropuertos, sino en las entradas terrestres, fluviales y marítimas también”.