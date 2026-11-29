El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el caso de Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por desaparición forzada agravada, ha sido sometido a "los vejámenes de un proceso injusto" (Luisa González/Reuters - JEP)

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que presentará ante el Congreso de la República la Ley Arias Cabrales, un proyecto que, según explicó, está destinado a buscar soluciones jurídicas para militares y policías procesados o condenados por hechos relacionados la prestación de su servicio, entre ellos el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales.

La iniciativa llevará el nombre del excomandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional de Colombia, involucrada en la retoma militar del Palacio de Justicia —donde el M-19 llevó a cabo una incursión armada—, ocurrida en Bogotá en 1985. Arias Cabrales fue condenado a 35 años de prisión por desaparición forzada por hechos ocurridos en el operativo militar que se adelantó en el Palacio de Justicia.

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“Presentaré ante el Congreso de la República un proyecto de ley que llevará el nombre de ‘Ley Arias Cabrales’, para buscar soluciones jurídicas justas para los militares y policías que todavía afrontan procesos o cumplen condenas por hechos relacionados con el servicio”, afirmó De la Espriella durante la Convención Nacional de Veteranos y Reservistas de las Fuerzas Militares y de la Policía, llevada a cabo el 28 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones G12 de Bogotá.

El general (r) Arias Cabrales fue condenado a 35 años de prisión por desaparición forzada por hechos ocurridos en la retoma del Palacio de Justicia (Colprensa)

El mandatario aseguró que el caso del general (r) plantea una situación que el país no debería ignorar. “No podemos permitir que un héroe de la patria siga sometido a los vejámenes de un proceso injusto, mientras aquellos que han atentado contra Colombia siguen dando cátedra de moral y de buen comportamiento”, indicó el jefe de Estado.

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A su juicio, resulta injusto que los uniformados sean presuntamente “perseguidos” por sus acciones, mientras que los criminales son defendidos por la justicia. “Vamos a apoyar esa ley y con la ayuda de nuestra bancada y la ayuda de Dios, la sacaremos adelante para proteger a los héroes de la patria”, dijo.

La condena por desaparición forzada

El Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Arias Cabrales en 2011 como responsable del delito de desaparición forzada. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó el fallo en 2014 y la Corte Suprema de Justicia lo confirmó en 2019.

En su decisión, el Tribunal señaló: “El General Arias Cabrales sabía, y estaba obligado a saber, que en la fecha de los hechos y hasta la fecha de la acusación, el Derecho Internacional de los Conflictos Armados lo obligaba a tratar con humanidad a los combatientes vencidos, así como a todas las personas protegidas por esas reglas. Sin embargo, no cumplió con ese deber humano y militar”.

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El Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia ratificaron la condena contral el general (r) Arias Cabrales por desaparición forzada en la retoma del Palacio de Justicia (Colprensa)

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, el general (r) solicitó en noviembre de 2019 someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En consecuencia, su defensa presentó un recurso de revisión que fue inadmitido por la Sección de Revisión de esa jurisdicción, y el posterior recurso de reposición fue declarado desierto.

Luego, en marzo de 2023, la JEP excluyó a Arias Cabrales de su competencia. El 7 de febrero trasladó la actuación a la Sala de Casación Penal de la Corte para que definiera el recurso de revisión.

La decisión de la Corte Suprema

La Sala de Casación Penal de la Corte inadmitió en noviembre de 2024 la demanda de revisión presentada por la defensa de Arias Cabrales. El alto tribunal examinó las diferencias entre los requisitos de admisibilidad de una acción de revisión en la justicia ordinaria y en la JEP.

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La Corte Suprema de Justicia inadmitió en noviembre de 2024 la demanda de revisión de la condena del general (r) Arias Cabrales (Corte Suprema de Justicia)

Por un lado, indicó que la justicia ordinaria exige un poder especial otorgado a un abogado para presentar la demanda, mientras que en la jurisdicción transicional basta con que el apoderado haya sido reconocido en el proceso ordinario. También explicó que la JEP debe verificar sus factores de competencia temporal, personal y material.

De igual manera, explicó que esas condiciones incluyen establecer si la conducta atribuida a la persona tiene una relación directa o indirecta con el conflicto armado, comprobar la calidad de combatiente y constatar los compromisos de aportar verdad, reparar a las víctimas y no repetir los hechos. “Estos requisitos, sobra decir, no son exigibles en la justicia ordinaria”, señaló la Corte.

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La Sala concluyó que la defensa de Cabrales no cumplió los parámetros jurisprudenciales para admitir el recurso y que las pruebas invocadas no eran novedosas ni los hechos recientes tenían capacidad para revocar la condena.