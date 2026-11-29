El vocero del Gobierno de Abelardo de la Espriella señaló que no se ha retirado la seguridad del expresidente Petro debido a que la ley no lo permite (@infopresidencia/X)

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El Gobierno nacional aseguró el sábado 28 de noviembre de 2026 que el esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro y de su familia se mantiene intacto y cumple con la normatividad vigente, con el fin de desmentir las denuncias que se hicieron sobre una supuesta reducción de vehículos blindados por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La respuesta oficial se produjo luego de que el exmandatario afirmara en su cuenta de la red social X el sábado 21 de noviembre que le estaban retirando los vehículos de su dispositivo de protección para trasladarlos a la escolta del presidente Abelardo de la Espriella y a generales de la Policía, pronunciamiento que generó reclamos de integrantes del Pacto Histórico sobre los riesgos para su integridad.

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La colectividad señaló en su comunicado que: “El Gabinete por la Vida ha solicitado, así mismo, protección para sus miembros a la Unidad Nacional de Protección, y hasta la fecha no se ha producido medida alguna. Numerosos exfuncionarios, con amenazas comprobables y suficientes, han perdido sus esquemas de protección (sic)”.

“La situación del país no puede volver por los fueros de la acción intrépida y el atentado personal para hacer invivible la República, según las palabras del líder conservador Laureano Gómez, cuya incendiaria ideología está siendo reivindicada por el Gobierno nacional”, se lee en el escrito.

El Pacto Histórico denunció el presunto retiro de numerosos esquemas de seguridad de dirigentes y militantes (@PactoCol/X)

La respuesta del Gobierno a la denuncia de Gustavo Petro por sus vehículos blindados

A través de un post publicado en la cuenta oficial de la Presidencia en X y de un video presentado por el vocero del Gobierno de De la Espriella, Miller Soto, bajo el formato denominado “El Gobierno Desmiente”, el Ejecutivo sostuvo que no se han ordenado recortes en las medidas asignadas al ex jefe de Estado.

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En el texto difundido por la Casa de Nariño, la administración precisó: “El esquema de protección del expresidente Gustavo Petro se mantiene conforme a lo establecido por la normatividad vigente. No se han realizado reducciones arbitrarias en las medidas de seguridad”.

Durante su intervención audiovisual, Miller Soto explicó que la asignación de seguridad para quienes ocuparon la jefatura del Estado está regulada por el Decreto 169 de 2018, norma que establece un esquema de protección vitalicio para los expresidentes y sus núcleos familiares según los estudios de nivel de riesgo.

El Gobierno nacional aseguró que el esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro y de su familia continúa vigente (@infopresidencia/X)

Al referirse a las declaraciones del exmandatario y a la directriz impartida por el jefe de Estado, el vocero declaró: “La orden del presidente Abelardo de la Espriella ha sido mantener intactos los esquemas de protección de los expresidentes, todos, también el del señor Gustavo Petro. Y esto no es un capricho o una decisión deliberada del señor presidente De la Espriella, es una obligación institucional”.

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Soto indicó que existe diferencia entre el dispositivo de seguridad que recibe un presidente en ejercicio y el que corresponde a un exmandatario al finalizar su periodo, al asegurar que desde que Gustavo Petro asumió su condición de expresidente no se efectuaron modificaciones en su esquema.

Cabe destacar que desde que el exmandatario anunció estas presuntas modificaciones en su cuerpo de seguridad, tanto su exesposa Mary Luz Herrán como su hija Andrea denunciaron en sus plataformas digitales que esto no era mentira, aunque ninguno aportó alguna prueba de sus palabras.

El Gobierno afirmó que mantener los esquemas de protección de los expresidentes no responde a una decisión discrecional del mandatario, sino al cumplimiento de las disposiciones legales(Cristian Bayona/Colprensa)

En ese sentido, el portavoz cuestionó la ausencia de soportes en la denuncia pública: “Por eso es que en su publicación el expresidente no dice cuántos vehículos supuestamente le retiraron, cuándo ocurrió, cuáles fueron los traslados, ni presenta una orden o un documento que respalde su denuncia. ¿Por qué? Porque está mintiendo. Sin importar cuántas veces quiera fabricar una victimización tras otra, durante este Gobierno, el esquema de protección del señor Petro, en su condición de expresidente, se va a mantener”.

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