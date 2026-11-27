“Santa Fe es un excelente equipo. Hizo hoy lo que nosotros no pudimos en 4 partidos”, Lucas González, entrenador de Atlético Nacional - (Dimayor)

Guardar

Lucas González, el director técnico de Atlético Nacional, reconoció que no logró vencer a Once Caldas y exaltó que Independiente Santa Fe, su rival en la fecha tres de los cuadrangulares de la semifinal de la Liga BetPlay 2026-II, sí lo logró.

“Santa Fe es un gran equipo, hizo lo que nosotros no logramos en cuatro partidos y eso demuestra la calidad que tienen, los jugadores que tienen. Pero ya los enfrentaremos, vamos a plantear el partido para ir a intentar ganarlo como nos lo exige nuestra historia y nuestra hinchada”, dijo González en la rueda de prensa posterior a la victoria 3-1 ante Deportivo Independiente Medellín, el miércoles 25 de noviembre del 2026.

PUBLICIDAD

Lucas González exaltó a Independiente Santa Fe en la previa del duelo por cuadrangulares - (@ojodeleonsf/Instagram/@nacionaloficial)

Independiente Santa Fe venció 3-0 a Once Caldas en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en un partido previo al clásico paisa. Franco Fagúndez, Hugo Rodallega y Emanuel Olivera marcaron los goles que le dieron al León sus primeros tres puntos en esta fase del campeonato y cortaron la racha de cuatro partidos sin derrotas de los dirigidos por el “Panelo” Valencia.

Once Caldas 1 vs. 1 Atlético Nacional - semifinal ida Copa BetPlay 2026

Atlético Nacional 1 vs. 1 Once Caldas - fecha 19 del Todos Contra Todos

Atlético Nacional 2 vs. 2 Once Caldas - semifinal vuelta de la Copa 2026, que a la postre terminó con la clasificación del ‘Blanco Blanco’ y eliminación del Verde

Atlético Nacional 0 vs. Once Caldas - fecha 1 cuadrangulares de liga

Independiente Santa Fe venció 3-0 a Once Caldas en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá - (Cristian Bayona-Colprensa)

Santa Fe vs. Atlético Nacional

La declaración de González se dio en la previa del duelo entre esos equipos, que está programado para el sábado 28 de noviembre del 2026 a las 7:30 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El juego será válido por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, y que culminará con la primera de esta fase.

PUBLICIDAD

El equipo que gane se quedará con el liderato del grupo A y estará instalado parcialmente en la final del campeonato. Por el momento es Atlético Nacional, que tiene cuatro puntos, seguido de Santa Fe con tres. Mismas unidades para Independiente Medellín, que es tercero, y Once Caldas cierra la clasificación con uno.

Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, es consciente de la trascendencia de ese juego. Por eso, afirmó que su equipo deberá cumplir unos parámetros para estar a la altura del rival que tendrá en condición de local.

“Un partido de final como todos, importante. Nacional tiene muy buenos jugadores, es el equipo que más puntos ha sumado en el año y sabemos la dificultad que tenemos, pero confiamos también en lo nuestro y creo que si estamos a la altura de momentos en los partidos, estamos capacitados para poder competir y lograr el resultado que queremos, que es ganar”, dijo en la rueda de prensa posterior al juego ante Once Caldas.

PUBLICIDAD

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe en rueda de prensa acerca de Atlético Nacional, próximo reto que tendrá el cuadro 'Cardenal' por la búsqueda de una nueva final de Liga - (Dimayor)

¿Los hinchas de Atlético Nacional podrán ingresar al estadio El Campín para el duelo ante Santa Fe?

No. La Comisión de Seguridad Distrital de Bogotá no permitió el ingreso de hinchas de Atlético Nacional para el enfrentamiento ante Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín. La razón es preservar la integridad de todos los asistentes, disminuyendo la posibilidad de que ocurran altercados entre los aficionados de los equipos, como ocurrió en otras oportunidades.

Esa ausencia de hinchada para Nacional es clave, según lo manifestó González en esa misma rueda de prensa: “La única diferencia para el próximo partido, que yo creo que es importante, es no poder contar nosotros estando allá con nuestros hinchas. Cuando la hinchada está con nosotros, estar ahí abajo es difícil describirlo con palabras porque te empujan de verdad en esos momentos difíciles”.

PUBLICIDAD