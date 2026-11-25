Procuraduría revisa mensajes sobre política desde la cuenta de Alfredo Saade (Europa Press/Presidencia)

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La Procuraduría General de la Nación (PGN) formuló pliego de cargos contra Alfredo Saade por presunta participación indebida en política durante el período en que se desempeñó como embajador de Colombia ante Brasil.

La decisión abre un juicio disciplinario contra el funcionario, que ocupaba el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario cuando ocurrieron los hechos investigados.

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El documento, fechado el 24 de noviembre de 2026, señala que la actuación surgió por publicaciones atribuidas a Saade en su cuenta de la red social X. Según el documento de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2, los mensajes podían reflejar respaldo a una campaña política, una conducta restringida para quienes ejercen funciones públicas.

En el expediente, la Procuraduría identifica al investigado como Alfredo Saade, que se identifica como pastor cristiano evangélico, entonces representante diplomático de Colombia ante el Gobierno de la República Federativa de Brasil en el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2025 hasta agosto de 2026, y precisa que la queja fue presentada de oficio.

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El despacho examinó publicaciones hechas el 31 de mayo y el 1 de junio de 2026. Uno de los mensajes compartidos desde la cuenta atribuida al embajador pedía al presidente Gustavo Petro revisar “los votos de Paloma uno a uno” y afirmaba que ella habría obtenido apoyo político de Abelardo de la Espriella.

En otra entrada, difundida en X el 1 de junio, Saade escribió que el país necesitaba estar “libre de ataduras” y volvió a etiquetar a Petro con la frase “victoria o muerte”. El documento disciplinario considera que esas expresiones deben ser analizadas para establecer si constituyeron una intervención prohibida en asuntos políticos desde su condición de servidor público.

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Publicaciones de Alfredo Saade investigadas por la Procuraduría (Procuraduría)

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