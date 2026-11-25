Este fue el gol con el que Galatasaray, con Dávinson Sánchez como figura, venció 1-0 a Aston VIilla en la Champions League 2026/27 - (ESPN Colombia)

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Dávinson Sánchez fue una de las figuras de Galatasaray en la victoria 1-0 ante Aston Villa, disputada el martes 24 de noviembre de 2026 en el Rams Park de Estambul, por la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

El defensor central, capitán de la selección Colombia, lideró una actuación defensiva sólida del equipo turco ante un rival inglés que tuvo mayor posesión, pero pocas opciones claras frente al arco local.

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Galatasaray se impuso con un gol de cabeza de Deniz Gül en el tramo final del partido y alcanzó los nueve puntos en la competencia continental, después de haber iniciado la fecha con seis unidades en cuatro presentaciones. Aston Villa, que llegaba con nueve puntos, controló el 55% de la posesión y completó más pases que el conjunto local, pero solo remató cuatro veces durante el encuentro y no registró disparos al arco.

Según SofaScore, Sánchez obtuvo una calificación de 7,4, la más alta del equipo junto a Yunus Akgün. El zaguero de la selección Colombia se destacó por su lectura del juego, su respuesta en los duelos y la precisión para iniciar las jugadas desde el fondo, en un partido en el que Galatasaray necesitó resistir los avances del club de Birmingham antes de aprovechar una de sus oportunidades a balón parado.

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Dávinson Sánchez fue la figura del partido entre Galatasaray y Aston Villa - (@daosanchez13/Instagram)

La firmeza de Dávinson Sánchez en defensa

El colombiano acumuló ocho contribuciones defensivas, una cifra que refleja su incidencia en un encuentro de márgenes estrechos. Aston Villa tuvo la pelota durante buena parte del compromiso, pero Galatasaray sostuvo la ventaja gracias a un bloque defensivo que evitó que la circulación visitante se tradujera en ocasiones de peligro.

Estas fueron las estadísticas defensivas de Dávinson Sánchez, de acuerdo con SofaScore:

Contribuciones defensivas: 8

Entradas: 3, con 2 ganadas

Intercepciones: 2

Despejes: 3

Tiros bloqueados: 0

Recuperaciones: 8

Duelos en el suelo: 7, con 5 ganados

Duelos aéreos: 2, con 1 ganado

Galatasaray venció 1-0 a Aston Villa en la Champions League - (REUTERS/Kemal Aslan)

Las ocho recuperaciones fueron uno de los datos más relevantes de su actuación. En un partido en el que Aston Villa buscó avanzar por las bandas y cargar el área con centros, Sánchez intervino para recuperar segundas jugadas, despejar envíos y frenar ataques antes de que llegaran a una situación de remate.

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El defensor también ganó cinco de los siete duelos en el suelo y se impuso en uno de los dos enfrentamientos aéreos. Su rendimiento ayudó a que Galatasaray mantuviera el arco en cero frente a un equipo que había anotado 12 goles en sus primeras cuatro jornadas de la Champions League 2026-2027.

Precisión para salir desde el fondo

Además de su trabajo defensivo, Sánchez tuvo participación en la salida de Galatasaray. Completó 40 de 47 pases, con una precisión del 85%, y fue especialmente efectivo en campo propio, donde acertó los 30 envíos que intentó.

Sus números de distribución fueron los siguientes:

Pases precisos: 40 de 47 (85%)

Pases en campo rival: 10 de 17 (59%)

Pases en campo propio: 30 de 30 (100%)

Pases largos: 2 de 6 (33%)

El pleno de acierto en territorio propio fue determinante para que Galatasaray pudiera reorganizarse tras recuperar la pelota. Aunque el equipo turco terminó con menos posesión y menos pases completados que Aston Villa, el colombiano ofreció una salida segura desde la última línea y evitó pérdidas en zonas de riesgo.

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El momento en el que Galatasaray anota el gol con el que venció a Aston Villa - (REUTERS/Murad Sezer)

Sánchez también intentó trasladar el balón cuando encontró espacios. El central registró 63 toques, solo dos controles fallidos y un regate completado en un intento. Además, recibió dos faltas y recorrió 91,1 metros con el balón, con una progresión total de 32,7 metros.

Los otros números de su partido

La planilla de SofaScore también mostró que el jugador colombiano realizó 14 carreras durante el encuentro y perdió 10 posesiones. Fue regateado una vez, un registro reducido para un defensor que tuvo que responder ante los ataques de Aston Villa durante los 90 minutos.

Toques: 63

Toques fallidos: 2

Regates: 1, con 1 completado

Faltas recibidas: 2

Posesiones perdidas: 10

Distancia total con el balón: 91,1 metros

Carreras: 14

Progresión total: 32,7 metros

Veces que fue regateado: 1