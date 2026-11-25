Las autoridades recuperaron a un adolescente durante dos procedimientos fluviales que dejaron armas, munición, computadores y una lancha bajo custodia oficial. (Armada de Colombia)

Guardar

La Armada de Colombia logró el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la estructura 30 Jhonier Toro Arenas y recuperó a un menor de edad en dos procedimientos desarrollados en Guapi, Cauca. Las acciones incluyeron la entrega de armas, munición, equipos de cómputo y una embarcación que quedó a disposición de las autoridades.

Los hechos ocurrieron durante operaciones de control territorial en los ríos del Pacífico caucano y campañas dirigidas a promover la salida de integrantes de grupos armados ilegales. La información fue divulgada el 24 de noviembre por la Fuerza Naval del Pacífico.

PUBLICIDAD

La institución señaló que los tres hombres harían parte de una comisión armada de esa estructura residual que opera en los ríos Guapi, Napi y San Francisco. Según la versión oficial, esta comisión estaría bajo el mando de alias Mayito.

Alias Jhon Tola entregó una embarcación y siete computadores

El primer sometimiento se registró en el sector Partidero, sobre el río Guapi. Allí se presentó un hombre de 21 años, conocido con el alias de “Jhon Tola”, que, de acuerdo con datos preliminares de la Armada, llevaba más de nueve meses en la organización ilegal.

Un hombre de veintiún años identificado como alias Jhon Tola se presentó voluntariamente ante las tropas en el sector Partidero del río Guapi. (Armada de Colombia)

El hombre se acercó a unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42 tras las labores de presencia institucional y las actividades del Equipo Móvil de Atención al Desmovilizado. Durante el procedimiento entregó la embarcación denominada “La Niña Karen 1” y siete computadores portátiles.

PUBLICIDAD

La Armada indicó que el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que deberán establecer su procedencia, uso y eventual relevancia dentro de las investigaciones judiciales contra la estructura armada.

Dos adultos se presentaron con un adolescente ante la unidad militar

El segundo procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de las instalaciones del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42, en el municipio de Guapi. Dos hombres se sometieron a la justicia y llegaron acompañados por un menor de edad, que fue recuperado por la institución naval.

Durante la presentación, los adultos entregaron tres fusiles, una ametralladora, una pistola, 252 cartuchos y diez proveedores, además de elementos de intendencia. La Fuerza Naval del Pacífico sostuvo que ambos se desempeñaban como guerrilleros de fila dentro de la comisión que actúa en los tres ríos mencionados.

PUBLICIDAD

Dos adultos entregaron tres fusiles, una ametralladora, una pistola y más de doscientos cartuchos en las instalaciones del Batallón Fluvial Número 42. (Armada de Colombia)

El mayor de Infantería de Marina Wilson Goyeneche, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42, afirmó que el resultado respondió a la presión operacional y a las campañas de desmovilización desplegadas en la zona.

El Icbf activó la ruta de protección para el menor recuperado

Tras el procedimiento, la Armada de Colombia activó los mecanismos de atención para las personas que se presentan voluntariamente ante las autoridades. Los dos adultos fueron entregados al Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, entidad encargada de garantizar sus derechos y acompañar los trámites judiciales correspondientes.

En el caso del adolescente, la institución informó que coordinó con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) la activación de la ruta de protección y restablecimiento integral de derechos. Esa medida busca garantizar la atención del menor y verificar las circunstancias en las que habría llegado a la estructura armada.

PUBLICIDAD

Las autoridades recibieron la embarcación La Niña Karen 1 y siete computadores portátiles para las investigaciones contra la estructura armada. (Armada de Colombia)

El reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por organizaciones ilegales constituye una de las preocupaciones de las autoridades en el Pacífico colombiano. La recuperación del menor se produjo en un territorio donde las comunidades dependen de la movilidad fluvial y enfrentan la presencia de grupos armados.

Las autoridades mantendrán las operaciones en los ríos y en el litoral caucano, mientras los tres hombres que se sometieron en Guapi avanzan en los procedimientos legales definidos para su situación judicial.