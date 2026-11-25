Los atentados registrados en Villavicencio y Cúcuta en menos de 24 horas reavivaron las preocupaciones por la seguridad en las principales ciudades del país (Mario Toro/Reuters - @vengaledigo_co/X)

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El investigador académico, docente y profesional vinculado al Ejército Nacional de Colombia Juan Camilo Ubaque explicó en declaraciones a Infobae Colombia que los atentados registrados en noviembre de 2026 en Villavicencio y Cúcuta, en menos de 24 horas, responden al cambio en la política de seguridad tras la llegada del nuevo gobierno.

De acuerdo con el especialista en estrategia, geopolítica, seguridad y defensa, las estructuras armadas colombianas pasaron de operar bajo un periodo de ceses al fuego bilaterales y suspensión de órdenes de captura durante la administración anterior de Gustavo Petro (2022-2026) a enfrentar una ofensiva militar directa que cerró sus espacios de distensión.

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Al analizar el efecto de la transición gubernamental ocurrida en agosto de 2026, cuando Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia de la República, sobre el comportamiento de las disidencias de las Farc en los Llanos Orientales y el arco amazónico, Ubaque hizo su análisis.

El cambio en la política de seguridad y la respuesta de las estructuras armadas

“Durante la administración anterior, estas estructuras se beneficiaron de ceses al fuego bilaterales y la suspensión de órdenes de captura para sus cabecillas. Este periodo funcionó como una zona de comodidad táctica que les permitió reclutar a gran escala, dinamizar sus economías ilícitas y no tener operaciones a gran escala”, señaló el experto.

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Según el especialista Juan Camilo Ubaque, los grupos armados estarían trasladando sus acciones violentas desde las zonas rurales hacia las capitales y los centros de decisión política (Europa Press)

Según el análisis entregado por el experto al medio digital, la pérdida de ese margen de maniobra llevó a los grupos ilegales a modificar su forma de confrontación frente a la fuerza pública: “Con el cambio de gobierno en agosto de 2026 y la adopción de una doctrina militar enfocada en cerrar los espacios de distensión y atacar directamente estas estructuras, el equilibrio se rompió”.

“Al perder la cobertura política que ‘cuidaba’ sus rutas estratégicas, las disidencias optaron por llevar la violencia a las capitales para defender sus territorios e imponer costos políticos al Estado colombiano”, agregó a su análisis.

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Ubaque indicó que ambos hechos marcan un traslado de las acciones armadas desde las zonas rurales hacia las cabeceras urbanas y las sedes institucionales del país: “Los atentados en Villavicencio y Cúcuta confirman una transformación en la dinámica del conflicto armado en Colombia: los grupos armados organizados están trasladando la confrontación desde las zonas rurales periféricas hacia los ejes urbanos y los centros de decisión política”.

Los ataques con drones explosivos y vehículos cargados con explosivos hacen parte de las modalidades de violencia analizadas por el investigador en el contexto actual del conflicto armado colombiano (Santiago Molina Fernandez/Reuters)

El investigador precisó además por qué las organizaciones armadas emplean vehículos cargados con explosivos y aeronaves no tripuladas en lugar de sostener combates directos con las tropas del Estado: “Hoy los grupos armados evitan el combate entre frentes o contra unidades de la fuerza pública, donde su vulnerabilidad es alta”.

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“En su lugar, recurren al terrorismo urbano mediante carros bomba y drones explosivos —modalidad que supera los 350 ataques en lo que va de 2026—, logrando un alto impacto psicológico a muy bajo costo operativo”, explicó a Infobae Colombia.

En cuanto al propósito que persiguen con este tipo de acciones en las ciudades capitales, el docente sostuvo: “El objetivo estratégico de esta táctica no es derrotar militarmente al Estado en las ciudades, sino debilitar su monopolio legítimo de la fuerza y obligar a las tropas a replegarse hacia tareas defensivas en los cascos urbanos, cediendo iniciativa en los corredores rurales donde se sostienen sus economías ilícitas”.

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Las autoridades señalaron preliminarmente a estructuras del ELN por el atentado contra el comando policial de Cúcuta, mientras que por el ataque en Villavicencio apuntaron a las disidencias de las Farc (Europa Press)

Los ataques en dos capitales de Colombia que encendieron las alarmas

El pronunciamiento del analista se produce después de que en menos de 24 horas se registraran dos ataques en capitales departamentales en la víspera de la conmemoración de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado y las extintas Farc.

El primero de los hechos ocurrió hacia las 2:15 a. m. del lunes 23 de noviembre en el barrio Tasajero de Cúcuta, donde tres drones cargados con explosivos impactaron contra el Comando de la Policía de Norte de Santander, dejando tres personas heridas —dos adultos y una menor de edad—, afectaciones en más de 80 viviendas y fallas temporales en el servicio eléctrico.

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Frente a lo sucedido en la capital nortesantandereana, las autoridades señalaron de manera preliminar como sospechoso al Ejército de Liberación Nacional (ELN) —guerrilla con presencia en la frontera con Venezuela y en los corredores de Arauca y Casanare— y la Gobernación ofreció una recompensa de $50 millones por información sobre los autores.

Imágenes captadas desde una zona elevada muestran las columnas de humo que se levantaron tras las explosiones registradas en el barrio Tasajero. (Redes sociales X)

Horas más tarde, durante la noche del mismo lunes 23 de noviembre, un vehículo cargado con cerca de 100 kilos de pentolita detonó frente al edificio de la Gobernación del Meta, en la Plaza Los Libertadores del centro de Villavicencio, dejando entre 23 y 25 personas heridas —en su mayoría trabajadores de la entidad—, un restaurante destruido, cortes de energía y daños en cerca de 85 predios.

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Por el atentado en la capital del Meta, el presidente Abelardo de la Espriella (que asistió al lugar) y la Fiscalía General de la Nación señalaron como responsables a los frentes 28 y 39 Arcesio Niño del Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc, estructuras comandadas por Ómar Pardo Galeano, conocido con el alias de “Antonio Medina”, exfirmante de paz.