Juan Manuel Santos recordó los diez años de la firma del Acuerdo de Paz y pidió acelerar su implementación en los territorios afectados por el conflicto (Jaime Saldarriaga/Reuters)

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El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos respondió el martes 24 de noviembre de 2026 a un mensaje publicado por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, con motivo del cumplimiento de los diez años de la firma definitiva del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc-EP.

El intercambio de pronunciamientos en la red social X se produjo en la fecha exacta en que se conmemora una década de la suscripción del pacto en el Teatro Colón de Bogotá, documento firmado en 2016 por Santos en representación del Estado y por Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko, entonces comandante de las Farc.

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En su respuesta al máximo representante del organismo multilateral, el exmandatario colombiano agradeció el acompañamiento de la ONU durante la última década y coincidió en la necesidad de impulsar la ejecución de los compromisos pendientes en las zonas rurales del país.

El 24 de noviembre de 2016, Juan Manuel Santos y alias Timochenko firmaron el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc-EP en el Teatro Colón (Juan Páez/Colprensa)

Al dirigirse al secretario general en la plataforma digital, Juan Manuel Santos escribió textualmente: “Gracias, querido @antonioguterres, por el respaldo incondicional de las Naciones Unidas (@UN) durante estos diez años (sic)”.

El expresidente resaltó la vigencia del texto negociado en La Habana, Cuba, frente a los retos actuales de orden público y bienestar social en Colombia.

“Coincido en que el Acuerdo ofrece muchas de las respuestas a los desafíos que enfrenta hoy Colombia y contempla herramientas para llevar desarrollo y oportunidades a los territorios más afectados por el conflicto. Así lo concebimos desde el principio. Hoy, más que nunca, debemos acelerar su implementación”, escribió el ex jefe de Estado en X.

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Juan Manuel Santos respondió al mensaje de António Guterres y agradeció el acompañamiento de Naciones Unidas durante la última década (@JuanManSantos/X)

Guterres destacó los avances del Acuerdo, pero alertó por la violencia en los territorios

Previamente, António Guterres había divulgado una publicación en la misma red social en la que valoró los avances alcanzados tras la desmovilización de la antigua guerrilla, aunque expresó su inquietud por la persistencia de hechos violentos en varias zonas del territorio nacional.

“Hace 10 años, el pueblo de Colombia dio un paso inspirador hacia la paz mediante el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y la extinta Farc-EP. Expreso mi profundo reconocimiento por todo lo que se ha logrado para trazar un futuro más pacífico, inclusivo y seguro para el pueblo colombiano”, posteó el secretario general de las Naciones Unidas.

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En su pronunciamiento, Guterres advirtió además que mantiene la atención sobre los territorios donde continúan operando actores armados y sostuvo: “Pero también sigo profundamente preocupado por la violencia que azota las regiones aún afectadas por el conflicto. El Acuerdo sigue siendo un valioso instrumento a disposición de las autoridades colombianas en su búsqueda de una mayor seguridad y desarrollo para estos territorios”.

António Guterres destacó los avances del Acuerdo de Paz, pero manifestó su preocupación por la violencia que persiste en varias regiones de Colombia (@antonioguterres/X)

Junto a su mensaje, António Guterres compartió el comunicado oficial de la organización basado en la declaración pronunciada por Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general, documento en el que se recuerda que restan cinco años para que finalice el plazo previsto de aplicación del acuerdo.

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En ese reporte institucional, el organismo internacional instó a las autoridades y actores involucrados a fortalecer tres ejes centrales de la implementación.

“A falta de cinco años para que finalice el plazo de aplicación, el secretario general alienta a redoblar el compromiso con los procesos clave iniciados en virtud del Acuerdo: reintegrar pacíficamente a los excombatientes en la sociedad; ampliar el desarrollo y la presencia de las instituciones estatales a los territorios y comunidades marginados; y garantizar los derechos de las víctimas a través del sistema de justicia transicional”.

Las Naciones Unidas reiteraron su compromiso de acompañar los esfuerzos de Colombia para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz (Carlo Allegri/Reuters)

El comunicado de la ONU reiteró igualmente el respaldo de la entidad multilateral al trabajo de las instituciones colombianas y la sociedad civil al señalar: “El secretario general encomia la dedicación y la perseverancia de las partes, las instituciones colombianas, la sociedad civil y el pueblo colombiano en la promoción de la paz. Reafirma el compromiso de las Naciones Unidas de seguir acompañando estos esfuerzos liderados a nivel nacional”.

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La firma definitiva celebrada el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá culminó un proceso de negociación desarrollado durante varios años en La Habana, Cuba, etapa que incluyó la realización de un plebiscito en el que ganó la opción del “No”, lo que dio paso a modificaciones en el texto antes de su refrendación final.