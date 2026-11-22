El jefe de Gobierno les pidió vigilancia intensiva a los funcionarios (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella publicó un balance sobre la reunión que sostuvo con los designados del Gobierno nacional ante las cámaras de comercio del país en la Casa de Nariño.

A través de un video en sus redes sociales, comunicó que impartió instrucciones a los funcionarios, a quienes les exigió reportar de inmediato cualquier indicio de irregularidad, revisar contratos, presupuestos y nombramientos, además de entregar informes mensuales a la Presidencia.

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El mandatario afirmó que los representantes del Gobierno en esas entidades deben actuar con “rigor, transparencia y absoluto respeto por la ley”.

También, que las cámaras de comercio, aunque son organizaciones de carácter privado, cumplen funciones públicas y administran recursos que requieren vigilancia.

El mandatario ordenó reportar de inmediato cualquier indicio de irregularidad a la Presidencia y a las autoridades competentes (@ABDELAESPRIELLA/X)

“La lealtad a este Gobierno no significa guardar silencio ni encubrir irregularidades”, escribió. Agregó que sus delegados deben pedir explicaciones, dejar constancia de sus posiciones y acudir a las autoridades competentes cuando detecten posibles anomalías.

El presidente ordenó informes mensuales a la Presidencia

Durante el discurso que emitió durante la reunión con los delegados, De la Espriella indicó que cada representante deberá remitir un informe escrito después de las sesiones ordinarias y extraordinarias de las juntas o consejos en los que tenga participación.

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Los documentos deberán incluir los asuntos discutidos, las decisiones aprobadas, la posición asumida por el delegado y los hechos que, a su juicio, deban ser conocidos por el Gobierno Nacional.

“No quiero representantes que lleguen a las juntas directivas o a los consejos superiores a levantar la mano sin saber lo que están aprobando”, expresó el mandatario en el video. También les pidió estudiar los documentos y requerir las explicaciones necesarias antes de votar decisiones.

El presidente exigió a sus representantes revisar contratos, presupuestos y nombramientos en esas entidades (Juan Cano/Presidencia)

El jefe de Estado señaló que no permitirá que las entidades sean utilizadas para favorecer intereses particulares, pagos políticos o beneficios para personas cercanas a funcionarios. En ese sentido, les prohibió aceptar contratos, puestos u ofrecimientos que puedan comprometer su independencia.

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El presidente afirmó que los nombramientos deben responder a la idoneidad, la experiencia y los requisitos legales. “No están en esas posiciones para hacer negocios particulares, para favorecer amigos, pagar favores ni satisfacer intereses personales”, agregó.

El mandatario dijo que la Oficina de Transparencia de la Presidencia recibirá los reportes sobre eventuales irregularidades.

De la Espriella también aseguró que será “implacable” con quienes defrauden la confianza del Gobierno o utilicen su nombre para presionar decisiones, solicitar privilegios o interferir en los procesos internos de las instituciones.

“Las cámaras de comercio están para servir a los empresarios y a las regiones, no para satisfacer los intereses particulares de unos cuantos”, afirmó el presidente al cierre de su intervención.

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Abelardo de la Espriella anunció apoyo para 12.000 emprendedores en Mercado Libre

El presidente Abelardo de la Espriella anunció una convocatoria de la Ruta Milagro para apoyar a hasta 12.000 emprendedores en la venta de sus productos por internet, a través de una alianza con Mercado Libre.

La iniciativa contempla tres meses de ventas sin cobro de comisiones, asesoría para publicar los artículos y administrar una tienda virtual. El Gobierno aún deberá definir los requisitos y el cronograma de inscripción.

El anuncio se produjo durante un encuentro con Luis Felipe Yagüe, un vendedor de panela de 74 años de Florencia, Caquetá, cuyo negocio fue presentado como el primer caso acompañado por el programa.

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Abelardo de la Espriella defendió el apoyo estatal a pequeños empresarios colombianos (@ABDELAESPRIELLA/X)

“Quiero que muchos más pequeños empresarios puedan aprovechar las posibilidades que ofrece el comercio electrónico”, afirmó el presidente.

Yagüe recibió acompañamiento durante 120 días para fortalecer la administración y comercialización de su despensa. De acuerdo con el presidente, el negocio ya integra a 36 familias campesinas del Caquetá, que buscan ampliar los canales de venta de sus productos.

La Ruta Milagro fue creada por el Ministerio de Comercio e iNNpulsa para facilitar la formalización de pequeños negocios, mejorar sus procesos productivos y comerciales y buscar alternativas de financiación.

En el proceso también participaron ProColombia, Bancóldex y la Cámara de Comercio de Florencia. Una selección de productos de la despensa de Don Luis, entre ellos panela y otros alimentos, quedará disponible en Mercado Libre para llegar a compradores de otras ciudades del país.

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