Así se vivió la granizada en varios puntos del departamento de Cundinamarca (@RiesgosCundi/X)

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Las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde del sábado 21 de noviembre de 2026 incluyeron fuertes granizadas, particularmente, en algunos municipios del departamento de Cundinamarca.

De hecho, las partículas de hielo cubrieron de blanco varias calles de Chía y Cajicá. Las fuertes precipitaciones también dejaron caída de árboles, inundaciones y accidentes de tránsito, mientras las autoridades coordinaban la atención de las emergencias.

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La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca informó que los consejos municipales de gestión del riesgo iniciaron verificaciones en los sectores afectados por las precipitaciones.

Así se vieron algunas calles de Chía, Bogotá y Cajicá durante la granizada (@RiesgosCundi/X)

Videos difundidos por habitantes mostraron acumulaciones de granizo sobre las vías, con dificultades para el paso de vehículos. Uno de los puntos reportados fue la calle 4 de Cajicá, en cercanías de Guachancio Mall y el centro comercial Downtown Cajicá.

La entidad departamental indicó que hasta el momento no se ha informado un balance consolidado sobre personas lesionadas o daños materiales.

Las lluvias se presentaron en medio de un aumento de la nubosidad en varios sectores de la región Andina. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) había advertido durante la tarde sobre la posibilidad de precipitaciones moderadas y localmente fuertes en Cundinamarca y otros departamentos.

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Bogotá también reportó lluvias en varias localidades

En Bogotá, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportó lloviznas en sectores de Chapinero, Barrios Unidos y Engativá hacia las 5:29 p. m.

La entidad recomendó precaución a conductores y peatones ante las vías húmedas y la posibilidad de lluvias intermitentes en distintos puntos de la ciudad. También recordó que las emergencias pueden ser reportadas a través de la línea 123.

La atención en Chía y Cajicá continuaba mientras los organismos de gestión del riesgo verificaban el alcance de las afectaciones provocadas por la granizada.

El fenómeno de El Niño puede reducir las lluvias en Bogotá, pero no descarta tormentas localizadas ni granizadas durante la segunda temporada húmeda del año (capturas de pantalla @ManuGarciaRiano/X)

El aguacero comenzó después del mediodía y sorprendió a conductores y peatones. En algunos puntos, la intensidad de la lluvia obligó a reducir la velocidad de los vehículos, mientras otros ciudadanos buscaron refugio ante la caída de granizo.

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Videos compartidos en redes sociales mostraron calles y andenes parcialmente cubiertos por pequeñas capas de hielo. Las imágenes evidenciaron el impacto de la granizada en distintos sectores de la capital, incluso, con creativos comentarios: “Que el fenómeno del niño queda aplazado hasta nuevo aviso”.

Las precipitaciones se concentraron con mayor fuerza en el oriente, aunque las condiciones de lluvia también afectaron actividades previstas para la tarde en otros puntos de Bogotá.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos transitar con precaución, mantener distancia entre vehículos y evitar circular por zonas con encharcamientos mientras persistan las lluvias.

Puede hacer calor y registrarse lluvias torrenciales en el mismo día: esto dice el Distrito

El fenómeno de El Niño puede reducir las lluvias en Bogotá, pero no impide la ocurrencia de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas o granizadas en una misma jornada, según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

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Los ciudadanos registraron el fuerte aguacero desde sus casas y lugares de trabajo, asegurando que era el mejor clima capitalino (@Negrieet/X)

La entidad explicó que la capital atraviesa su segunda temporada de lluvias, que suele extenderse entre septiembre y noviembre. Aunque los análisis prevén acumulados inferiores a los habituales en varios sectores por influencia de El Niño, las condiciones de humedad, el relieve y los vientos pueden originar precipitaciones localizadas.

Una mañana con altas temperaturas tampoco descarta lluvias durante la tarde. El Idiger señaló que el calentamiento del aire favorece su ascenso y la formación de nubes de tormenta, donde las bajas temperaturas pueden producir granizo.

En los últimos días, por ejemplo, en horas de la mañana de han registrado temperaturas de hasta 26,4 °C. Más tarde, las condiciones atmosféricas favorecieron intensas lluvias en sectores puntuales de la ciudad.

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