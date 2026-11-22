La decisión judicial no afecta la continuidad del proceso electoral, por lo que los ciudadanos de los ocho municipios del Oriente antioqueño acudirán a las urnas el domingo 29 de noviembre (Visuales IA-Colprensa)

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El Consejo de Estado rechazó la demanda presentada por siete ciudadanos que buscaban la nulidad de la resolución que reanudó el calendario electoral de la consulta popular para la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, en Antioquia.

Con esta decisión, el proceso electoral sigue adelante y los habitantes de los municipios convocados podrán participar en la jornada prevista para el domingo 29 de noviembre.

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La determinación fue adoptada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante un auto del 18 de noviembre de 2026, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya. La corporación concluyó que la resolución cuestionada correspondía a un acto de trámite que no podía ser objeto de control judicial independiente, por lo que ordenó rechazar la demanda y archivar el expediente una vez la providencia quede en firme.

La consulta busca que los ciudadanos de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer decidan si se constituye el Área Metropolitana denominada Valle de San Nicolás, una iniciativa que involucra a municipios del Oriente antioqueño.

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Por qué el Consejo de Estado rechazó la demanda

El oriente antioqueño se prepara para decidir en las urnas sobre la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás (Gustavo Graf/REUTERS)

La acción judicial fue presentada el 30 de septiembre por un grupo de ciudadanos, quienes solicitaron declarar la nulidad de la Resolución 10272 del 10 de septiembre de 2026, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Dicho documento estableció la reanudación de la convocatoria para la consulta popular, cuyo calendario había sido suspendido anteriormente.

Los demandantes cuestionaron la legalidad de esa determinación y acudieron a la jurisdicción contencioso-administrativa para solicitar que fuera anulada. Sin embargo, la Sección Quinta consideró que la resolución no constituía una nueva convocatoria, sino que retomaba el proceso electoral que había sido establecido mediante la Resolución 6866 del 10 de junio de 2025.

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El Consejo de Estado explicó que el acto demandado únicamente reanudó el procedimiento que ya estaba en marcha y no creó, modificó ni extinguió situaciones jurídicas. Por esa razón, lo clasificó como un acto de trámite, que no es susceptible de control judicial autónomo.

En la providencia, la corporación precisó que, por regla general, los actos administrativos que pueden ser demandados son aquellos que resuelven de manera definitiva una actuación o que impiden continuarla. En contraste, las decisiones preparatorias o de trámite tienen como finalidad impulsar el procedimiento hasta que se adopte una determinación definitiva.

La magistrada ponente también señaló que, al no cumplirse la condición de que el acto fuera susceptible de control judicial, correspondía rechazar la demanda, de conformidad con el numeral 3 del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011.

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Registraduría realizó simulacro de preconteo y digitalización

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó cómo avanza el simulacro de preconteo, transmisión y digitalización de resultados de la consulta popular que se realizará el domingo 29 de noviembre en ocho municipios del Oriente antioqueño (Registraduría Nacional)

En medio de los preparativos para la jornada, el registrador nacional, Hernán Penagos, entregó detalles del simulacro de preconteo, transmisión y digitalización de los resultados de la consulta popular. La actividad busca revisar el funcionamiento de los componentes tecnológicos y logísticos previstos para los comicios.

Durante el ejercicio, Penagos indicó que se habilitarán más de 500 mesas de votación y que cerca de 381.000 personas están convocadas a participar en el mecanismo de democracia directa.

En el componente logístico, informó que más de 3.600 ciudadanos fueron designados como jurados de votación, mientras que se dispondrá de 87 puestos de votación en los municipios convocados. Además, la Registraduría cuenta con más de 55 transmisores y 42 receptores para el procesamiento de la información electoral, con los cuales se realizará la transmisión y recepción de los datos durante el escrutinio preliminar.

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Penagos aseguró que el simulacro avanzó sin mayores novedades y sostuvo que la preparación busca garantizar el desarrollo de la jornada, la digitalización de los resultados y la consolidación de la información que permitirá conocer la decisión de los ciudadanos. “El simulacro viene avanzando sin mayor novedad, con mucha agilidad. A partir de las cuatro de la tarde, ese 29 de noviembre, le estaremos diciendo a la ciudadanía del oriente antioqueño si se conforma o no esa área metropolitana”, señaló el funcionario.