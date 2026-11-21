Una lesión en el recto femoral izquierdo limitó la continuidad física del mediocampista en el torneo colombiano (David Jaramillo-Colprensa)

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Juan Fernando Quintero regresó a la actividad con Independiente Medellín, el 20 de noviembre de 2026, en la victoria por 1-0 ante Santa Fe por la apertura de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay en el estadio Atanasio Girardot.

El volante que no tenía minutos desde el 22 de septiembre de 2026 en la victoria por 2-1 ante Jaguares de Córdoba en la capital antioqueña, además de ser protagonista por su regreso, es plana de las principales portadas tanto de Colombia y Argentina, por las declaraciones que entregó Rodrigo Riep, exfutbolista y representante del jugador al portal TyC Sports a la hora de desmentir un posible regreso a River Plate.

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Rodrigo Riep descartó públicamente los rumores sobre el regreso de Juan Fernando Quintero a River Plate (TyC Sports)

Rodrigo Riep, representante de Juan Fernando Quintero, negó los rumores sobre un regreso del futbolista a River Plate y aseguró que el colombiano quiere continuar en Independiente Medellín. Es importante recordar que los rumores que vinculaban al campeón de la Copa Libertadores 2018 se dieron a raíz de una publicación que subió el 1 de noviembre de 2026 en la previa del Superclásico de Argentina ante Boca Juniors.

“No es verdad que él quiera volver allí en este momento. Está muy bien en Independiente Medellín y pretende continuar ahí”, dijo el agente a TyC Sports.

El representante del futbolista colombiano aseguró que el volante pretende continuar en Independiente Medellín (TyC Sports)

El mediocampista había rescindido en julio, de mutuo acuerdo, su contrato con River tras la derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura. En su tercer ciclo con el club argentino jugó 40 encuentros, marcó cinco goles y dio seis asistencias, sin conquistar títulos.

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El colombiano sigue atento a la actualidad de sus excompañeros y publicó semanas atrás un mensaje relacionado con River en sus redes sociales.

Estadísticas de Juan Fernando Quintero en Independiente Medellín

Juan Fernando Quintero regresó a Independiente Medellín en el juego ante Santa Fe por los cuadrangulares de la Liga BetPlay, el 20 de noviembre de 2026 (David Jaramillo-Colprensa)

Quintero disputó siete partidos desde su regreso a Colombia en agosto, debido a una lesión muscular en el recto femoral izquierdo. Luis Amaranto Perea volvió a convocarlo para el duelo ante Independiente Santa Fe, por el inicio de los cuadrangulares de la liga local.

El volante desde su regreso al “Poderoso de la Montaña” lleva un total de 5 partidos en 332 minutos y de los cuales marcó un gol. Estos son los detalles de sus participaciones:

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22 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: 45 minutos en el Independiente Medellín 0-1 Cúcuta Deportivo

30 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos y asistencia en el Independiente Medellín 2-1 Llaneros FC

3 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: 67 minutos en el Deportivo Pereira 0-3 Independiente Medellín

17 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Atlético Bucaramanga 2-2 Independiente Medellín

22 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: 40 minutos en el Independiente Medellín 2-1 Jaguares de Córdoba

20 de noviembre de 2026 - Cuadrangulares Liga BetPlay: 30 minutos en el Medellín 1-0 Santa Fe

Así fue la victoria del “Poderoso de la Montaña” ante el “León”

Medellín venció a Santa Fe y a la espera del juego entre Once Caldas y Nacional, se esperan movimientos en el cuadrangular A (David Jaramillo-Colprensa)

El Deportivo Independiente Medellín venció 1-0 a Independiente Santa Fe en el Atanasio Girardot, en el partido que abrió los cuadrangulares de la Liga BetPlay, con un gol de Jeison Medina al minuto 71, según AS Colombia. El encuentro estuvo suspendido durante más de 30 minutos por un aguacero acompañado de tormenta eléctrica en Medellín.

Las entradas de Juan Fernando Quintero, Agustín Martegani y Jackson Martínez modificaron el desarrollo del partido para el equipo dirigido por Amaranto Perea. El DIM ganó posesión, sumó movilidad en ataque y evitó que Santa Fe recuperara la pelota con facilidad.

El conjunto visitante había presionado la salida rival y generado algunas ocasiones, pero no logró definirlas. En la próxima jornada del cuadrangular B, Medellín visitará a Atlético Nacional y Santa Fe recibirá a Once Caldas.

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A la espera del juego entre Once Caldas y Atlético Nacional, el 21 de noviembre de 2026 a las 8:15 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Palogrande de Manizales, así va el cuadrangular A de la Liga BetPlay:

Independiente Medellín: 3 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de +1) Atlético Nacional: 0 puntos - 0 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Once Caldas: 0 puntos - 0 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Independiente Santa Fe: 0 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de -1)