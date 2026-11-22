Las modificaciones propuestas por distintos sectores del Congreso reducirían en 45% la meta de recaudo de la reforma tributaria, al pasar de $80 a $45 billones (Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República)

Guardar

Las modificaciones solicitadas por distintos sectores del Congreso al proyecto de ley de rescate económico o reforma tributaria reducirían en un 45% la meta de recaudo planteada inicialmente por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, al pasar de $80 billones a $45 billones, según un análisis realizado por La Silla Vacía mediante su ‘Calculadora Tributaria’.

De acuerdo con el seguimiento legislativo efectuado por ese medio, el debate iniciado en las comisiones económicas dejó sobre la mesa una serie de solicitudes para retirar varios impuestos del articulado, ajustes que se suman al retiro previo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los productos de la canasta básica, los agroinsumos y los planes de medicina prepagada.

PUBLICIDAD

Entre las principales líneas rojas trazadas por los ponentes y coordinadores de la iniciativa se encuentra la negativa a ampliar la base gravable del impuesto de renta para que más personas estén obligadas a declarar. Esta medida representaba para el Ejecutivo una expectativa de recaudo de $9 billones.

El debate legislativo sobre la reforma tributaria de De la Espriella contempla retirar varios impuestos del proyecto económico, entre ellos los gravámenes a productos y servicios que inicialmente estaban incluidos en la iniciativa. (Isaac Bechara/Presidencia)

Menos impuestos y un hueco fiscal que amenaza las cuentas del Gobierno

A esta decisión se sumó el rechazo al incremento de las cotizaciones de salud del 4% al 8%, con el que se proyectaba obtener $5,2 billones. Asimismo, los congresistas plantearon eliminar los gravámenes adicionales a los licores y la cerveza, cuyo recaudo estimado ascendía a $7,4 billones.

Los legislativos también propusieron descartar la aplicación del IVA al servicio de internet en los estratos uno, dos y tres, así como evitar nuevos tributos sobre la gasolina y los vehículos eléctricos, modificaciones que en conjunto implicarían una disminución de $36 billones frente a la estructura tributaria radicada el 29 de octubre de 2026.

PUBLICIDAD

El análisis del medio en mención señala que, de aprobarse la totalidad de estos recortes, el articulado quedaría concentrado en reducir las exoneraciones de aportes parafiscales destinados al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), ejecutar recortes en el funcionamiento del Estado y aplicar IVA a los juegos de azar, las compras en plataformas digitales, los cigarrillos y los vapeadores.

Los legisladores plantearon eliminar los impuestos adicionales a los licores y la cerveza, así como evitar nuevos gravámenes sobre internet, gasolina y vehículos eléctricos (Leonardo Muñoz/EFE)

Esta reducción en los ingresos proyectados tendría un impacto directo en las metas fiscales a mediano plazo, ya que el déficit primario estimado en 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2028 no bajaría al 0,9% previsto en la propuesta original, sino que se ubicaría en el 2,5%, escenario que aumentaría la probabilidad de tramitar una nueva reforma tributaria en el corto plazo.

PUBLICIDAD

Las alternativas para compensar el recaudo perdido

Frente a las advertencias sobre el deterioro de las cuentas públicas, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó ante los congresistas los riesgos de postergar el saneamiento financiero: “Que no quepa duda: el ajuste fiscal ocurrirá de forma ordenada o forzada y desordenada. Un ajuste forzado y desordenado es devastador. Todos los colombianos saldríamos perdiendo, pero no lo sabemos porque nunca lo hemos vivido”.

Por su parte, en las bancadas de la coalición persisten diferencias sobre la atribución política del retiro del IVA a los alimentos y sobre el origen de los recursos alternativos.

Según un análisis de La Silla Vacía, los cambios propuestos elevarían el déficit primario previsto para 2028 y podrían abrir la puerta a otra reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como mecanismos de compensación financiera en el corto plazo, partidos como el Centro Democrático y el Partido Conservador plantearon la venta de activos de Ecopetrol y su filial ISA, la enajenación de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la reducción adicional del gasto público y la exoneración de intereses moratorios en sanciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) para incentivar el pago de carteras vencidas.

PUBLICIDAD

En cuanto al cronograma del Congreso, el reporte indica que la gestión legislativa ha sido adelantada principalmente por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el equipo del Ministerio de Hacienda, mientras el trámite enfrenta plazos ajustados antes del cierre de las sesiones ordinarias el 16 de diciembre, incluida la realización de tres audiencias públicas en Barranquilla, Bogotá y Cali aprobadas por proposición del Pacto Histórico.