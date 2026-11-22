Bogotá integró la lista de los 30 destinos destacados de América y el Caribe para la temporada de Navidad de 2026 según Travel And Tour World (Instituto Distrital de Turismo)

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Bogotá fue incluida entre los 30 destinos más destacados de América y el Caribe para las vacaciones navideñas de 2026, según una clasificación de la plataforma especializada Travel And Tour World (TTW). La capital colombiana ocupó el puesto 30 del listado regional, que reúne ciudades y destinos con oferta cultural, urbana y turística durante la temporada de fin de año.

TTW destacó las celebraciones festivas, el patrimonio cultural, las tradiciones decembrinas, la gastronomía y las actividades de temporada como factores que sustentan la presencia de Bogotá en la selección. La plataforma, fundada en 2009, destacó que tiene más de 15 millones de lectores vinculados a la industria de viajes en 195 países y publicaciones en 104 idiomas.

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La ciudad aparece junto a destinos como Ciudad de Quebec, Nueva York, Chicago, San Miguel de Allende, Cancún, Río de Janeiro, San Juan y Bávaro-Punta Cana. La clasificación sitúa a Bogotá como una opción urbana para quienes buscan actividades culturales y espacios patrimoniales durante las fiestas.

La capital colombiana comparte la selección turística con ciudades como Nueva York, Chicago, Cancún y Río de Janeiro (Instituto Distrital de Turismo)

Bogotá registra un aumento del 31% en búsquedas de vuelos

El reconocimiento coincide con el análisis de tendencias de viaje de Kayak para Navidad y Año Nuevo de 2026. La plataforma ubicó a Bogotá como el destino colombiano con mayor incremento en búsquedas de vuelos para ese periodo, con un alza de 31% frente al mismo lapso de 2025.

En el continente, la capital quedó en el tercer lugar entre los destinos americanos con mayor crecimiento en consultas, por detrás de Cancún y Río de Janeiro. El resultado mide el interés de los usuarios en vuelos hacia la ciudad, aunque no equivale necesariamente al total de reservas confirmadas ni a la llegada final de visitantes.

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Para la directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT), Ángela Garzón, el comportamiento de las búsquedas y la inclusión en el listado reflejan el lugar que la temporada ha ganado dentro de la oferta de la ciudad. “La Navidad se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de Bogotá”, afirmó la funcionaria.

Las búsquedas de vuelos hacia Bogotá registraron un incremento del 31% para las festividades de fin de año, según datos de Kayak (Instituto Distrital de Turismo)

Garzón señaló que la proyección de la capital no depende únicamente de las luces y los alumbrados. “Nuestra ciudad ha logrado posicionarse internacionalmente por una oferta artística y cultural que transforma el espacio público”, añadió. El IDT anunció que difundirá próximamente el calendario oficial de actividades de diciembre.

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La agenda cultural tendrá más de 800 actividades gratuitas

La Administración Distrital informó que la programación Navidad es Cultura 2026 se desarrollará entre el 7 y el 23 de diciembre. El plan contempla más de 800 actividades gratuitas, entre conciertos, obras de teatro, proyecciones de cine, talleres, salones de baile y experiencias astronómicas en distintos espacios de Bogotá.

La agenda incluye tres espectáculos centrales. En la Plaza de Bolívar se presentará Imaginaria, la ciudad que volvió a jugar, un montaje con música y movimiento. La Plaza Cultural La Santamaría acogerá Quelec y la semilla del futuro, que combinará danza contemporánea, acrobacias y teatro.

La directora del Instituto Distrital de Turismo, Ángela Garzón, afirmó que la oferta artística en el espacio público posiciona a la ciudad en Navidad (Instituto Distrital de Turismo)

El Parque El Tunal será escenario de ¿Qué le pasó a la Navidad?, una producción dirigida al público familiar. La programación completa será presentada el 7 de diciembre, según la información divulgada por el Distrito.

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La oferta prevista se conecta con prácticas habituales de la temporada en la capital, entre ellas la Noche de Velitas, las novenas de aguinaldos y los encuentros familiares. Zonas como La Candelaria, Monserrate y la Plaza de Bolívar concentran parte de las visitas por su valor histórico y su actividad cultural.

También hacen parte de la experiencia decembrina preparaciones como natilla, buñuelos y chocolate caliente, presentes en hogares, mercados y establecimientos gastronómicos. TTW indicó, además, que tiene interés en revisar posibles colaboraciones editoriales para dar visibilidad internacional a las experiencias turísticas de la ciudad.

La Plaza de Bolívar, la Plaza Cultural La Santamaría y el Parque El Tunal albergarán los tres espectáculos centrales de la temporada (Instituto Distrital de Turismo)

El Tren de la Navidad operará hasta el 10 de enero

Entre las actividades con fechas definidas está el Tren de la Navidad Turistren, que funcionará del 27 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027. No habrá recorridos el 24 y el 31 de diciembre ni el 1 de enero.

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El servicio partirá desde el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación o desde la estación de Usaquén. El recorrido incluye una parada en Usaquén y otra en La Caro, en Chía, donde está previsto un espectáculo de juegos pirotécnicos antes del regreso a Bogotá.

El pasaje tendrá un valor de COP $78.000 por persona, sin incluir los cargos aplicables en compras por Tuboleta. Los menores de tres años que viajen en brazos y no ocupen asiento no deberán pagar tiquete. La organización recomendó a los asistentes llegar con anticipación, usar ropa abrigada y prever posibles lluvias durante los recorridos nocturnos.

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