Juan Manuel Santos recordó que el acuerdo de paz con las Farc fue modificado después del plebiscito de 2016, cuando se incorporaron 58 de las 60 enmiendas discutidas durante la renegociación (Colprensa)

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La reincorporación de antiguos combatientes, la situación de seguridad en los territorios y las demandas de las víctimas siguen siendo algunos de los asuntos que ponen a prueba la implementación del acuerdo firmado con las Farc. Una década después de ese compromiso, el país todavía tiene pendientes que condicionan cualquier nuevo intento de negociación para reducir la violencia.

El expresidente Juan Manuel Santos y monseñor Héctor Fabio Henao abordaron el balance del proceso durante una entrevista con Blu Radio, en la que también se planteó la posibilidad de que el actual presidente, Abelardo de la Espriella, pueda impulsar un nuevo acuerdo de paz de gran alcance.

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Abelardo de la Espriella fue mencionado durante la conversación ante la posibilidad de que su Gobierno impulse un nuevo acuerdo de paz de gran alcance en Colombia (Lucas Molet/REUTERS)

Al referirse a ese escenario, Santos recordó que el pacto de 2016 no quedó intacto después de que la ciudadanía rechazara su primera versión en el plebiscito. El exmandatario destacó que, tras ese resultado, se abrió un periodo de conversaciones con sectores que habían promovido el voto por el No y que terminó con modificaciones al documento inicial.

“Durante 45 días estuvimos renegociando el acuerdo, 60 enmiendas, de las cuales se incorporaron 58. O sea, ellos fueron artífices de un acuerdo que yo reconozco que quedó mejor que el primero”, manifestó.

Santos destacó el cumplimiento de los compromisos de las Farc

En su balance, el exjefe de Estado defendió los resultados de la negociación y se refirió a la permanencia de los antiguos integrantes de esa guerrilla dentro del proceso de reincorporación. Para Santos, ese es uno de los elementos que permite evaluar el cumplimiento de lo pactado.

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“Lo que firmamos con las Farc se ha venido cumpliendo por parte de ellos. Firmamos con 13.000 miembros de las FARC y de ellos más de 11.000 hoy siguen acogidos al acuerdo”, afirmó.

Aunque resaltó ese resultado, el expresidente reconoció que la implementación no ha estado libre de dificultades. En particular, mencionó los problemas que persisten en diferentes zonas del país, donde las condiciones de seguridad y los retrasos en la ejecución de algunas medidas han impedido que los compromisos se materialicen por completo.

El expresidente aseguró que más de 11.000 antiguos integrantes de las Farc continúan acogidos al acuerdo firmado durante su Gobierno (Juan Bautista Díaz/AP Foto)

La discusión sobre un eventual nuevo acuerdo también se conecta con ese balance. Diez años después de la firma, los resultados del proceso siguen siendo objeto de debate político, especialmente por las diferencias sobre su ejecución y los cambios que necesita para responder a las condiciones actuales de los territorios.

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Víctimas y comunidades, entre los principales pendientes

Por su parte, monseñor Héctor Fabio Henao planteó que la evaluación del acuerdo debe reconocer los avances sin dejar de lado las obligaciones que continúan sin cumplirse. El delegado de la Iglesia Católica señaló que el proceso produjo cambios importantes para miles de personas que dejaron las armas y permanecieron vinculadas a la vida civil. “Lo primero que habría que decir es que el acuerdo produjo transformaciones que son reales. Miles de personas dejaron las armas y se mantienen en esa actitud”, explicó.

Sin embargo, advirtió que el desarrollo de los compromisos ha sido más lento de lo esperado. La persistencia de hechos violentos en distintas regiones demuestra que todavía existen obstáculos para consolidar las condiciones necesarias para una paz estable.

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Henao también insistió en que el balance no puede limitarse a la situación de quienes dejaron las armas. Las personas y comunidades que sufrieron directamente los efectos del conflicto necesitan respuestas concretas frente a sus reclamaciones, especialmente en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición.

“Muchas víctimas todavía esperan respuesta. Hay familias que siguen buscando sus seres queridos desaparecidos, comunidades que reclaman la reparación que nunca les ha llegado y que sea más efectiva”, señaló.

Monseñor Héctor Fabio Henao destacó que miles de personas dejaron las armas y permanecen en la vida civil, aunque advirtió que todavía hay compromisos pendientes (Diego Pineda/Colprensa)

El religioso llamó la atención sobre las familias que continúan buscando a sus seres queridos desaparecidos y sobre las comunidades que todavía esperan medidas de reparación. A su juicio, atender esas necesidades es indispensable para avanzar en la reconciliación y reconocer las consecuencias que dejó el conflicto armado.

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