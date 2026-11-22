Un camión compactador de residuos de la empresa Emcaservicios fue robado y las autoridades temen que lo utilicen para fines delictivos (Alcaldía de Mercaderes/Facebook - Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Alcaldía del municipio de Mercaderes, en el sur de Cauca, ofreció una recompensa de hasta $20 millones por información que permita recuperar el camión recolector de residuos sólidos robado durante el fin de semana. El automotor es operado por la Empresa de Servicios Públicos de Mercaderes (Empomer) y su pérdida amenaza la continuidad de la recolección de basura para más de 10.000 habitantes del municipio.

El vehículo desaparecido es un International blanco, de placas LMN441, destinado a las rutas de aseo en el casco urbano. Según la información entregada a las autoridades, estaba estacionado en las instalaciones de la planta de tratamiento, en el barrio San Fernando, después de transportar desde Pasto productos químicos para el proceso de agua del acueducto municipal.

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La Policía Nacional, la Fiscalía General y otras entidades recibieron el reporte e iniciaron las actuaciones para determinar cómo ocurrió el hurto y ubicar el vehículo lo más pronto posible.

En una entrevista con La FM el 22 de noviembre, el alcalde Edilson Gómez indicó que el último registro conocido del camión corresponde al viernes 20 de noviembre. El conductor aseguró que dejó el vehículo dentro de las instalaciones y se apartó para entregar un químico que debía recibir otro trabajador. Las puertas habrían quedado sin seguro y las llaves, en el interior del automotor, una circunstancia que hace parte de la verificación de las autoridades.

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Un aviso oficial de la Alcaldía de Mercaderes en Cauca ofrece 20 millones de pesos por información para recuperar un camión recolector de basura robado (Alcaldía de Mercaderes/Facebook)

La alerta se activó cerca de 24 horas después de la desaparición

La secuencia relatada por la administración señala que el vigilante nocturno del viernes advirtió hacia las 10:00 p. m. que el vehículo no estaba en el sitio, aunque supuso que todavía no había ingresado al predio. El personal que asumió el turno a las 6:00 a. m. del sábado llegó a una conclusión distinta: creyó que el camión ya había salido a cumplir su recorrido habitual de recolección.

Solo durante la tarde y la noche del sábado 21 de noviembre se estableció que el vehículo no estaba en poder del conductor ni permanecía en la planta. Para entonces había transcurrido cerca de un día desde la hora estimada del robo.

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Representantes de la comunidad indicaron que el trabajador se presentó ante los uniformados para describir el camión y formalizar la denuncia, paso que permitió activar la búsqueda oficial.

Las fallas de comunicación dificultan el rastreo del vehículo

Las fallas en las comunicaciones tienen paralizado al municipio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gómez afirmó que el municipio Mercaderes lleva ocho días sin señal de telefonía móvil y que el suministro eléctrico ha sido intermitente. Esas condiciones, explicó, han limitado el contacto entre los responsables de las instalaciones y la transmisión inmediata de alertas. El mandatario añadió que el acceso a internet mediante redes privadas es restringido, por lo que una parte importante de la población permanece incomunicada.

Ante el panorama, la Alcaldía pidió a los habitantes reportar datos verificables sobre el recorrido o la ubicación del camión, que cuenta con logotipos visibles y características que facilitarían su identificación.

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La recompensa está dirigida a aquellos ciudadanos que aporten información oportuna que ayude a establecer tanto el paradero del automotor como la identidad de las personas involucradas. La administración resaltó que el equipo resulta necesario para las tareas de saneamiento básico y manejo de residuos en la población.

Vecinos mencionaron una posible salida hacia La Unión, Nariño

El vehículo habría sido trasportado por las carreteras colombianas (Google Maps - Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las primeras indagaciones, vecinos del sector dijeron a la emisora haber escuchado el paso de un vehículo que se habría dirigido hacia el sur del municipio. Con base en esos testimonios, los investigadores contemplan una ruta hacia La Unión, Nariño, sin que hasta ahora exista confirmación sobre el destino final del camión.

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Las autoridades también analizan la presencia de grupos armados en el suroccidente colombiano y no descartan ninguna hipótesis, incluido un eventual uso del vehículo para actividades ilícitas.

Mientras la Fiscalía reúne testimonios y revisa las circunstancias del ingreso y salida del automotor, Empomer y la administración municipal evalúan las afectaciones operativas derivadas de la falta del recolector. La prioridad de la búsqueda es ubicar vehículo y restablecer plenamente un servicio que incide en la limpieza y la salubridad de miles de residentes.