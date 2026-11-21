El momento en el cual el técnico hace su balance tras la visita a la casa del cuadro "Azucarero" (Dimayor - YouTube)

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El 20 de noviembre de 2026, Millonarios empató 0-0 con Deportivo Cali en su estreno en los cuadrangulares semifinales de la Liga, pero las lesiones de Alberto Gamero y Cuadrado encendieron la preocupación del equipo: Juan Guillermo Cuadrado y de David Mackalister Silva generaron preocupación en el técnico samario.

A raíz de ello, Gamero actualizó el parte médico de ambos futbolistas en la rueda de prensa tras debutar en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

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Juan Guillermo Cuadrado fue reemplazado por Carlos Darwin Quintero (Bernardo Peña-El País-Colprensa)

Cuadrado no pudo continuar en el partido de Millonarios ante Deportivo Cali por una molestia en el posterior del muslo izquierdo. El entrenador Gamero informó que el mediocampista será sometido a una resonancia para establecer el alcance del problema físico.

El jugador había advertido la incomodidad antes del entretiempo, pero fue reemplazado al inicio de la segunda parte.

“Cuadrado en el posterior muslo izquierdo. Vamos a ver cómo sale la resonancia”.

El resultado del estudio definirá si se trata de una molestia muscular o de una lesión que pueda marginarlo de los próximos compromisos de Millonarios.

La sustitución llevó al cuerpo técnico a ajustar la estructura por la banda izquierda. Danovis Banguero ingresó como lateral, mientras que Chaverra adelantó su posición para desempeñarse como extremo.

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David Mackalister Silva se lesionó y preocupa a Millonarios (Bernardo Peña-El País-Colprensa)

El golpe de David Mackalister Silva fue en el ligamento colateral de la rodilla derecha. “Maca, si Maca tiene un colateral de la rodilla derecha se lo golpeó un poquito”, explicó el técnico sobre la situación del volante.

Gamero señaló que las dos sustituciones estuvieron vinculadas con avisos previos de los futbolistas.

“Pero eran dos jugadores que habían avisado una lesión”, sostuvo.

La salida de Cuadrado también llevó al cuerpo técnico a modificar la estructura por la banda izquierda de Millonarios. Danovis Banguero ingresó como lateral, mientras que Chaverra adelantó su posición para desempeñarse como extremo.

La decisión respondió a la lectura de que Deportivo Cali encontraba espacios por ese costado.

“Lo que nosotros leímos, cuerpo técnico, Mayer Candelo, profe Castro y yo, leímos que en el primer tiempo Cali nos estaba llegando un poco más por el lado izquierdo de nosotros, lado derecho de ellos”, detalló Gamero.

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El entrenador explicó que la lesión del mediocampista reforzó la necesidad del ajuste:

“Y cuando la molestia de Cuadrado era para mí lo más lógico que podíamos hacer, subir a Chaverra en su posición, que es un extremo, y poner un lateral izquierdo que teníamos en el banco”.

Así fue el empate entre Deportivo Cali y Millonarios

Deportivo Cali y Millonarios se repartieron puntos en Palmaseca (Bernardo Peña-El País-Colprensa)

Cali y Millonarios igualaron 0-0 en Palmira durante la primera jornada del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, un resultado que dejó a ambos con una unidad y sin ventaja en la lucha por un cupo en la final. El encuentro se jugó en el estadio Deportivo Cali y tuvo escasas situaciones de peligro.

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América y Atlético Bucaramanga quedaron en la parte alta de la zona tras empatar 2-2 en el otro partido de la fecha. Aunque los dos equipos sumaron un punto, América tomó el liderato por la ventaja deportiva que obtuvo en la fase de todos contra todos.

Los cuatro integrantes del grupo mantienen opciones de clasificación, ya que apenas se disputó la primera de las seis jornadas de esta instancia. Cali y Millonarios comparten el tercer lugar, detrás de América y Bucaramanga.

En un partido luchado, Cali y Millonarios empataron sin goles (Bernardo Peña-El País-Colprensa)

Cali tomó la iniciativa en los primeros pasajes y adelantó sus líneas para jugar cerca del área rival. Millonarios respondió con un bloque defensivo compacto, priorizó el orden y buscó salidas de contragolpe.

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El partido perdió intensidad después de las aproximaciones iniciales y se concentró en la mitad de la cancha. Ninguno de los dos equipos encontró claridad para transformar la posesión en oportunidades de gol antes del descanso.

Millonarios sufrió una modificación obligada a los 26 minutos, cuando el capitán David Macalister Silva abandonó el campo por una molestia física. Carlos Darwin Quintero ingresó en su lugar y el conjunto capitalino tuvo que reajustar su plan.

La segunda parte mantuvo una dinámica similar. Cali mostró mayor intención ofensiva, pero acumuló imprecisiones en los pases y malas decisiones cerca del área, mientras el equipo visitante sostuvo su disciplina táctica.

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Quintero y Rodrigo Contreras intentaron darle profundidad a Millonarios, aunque quedaron aislados ante una defensa local que controló sus movimientos. En el tramo final, Leonardo Castro reemplazó a Contreras y los visitantes se acercaron con mayor frecuencia al arco de Pedro Gallese, sin modificar el marcador.

Así va el cuadrangular B de la Liga BetPlay

América de Cali: 1 punto - 1 partido jugado (diferencia de gol de 0) Atlético Bucaramanga: 1 punto - 1 partido jugado (diferencia de gol de 0) Deportivo Cali: 1 punto - 1 partido jugado (diferencia de gol de 0) Millonarios FC: 1 punto - 1 partido jugado (diferencia de gol de 0)