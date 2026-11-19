Honorio Henríquez, presidente del Congreso, aseguró que “hay que reducir la burocracia, reducir entidades y eso hace parte de nuestras propuestas y el Centro Democrático presentará un balance definitivo de lo que debe ser la Ley de Rescate Fiscal” - (Honorio Henríquez/Prensa)

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El presidente del Congreso de Colombia, Honorio Henríquez, pidió excluir del proyecto de ley de rescate fiscal o reforma tributaria del gobierno de Abelardo de la Espriella los cambios que reducirían el límite de las rentas laborales exentas para personas naturales, al considerar que elevarían la carga del impuesto de renta y afectarían la capacidad de ahorro e inversión de los hogares.

Como se recordará, la iniciativa contempla reducir de 790 a 630 unidades de valor tributario (UVT) el límite anual de la renta laboral exenta del 25% y crear nuevos rangos de tributación para personas naturales. Según los textos conocidos durante el inicio del trámite en las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, esos cambios podrían ampliar el universo de contribuyentes y modificar el impuesto que pagan algunos trabajadores.

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Henríquez rechazó cualquier incremento de la carga sobre quienes declaran renta, al considerar que los recursos disponibles de las familias se verían afectados. “Aumentar o gravar a las personas naturales y aumentarles la declaración de renta en porcentaje es condenarlos a que cada día tengan menos opciones de ahorro, de poder invertir y de tener dinero para los temas propios del hogar”, afirmó.

En la actualidad, más de siete millones de colombianos declaran renta en la Dian - (@SenadoGOV/X)

Cambios previstos en las rentas exentas

Y es qye la iniciativa reduce el tope de la renta laboral que puede quedar exenta, una modificación que el presidente del Congreso vinculó con una mayor tributación para las personas naturales. El proyecto está en discusión legislativa y sus disposiciones pueden cambiar antes de una eventual aprobación.

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Además, el congresista objetó la propuesta de gravar con IVA el servicio de internet para los estratos uno, dos y tres. A su juicio, ese impuesto dificultaría la conectividad de sectores que dependen de ese servicio para estudiar, trabajar y acceder a herramientas tecnológicas.

Afirmó que “el IVA al Internet en los estratos uno, dos y tres limita el acceso de nuestra comunidad a lo que es educación, a trabajo y aprendizaje. No lo compartimos”. El congresista valoró, en cambio, que el Gobierno retirara el ajuste previsto para la medicina prepagada, cuyo IVA habría pasado de 5% a 19%.

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El retiro de esa medida evita, según el congresista, que más personas enfrenten restricciones para acceder a esos servicios de salud. Señaló que tanto la oposición al impuesto sobre internet como la eliminación del aumento para la medicina prepagada deberían orientar una reforma que financie lo público sin trasladar nuevas cargas a sectores vulnerables.

Propuesta de recortar la burocracia estatal

Honorio Henríquez también propuso que el debate se concentre también en el gasto estatal. Su alternativa plantea eliminar o fusionar entidades y ministerios para reducir la burocracia, generar ahorros y destinar esos recursos a inversión social. “Hay que reducir la burocracia, hay que reducir entidades y eso hace parte de nuestras propuestas”, dijo al referirse a la posición de su partido frente al proyecto. Respaldó que el presidente cuente con facultades extraordinarias para disminuir la estructura estatal, aunque pidió vigilar el uso de los recursos ahorrados.

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Henríquez no se comprometió con una cantidad concreta de ministerios que podrían desaparecer o fusionarse. La posibilidad de pasar de 19 a 12 ministerios surgió de una pregunta periodística, no de una propuesta confirmada por el senador, quien respondió: “Están trabajando nuestro equipo de economistas”.

Como es sabido, el Centro Democrático prepara una ponencia o contrapropuesta con cambios en varios impuestos. Entre sus planteamientos figura eliminar el impuesto al patrimonio y los impuestos saludables que recaen sobre las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados.

El Congreso de la República tendrá que hacer cuatro debates al proyecto de ley de rescate. El Gobierno envió mensaje de urgencia para que sea aprobado antes de diciembre - (Senado)

Henríquez anunció que su colectividad presentará un balance definitivo sobre los artículos que respaldará o buscará modificar en la ley de rescate fiscal. La posición partidista incluirá las propuestas de ahorro estatal y las observaciones sobre los tributos que afectan a personas naturales.

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Condiciones de los partidos para la ley de rescate

El Partido Liberal fijó sus propias líneas rojas después de una reunión con el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez. La bancada anticipó que no respaldará IVA para alimentos de la canasta familiar, gaseosas o cerveza, y rechazó nuevos impuestos a los contratos de prestación de servicios.

Los liberales tampoco apoyarán una reducción de las tasas aplicables a los empresarios. El senador ponente Álvaro Monedero valoró que el Gobierno desistiera de gravar los alimentos, pero pidió revisar los demás incrementos previstos: “Valoramos que el presidente ya no quiera gravar los alimentos de la canasta familiar como se lo propusimos, pero debemos revisar otras alzas que le harían daño a la economía de las clases más necesitadas y la propia clase media”.

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El Gobierno busca acuerdos con las bancadas para lograr respaldo en el Congreso, mientras los partidos mantienen condiciones y propuestas distintas. El proyecto puede sufrir modificaciones durante el trámite antes de convertirse en ley.

Henríquez consideró que, tras el retiro del IVA a los alimentos y de la modificación para la medicina prepagada, no habría necesidad de convocar a un paro. Aun así, defendió el derecho a manifestarse siempre que las movilizaciones se desarrollen de forma pacífica, con argumentos y propuestas alternativas. Para el congresista, el eventual ahorro derivado de recortar la burocracia debe traducirse en recursos para fines sociales, bajo vigilancia sobre su ejecución.

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