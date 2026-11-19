El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, resaltó la histórica alianza entre su país y Colombia (Luisa González/Reuters)

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Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, visitó Colombia el 18 de noviembre de 2026 y se reunió con la cúpula militar del país, con el objetivo de abordar estrategias conjuntas para fortalecer la seguridad.

Tras la reunión, el funcionario del país norteamericano se pronunció en una rueda de prensa, en la que confirmó el respaldo de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, un flagelo que afecta a ambos países.

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“Hemos trabajado con Colombia de forma más estrecha que nunca, y ahora estamos reforzando esa cooperación y esa alianza. El plan que vi hoy de este hombre aquí presente (ministro de Defensa de Colombia, general (r) Jorge Mora), a quien sé que se le conoce con el título de ministro, aunque antes tenía el de general, pondrá a sus tropas, a las Fuerzas Armadas colombianas y a la Policía en condiciones de pasar a la ofensiva contra estos carteles de la droga de una manera que nunca antes han visto”, señaló Hegseth.

De igual manera, destacó el contexto gubernamental actual de Colombia, en referencia a la llegada de un nuevo mandatario: el presidente Abelardo de la Espriella. Además, recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo apoya y afirmó que su liderazgo es sobresaliente por ser “firme y claro”.

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“Simplemente no hemos tenido el tipo de liderazgo del presidente Trump y de su presidente, a quien nuestro presidente siempre llama “El Tigre”, lo sé. Nunca hemos tenido ese tipo de liderazgo fuerte, firme y claro, dispuesto a trabajar codo a codo para garantizar que llevemos la lucha contra esos narcoterroristas y ese enemigo”, precisó.

Añadió: “Espero ser un aliado firme para ustedes. Es un honor estar aquí. Espero y creo que esto es solo el comienzo de muchas visitas. Por supuesto, siempre son bienvenidos en el Pentágono. Y, por favor, transmita también mis saludos a su presidente. Muchas gracias. Es un honor estar aquí”.

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