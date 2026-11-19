Así se anunció la llegada del grupo Blessed como nuevos dueños del Deportivo Pereira (@corpereira-Instagram)

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El mundo y los amantes del fútbol colombiano se vieron sorprendidos el 18 de noviembre de 2026 con el anuncio oficial de la llegada del cantante de reggaeton Blessd como nuevo dueño del Deportivo Pereira.

De esta forma, el cantante junto a su mánager Santiago Jaramillo habrían adquirido la mayoría accionaria del Deportivo Pereira en noviembre de 2026, mediante una operación cercana a USD 20 millones. El acuerdo buscaría aportar estabilidad económica al club de Risaralda, según informó el periodista Francisco González en su cuenta de X.

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Así se dio el negocio entre Álvaro López y el representante de Blessd (@_SamuelDuque-X)

Según lo informado por González, la cifra de compra del club estaría por los 20 millones de dólares y en primer lugar, el grupo Blessd pagaría la mitad (10 millones) y la otra parte en tres cuotas.

“Las cifras del negocio por el Deportivo Pereira: el club fue comprado por 20 millones de dólares. El acuerdo establece el pago de la mitad al inicio (10 millones USD) y el monto restante dividido en 3 cuotas”, informó.

El Deportivo Pereira tendrá nuevos dueños (@Frandeportes_-X)

También es importante recordar que el cuadro “Matecaña” hizo oficial a través de su cuenta de X la llegada de Blessd como nuevo accionista con un reel en el cual está el cantante y recuerdan el título de 2022 ante Independiente Medellín dejando el siguiente mensaje:

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“Una nueva ilusión”, dijeron.

Estos serían los nuevos nombres que llegarían al Deportivo Pereira

La historia en Instagram de Blessd sobre la llegada a la propiedad del Deportivo Pereira - (@blessd/Instagram)

El grupo empresarial del cantante antioqueño Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, adquirió la mayoría de las acciones económicas del Deportivo Pereira y prevé oficializar la operación el viernes 20 de noviembre de 2026. Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara y mánager principal del artista, confirmó a Infobae Colombia que la venta se concretará salvo que ocurra “algo extraordinario”.

Álvaro López, que concentraba el mayor porcentaje accionario desde octubre de 2022, conservaría una participación minoritaria. Su salida de la institución, por lo tanto, no será total, aunque no se reveló el monto pagado por la adquisición.

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La negociación se realizó en la Notaría 4 de Pereira durante la tarde del miércoles 18 de noviembre de 2026. Allí estuvieron López, Jaramillo, que asistió con la camiseta del club, y Juan Carlos de la Cuesta, quien habría intervenido en la operación.

La capitalización que cubrió las deudas salariales

El momento exacto en el que Dímelo Jara está reunido con Jhonny Vásquez y el líder de la barra que acompaña al Deportivo Pereira - (@LBDL_Oficial)

El pago de los salarios pendientes de septiembre y octubre formó parte de la capitalización previa a la compra. La directiva encabezada entonces por López canceló las obligaciones con los jugadores después de que la Asociación de Futbolistas Profesionales en Colombia, Acolfutpro, alertara en reiteradas ocasiones sobre la deuda.

Ese abono derivó en la adquisición de la mayoría accionaria por parte de Dimelojara Company SAS, la empresa vinculada al grupo empresarial de Mesa. El club es conocido como el Matecaña.

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Las imágenes difundidas por el periodista Samuel Duque mostraron a Jaramillo firmando los documentos bajo la mirada de López. Minutos más tarde, el comunicador registró la salida de los involucrados de la notaría.

Duque consultó al mánager sobre el avance de la operación: “Jara, ¿cómo está, entonces está todo adelantado?”. Jaramillo respondió de manera breve: “Bien, sí”.

Tras abandonar la Notaría 4, Jaramillo se reunió con miembros de la barra Lobo Sur Pereira para comenzar una relación con los aficionados. Del encuentro también participó Jhonny Vásquez, uno de los jugadores históricos de la institución.

La inminencia de la venta también tuvo una señal pública en las redes sociales de Blessd. El cantante publicó en sus historias de Instagram una fotografía de la camiseta del Deportivo Pereira junto a una cadena con su nombre y un indicativo de ubicación en Pereira, capital del Eje Cafetero.

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Juan Carlos de la Cuesta, posible vicepresidente

Juan Carlos de la Cuesta llegaría al Deportivop Pereira (Mauricio Alvarado-Colprensa)

Juan Carlos de la Cuesta integraría el club como vicepresidente bajo la nueva propiedad, de acuerdo con el periodista Felipe Sierra, especializado en mercado de pases y cercano al grupo empresarial. Su eventual incorporación lo devolvería a la dirigencia de un equipo colombiano.

De la Cuesta fue presidente de Atlético Nacional cuando el conjunto obtuvo su segunda Copa Libertadores en 2016. También fue concejal de Medellín en 2024.

La compra del Pereira supone la llegada de Blessd y su entorno al fútbol profesional colombiano como propietarios de un club. Antes habían participado en iniciativas de inversión y proyección de marca vinculadas a instituciones europeas, sin antecedentes de gestión deportiva directa en Colombia.

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La primera experiencia conjunta ocurrió en octubre de 2024, con la compra del Vendsyssel FF, equipo de la segunda división de Dinamarca. El proyecto buscaba llevar al club a la máxima categoría, aunque posteriormente Blessd dejó de figurar como propietario de esa institución.

En agosto de 2025, el grupo se vinculó a la Unión Balompédica Conquense, de España, como inversor, embajador e imagen de un proyecto deportivo, cultural y social. La alianza planteaba ampliar la proyección internacional de la entidad y generar oportunidades para jóvenes relacionados con el deporte.