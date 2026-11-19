(archivo Presidencia/Joel González-archivo Colprensa/Leonardo Castro-captura de pantalla Canal Congreso-Catalina Olaya/Colprensa)

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En vísperas del inicio de la jornada de marchas convocadas por la oposición, en cabeza del expresidente Gustavo Petro, a partir de las 9:00 a. m. del jueves 19 de noviembre de 2026, algunos congresistas oficialistas salieron a cuestionar al exmandatario, luego de que el jefe de Estado Abelardo de la Espriella anunció que no habrá aumento del IVA a los productos de la canasta familiar, así como para alimentos de mascotas y animales.

Ese fue el detonante por el que el Pacto Histórico decidió salir a marchar, pero en las horas previas a las movilizaciones un hecho no menor provocó la arremetida por parte de sectores afines al Gobierno De la Espriella: el escándalo que reveló la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), al señalar que la representante a la Cámara por Antioquia Luz Verónica Estrada Holguín no se habría graduado de la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia (Unal), sede Medellín.

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Uno de los primeros en salir a cuestionar a la oposición fue el colega de Estrada, Daniel Briceño (Centro Democrático), que los calificó de “hipócritas” en un mensaje vía X, y añadió: “Los falsificadores de títulos académicos mañana salen a marchar por una educación pública y de calidad”.

Sumado a esto, el representante a la Cámara explicó, los que para él serían los diez motivos para salir a marchar, y señaló para iniciar que “el gobierno Petro se iba a robar las elecciones a través de la manipulación de los datos de la registraduría con un hacker”.

Briceño destacó además que “el gobierno Petro se robó la plata de La Guajira a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y hoy la gran mayoría de los cabecillas, de los ministros, exministros y funcionarios se encuentran sin ser judicializados”.

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En tercer lugar, el congresista recordó que “Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, se encuentra en un proceso por lavado de activos, pero también uno por enriquecimiento ilícito, al haber manipulado recursos, plata y demás durante la campaña de su propio papá, proveniente de alias el Hombre Marlboro”, en alusión a Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez.

Como cuarta razón Briceño expuso que “el Consejo Nacional Electoral probó que la campaña del señor Gustavo Petro fue financiada de forma irregular. Fuentes, cosas que no fueron reportadas allí, quedaron absolutamente probadas”.

Daniel Briceño recordó el caso de alias Papá Pitufo, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y ‘el tarimazo’ en Medellín

Como quinto argumento, el representante a la Cámara por el Centro Democrático trajo a colación el caso de Diego Marín Buitrago más conocido por su alias Papá Pitufo o “El zar del contrabando”, y por el que Briceño recalcó que “la campaña (presidencial) del señor Gustavo Petro recibió quinientos millones de pesos del contrabandista más grande de Colombia, alias Papa Pitufo”.

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“Petro nos metió el cuento que él tenía el video de que habían devuelto esa plata y hasta el momento no hemos conocido esa prueba. Ya pasaron cuatro años y nunca supimos si devolvió o no los quinientos millones de pesos”, agregó en el mismo punto el congresista.

Después, como sexta razón para movilizarse, Briceño retomó otro escándalo sonado por el que acusan a la administración Petro, cuando “la Dirección Nacional de Inteligencia, a alias Calarcá, uno de los delincuentes narcotraficantes más grandes de Colombia, terminó manejando la inteligencia de la Presidencia”, al recordar los nexos que se conocieron luego de que Alexander Díaz Mendoza recobrara la libertad cuando se desempeñaba como gestor de paz.

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Como séptima premisa, Briceño inició con una pregunta en medio de su indignación: “¿Cómo no salir a marchar si el señor Gustavo Petro subió delincuentes a una tarima? El tarimazo de Medellín”.

El congresista hizo hincapié en este punto, y lo mencionó como “una razón muy fuerte para salir a marchar mañana junto a Gustavo Petro, para que los delincuentes puedan seguir en las tarimas tal y como le gusta al Pacto Histórico”, al recordar el evento que se llevó a cabo el 21 de junio de 2025 en el sector de La Alpujarra.

El pacto de Valledupar, otro de los motivos para salir a marchar, según Briceño: además de los viajes de Verónica Alcocer

Otro de los cuestionamientos que se sumaron al octavo punto de Briceño fue: ¿Cómo no salir a marchar por el Pacto de Valledupar? En octubre del año 2025, funcionarios de Petro se reunieron con los grandes líderes paramilitares de Colombia para hacerle un montaje a varios líderes de la oposición, entre ellos a Álvaro Uribe Vélez y a Germán Vargas Lleras".

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El caso se conoció cuando ya estaba en la Presidencia De la Espriella y por lo anterior, el representante a la Cámara resaltó: “¿Cómo no salir a marchar por esto?"

Las dudas siguieron en el noveno lugar, y destacado como uno de los casos más polémicos, y cuyo proceso judicial sigue en proceso: “¿Cómo no salir a marchar para celebrar los viajes de la señora Verónica Alcocer a Venezuela? Donde la propia gente de ellos mismos, no la oposición, de ese momento, los acusa de estar haciendo negocios ilícitos en la dictadura venezolana".

Al final, y como otra de las polémicas más llamativas durante la administración Petro, Briceño evocó el viaje de Gustavo Petro a Manta, tras asistir a la ceremonia de posesión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa el 24 de mayo de 2025

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“Salgamos a marchar todos para preguntarle al señor Gustavo Petro con quién se reunió en Manta, qué hacía Petro en Manta, por qué tanto misterio y qué fue lo que realmente pasó allí”, sustentó Briceño, que dejó una “ñapa” al evocar “el déficit y el gran hueco fiscal que le dejaron a Colombia luego del derroche, la politiquería y sobre todo de la campaña carísima del señor Iván Cepeda”.

Más reacciones en contra de la jornada de marchas convocada por Gustavo Petro

Otro de los miembros del Centro Democrático, el representante a la Cámara por Antioquia Jaime Arizabaleta, hizo una denuncia por medio de un video (que también difundió en X).

“A mí me llega información que algunos colegios están cancelando clases en Cali para mañana. Qué tristeza que lleven a los colegios a cancelar clases”, comentó el legislador.

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“En nuestras marchas nunca los colegios se veían obligados a cancelar clases porque sabían que nuestras marchas eran alegres, pero como saben que las marchas son orquestadas por Petro, seguramente terminarán en vandalismo y en caos. Qué tristeza y qué dolor”, complementó el congresista.

Por su parte, la exsenadora María Fernanda Cabal afirmó: “Los mismos que dejaron el Estado quebrado hoy anuncian con sus hashtags que van a bloquear las calles, a paralizar el país y a decidir quién puede llegar al trabajo. Mientras tanto, el Gobierno ajusta las cuentas que ellos dejaron en rojo”.

Mientras que la exrepresentante a la Cámara Marelen Castillo también se refirió al caso de la congresista del Pacto Histórico, en medio de las pullas que le lanzó a la oposición.

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“¡Qué cinismo! Los mismos que dejaron al país sumido en escándalos, desconfianza y una profunda crisis institucional ahora convocan marchas. Anuncian movilizaciones incluso después de que se descartó el IVA a la canasta familiar", inicia la declaración de Castillo.

Al final, la exformula vicepresidencial del ingeniero Rodolfo Hernández expresó que, “mientras tanto, la Universidad Nacional desmiente a una representante del Pacto ya que no es egresada de esa institución y el diploma que presentó no fue expedido por la @UNALOficial”, y provocó esta pregunta: “¿La marcha es por los colombianos o para desviar el tema de sus propios escándalos?"

Castillo sentenció en la parte final de su publicación: “¡Colombia no traga entero, no se tapa con marchas lo que ustedes hicieron!”