Así fue la llegada de la selección Colombia a territorio chileno para enfrentar al combinado de ese país el martes 17 de noviembre - (Federación Colombiana de Fútbol)

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Luis Javier Suárez pidió disculpas al pueblo colombiano por las declaraciones que entregó después del primer partido amistoso ante Chile, disputado el viernes 13 de noviembre, y en las que respondió a los cuestionamientos por su rendimiento con la selección.

El delantero habló en la zona mixta antes del entrenamiento de Colombia en Santiago, el lunes 16 de noviembre de 2026, un día antes del segundo duelo frente al combinado chileno.

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“Quiero hacer mención respecto al otro día, después del partido, que hice unas declaraciones un poco desafortunadas”, afirmó Suárez ante los medios de comunicación en la previa del último entrenamiento de la Tricolor antes del segundo juego ante Chile, el martes 17 de noviembre a las 6:00 p. m.

El futbolista explicó que todavía estaba afectado por el desarrollo del encuentro cuando atendió a la prensa en Cali: “Creo que aún estaba caliente del partido, así que a toda esa gente que se ha sentido un poco molesta u ofendida por mi respuesta, le pido disculpas”.

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La selección Colombia venció 1-0 a Chile en el primer juego amistoso de la fecha FIFA de noviembre - (Bernardo Peña-El País/Colprensa)

El pedido de disculpas de Luis Javier Suárez

Suárez asumió públicamente la responsabilidad por su reacción: “Soy un hombre, doy la cara, miro a la cámara, claro que me equivoqué y asumo la consecuencia”.

El origen de la polémica estuvo en sus declaraciones cuando fue consultado por las críticas a los delanteros de la selección y por la diferencia entre sus registros en los clubes y en el equipo nacional, el samario respondió: “Me gustaría ver a mucha gente dentro del verde y a ver si son capaces de hacer eso, lo que yo hago en Europa o lo que yo hago aquí”.

En aquella intervención, Suárez también pidió que se analizara con perspectiva la falta de gol de los atacantes colombianos: “Cuando estamos ahí, parece que todos los días metemos goles y yo todos los días ahí no meto goles. Habían pasado dos partidos y después volví a meter goles. Entonces, creo que es un poco de perspectiva”.

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Además, se refirió a los reproches dirigidos al plantel: “Muchos dicen que nos pesa, que muchas cosas, que somos paquetes, que todo eso”.

Luis Javier Suárez pidió perdón por sus declaraciones en las que manifestó que le gustaría ver a sus críticos hacer lo que él realiza dentro del cambo - (@luissuarez.26/Instagram)

La racha sin gol y el contraste con Sporting de Portugal

En su nueva comparecencia, el delantero de 28 años señaló que busca transformar las críticas en trabajo. “Por fortuna tenemos referentes en mi posición como el Tigre, que son ejemplo para nosotros”, expresó, en alusión a Radamel Falcao García, máximo goleador histórico de la selección Colombia.

Suárez añadió que pretende seguir ese modelo y revertir su presente goleador con la camiseta de Colombia: “Quiero trabajar mucho para revertir la situación de estos tres partidos sin marcar. Creo que tampoco es muy escandaloso”.

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Cabe señalar que la plataforma FotMob registró que el atacante disputó 45 minutos ante Paraguay el 3 de octubre, jugó los 90 minutos frente a Perú el 6 de octubre y estuvo 82 minutos contra Chile el 14 de noviembre, sin goles en esos tres compromisos.

Suárez con Sporting de Portugal suma nueve goles y una asistencia en 11 partidos de la Liga de Portugal 2026-2027, con 739 minutos jugados y una calificación media de 7,44@SportingCP/X

El contraste está en su producción reciente con el Sporting de Portugal. Según la plataforma en mención, Suárez sumó nueve goles y una asistencia en 11 partidos de la Liga de Portugal 2026-2027, con 739 minutos jugados y una calificación media de 7,44. En todas las competiciones de la temporada, la plataforma le contabiliza nueve tantos en 31 remates.

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Ante Chile en Cali, Suárez desperdició una opción de gol, pero participó en la jugada que derivó en el único tanto del encuentro al entregar el balón a Daniel Muñoz, que envió el centro previo a la anotación.

El propio delantero había explicado esa acción tras el partido: “Creo que por ahí fue una ocasión buena que no se pudo concretar, pero supimos tener paciencia y, cuando también hay que tocarla, la toqué a Dani, él centró y fue gol”.