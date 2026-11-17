El actor Ed Westwick llegó a Bogotá como imagen mundial de 9PM Night Out, la nueva fragancia de Afnan Perfumes, y participó el jueves 12 de noviembre en un evento privado en el Metropolitan Club.

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El actor Ed Westwick llegó a Bogotá como imagen mundial de la fagancia 9PM Night Out, en representación de la cual participó en un evento privado en el Metropolitan Club para presentarla ante el público colombiano. La visita forma parte de una gira por cinco países latinoamericanos.

El recorrido, denominado Afnan Tour por Latinoamérica, contempla paradas en Brasil, Chile, Perú y México, además de Colombia. El actor, conocido internacionalmente por interpretar a Chuck Bass en Gossip Girl, es el rostro de la campaña mundial de la fragancia, una propuesta de aroma frutal y especiado con notas de ámbar.

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Westwick explicó que su papel en la gira va más allá de prestar su imagen: se trata de acercar el producto directamente al público en cada mercado. “Mi papel en todo esto es venir y traérselo a la gente”, afirmó, y precisó que la idea de la marca no era simplemente enviar el producto a cada país.

El actor también valoró la filosofía de trabajo de la casa de perfumería. “Hay personas que se toman mucho tiempo para crear sus fragancias y no quieren apresurar las cosas. Y creo que ese es un valor que respeto y comparto”, señaló. Para él, esa lógica se extiende a cualquier proceso que requiera tiempo para dar un buen resultado.

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El café colombiano y el encuentro con sus seguidores

El primer vínculo de Westwick con Bogotá fue el café colombiano que recibió al inicio de su visita. “Me encanta el café, además Colombia es famosa.

El primer vínculo de Westwick con Bogotá fue el café colombiano que recibió al inicio de su visita. “Me encanta el café, además Colombia es famosa por su producción de café, esta mañana me dieron dos bolsas y estoy emocionado por llegar a tomarlo lo más pronto”, comentó.

El actor también agradeció al público colombiano por la recepción de Sandokan, serie disponible en Netflix en la que interpreta a Lord James Brooke. Westwick afirmó que la producción se mantuvo durante varios meses entre las tres más vistas del top 10 en Colombia, y celebró poder compartir ese reconocimiento con los asistentes al lanzamiento.

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De Gossip Girl a Sandokan, los papeles que marcaron su carrera

La interpretación de Chuck Bass fue el papel que consolidó a Westwick ante una audiencia global. Tras el final de Gossip Girl, el actor trabajó en proyectos televisivos y cinematográficos de distintos géneros. December 1, 2025. REUTERS/Maja Smiejkowska

La interpretación de Chuck Bass fue el papel que consolidó a Westwick ante una audiencia global. Tras el final de Gossip Girl, el actor trabajó en proyectos televisivos y cinematográficos de distintos géneros.

Entre sus créditos figuran White Gold, comedia ambientada en la Inglaterra de los años 80, donde encarnó al vendedor Vincent Swan; Wicked City, en la que asumió un personaje vinculado a una serie de crímenes en Los Ángeles; y Snatch, adaptación televisiva de la película de Guy Ritchie.

En cine participó en Son of Rambow, Chalet Girl, Romeo & Juliet y J. Edgar, dirigida por Clint Eastwood. Su llegada a Colombia coincidió con la difusión regional de Sandokan, una de sus producciones más recientes.

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Westwick ya había visitado Colombia

Ed Westwick participó en 2021 en el Comic Con Colombia con un esquema de encuentros pagos: una foto con el actor costó $ 100 mil y un autógrafo tuvo un valor de $ 80 mil. El intérprete británico viajó a Medellín como invitado de la convención.

Durante la convención, el británico participó de conversatorios sobre su trabajo en la serie y sobre Me, You, Madness, su película más reciente. Antes de su aparición, presentó su visita con una frase local en un video difundido por Comic Con Colombia: “¿Qué más pues?”.

Ed Westwick, actor británico de 34 años, recorrió la Comuna 13 de Medellín después de su actividad en Comic Con Colombia. El intérprete publicó una imagen desde ese sector en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 8,6 millones de seguidores, y compartió registros de sus desplazamientos turísticos por la ciudad.

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