Colombia

Colombia vs. Chile en Cali tendrá 1.400 policías, cierres viales y restricciones para ingresar al estadio Pascual Guerrero

El amistoso del viernes 13 de noviembre obligará a modificar la circulación en varios corredores cercanos al estadio. Las autoridades también establecieron condiciones para el ingreso de los aficionados, desde la edad mínima por tribuna hasta los elementos que no estarán permitidos

El estadio Pascual Guerrero recibirá el amistoso entre Colombia y Chile este viernes 13 de noviembre, a partir de las 7:00 p. m (Alcaldía de Cali/Federación Colombiana de Futbol/Anfp)
El estadio Pascual Guerrero recibirá el amistoso entre Colombia y Chile este viernes 13 de noviembre, a partir de las 7:00 p. m (Alcaldía de Cali/Federación Colombiana de Futbol/Anfp)
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Cali ajustará la movilidad y el dispositivo de seguridad alrededor del estadio Pascual Guerrero para el amistoso entre las selecciones de Colombia y Chile, previsto para el viernes 13 de noviembre. La jornada tendrá presencia policial en distintos puntos del sector y restricciones para quienes lleguen al escenario deportivo, donde el encuentro comenzará a las 7:00 p. m.

La Administración distrital anunció que 1.400 uniformados estarán desplegados antes, durante y después del partido. El operativo contempla tres anillos de seguridad en los alrededores del estadio y vigilancia aérea mediante drones y el helicóptero Halcón de la Policía, con el objetivo de supervisar la zona y responder ante posibles incidentes.

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La Policía dispondrá de 1.400 uniformados, tres anillos de seguridad, drones y el helicóptero Halcón para vigilar los alrededores del escenario deportivo (Luisa González/REUTERS)
La Policía dispondrá de 1.400 uniformados, tres anillos de seguridad, drones y el helicóptero Halcón para vigilar los alrededores del escenario deportivo (Luisa González/REUTERS)

La subsecretaria de Política de Seguridad, Natalia Zuluaga, invitó a vivir el encuentro como una celebración familiar y a evitar enfrentamientos. “Invitamos a toda la ciudadanía a acompañar a nuestra selección Colombia, a respetar las normas de convivencia y a entender que los conflictos y las diferencias se deben resolver siempre a través del diálogo. Queremos que esta sea una fiesta para compartir en familia, donde la pasión por el fútbol nos una”, manifestó en las redes sociales de la Alcaldía.

Ingreso al Pascual Guerrero y restricciones para los hinchas

Las puertas del estadio se abrirán a las 3:00 p. m., cuatro horas antes del inicio del partido. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las tribunas occidental, oriental, norte y sur estarán habilitadas al 100% de su capacidad.

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Los niños podrán ingresar desde los 3 años si cuentan con entrada para las localidades occidental u oriental. En las tribunas norte y sur, la edad mínima permitida será de 5 años. La exigencia de presentar boleta será igual para todos los asistentes, sin excepción por tratarse de menores de edad.

No podrán entrar personas con comparendos deportivos pendientes ni quienes lleven camisetas, prendas, trapos o estandartes alusivos a equipos del fútbol profesional colombiano. Otra de las medidas anunciadas es la restricción total de pólvora: los asistentes no podrán llevarla ni utilizarla dentro del estadio.

Estadio Pascual Guerrero
Las autoridades prohibieron el ingreso de pólvora y de prendas, camisetas, trapos o estandartes alusivos a equipos del fútbol profesional local (Alcaldía de Cali)

El esquema de vigilancia cubrirá los momentos previos al encuentro y el desarrollo del juego. Los tres anillos estarán ubicados en el entorno del Pascual Guerrero, mientras que los recursos aéreos permitirán observar el comportamiento de la zona y facilitar una reacción oportuna ante cualquier situación que altere la jornada.

Para el ingreso, los asistentes deberán revisar la localidad que aparece en su boleta y tener presente la edad mínima para cada tribuna. Las restricciones sobre prendas de equipos locales y pólvora deberán tenerse en cuenta antes de salir, para evitar inconvenientes en los filtros de entrada.

Cierres viales y recomendaciones para movilizarse

En materia de tránsito, la Secretaría de Movilidad aplicará los cierres que suelen implementarse cuando el Pascual Guerrero recibe partidos del América de Cali. Las restricciones comprenderán las carreras 34 y 36, entre el Parque de las Banderas, ubicado sobre la calle 5, y la avenida Roosevelt. La calle 5 permanecerá habilitada con normalidad.

La administración precisó que habrá una modificación frente al esquema habitual: el cierre de la carrera 34 se extenderá hasta la calle 9. Según lo informado, la medida no afectará las vías adyacentes de la avenida Roosevelt ni las calles 7 y 8.

La Secretaría de Movilidad aplicará cierres en las carreras 34 y 36, entre el Parque de las Banderas y la avenida Roosevelt, desde las 10:00 a. m. hasta las 11:30 p. m. (Alcaldía Cali)
La Secretaría de Movilidad aplicará cierres en las carreras 34 y 36, entre el Parque de las Banderas y la avenida Roosevelt, desde las 10:00 a. m. hasta las 11:30 p. m. (Alcaldía Cali)

Los cierres comenzarán a las 10:00 a. m. del viernes 13 de noviembre y se mantendrán hasta las 11:30 p. m. Por esa razón, las autoridades recomendaron evitar los corredores intervenidos, salvo que sea indispensable transitar por ellos. A quienes deban desplazarse por el sector se les pidió planear sus recorridos con anticipación, conducir con precaución y tener paciencia ante posibles demoras.

La movilidad podría presentar mayores complicaciones debido a las obras de modernización de la avenida Roosevelt, que comenzaron el miércoles anterior. Estos trabajos coincidirán con el operativo vial previsto para el amistoso y podrían aumentar la congestión en el área.

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