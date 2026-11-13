Ramón Jesurún destacó el amistoso de Colombia ante Chile en Cali y confirmó que la recaudación será destinada a los damnificados por el terremoto

Ramón Jesurún resaltó la presencia de futbolistas locales en la concentración del equipo nacional en Cascajal - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

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La selección colombiana se prepara para su cuarto partido amistoso del nuevo proceso posterior al Mundial 2026. El equipo enfrentará a Chile en el estadio Pascual Guerrero, donde se espera público caleño para acompañar al combinado nacional, que se ha sentido a gusto en la ciudad.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, abordó la ayuda para los afectados por el terremoto y se refirió al encuentro previsto para el viernes 13 de noviembre a las 7:00 p. m. “Aquí está la Federación, presente, acompañándolos en estos momentos duros”, afirmó en una entrevista con El País.

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Desde la sede del América de Cali en Cascajal, el dirigente habló sobre los futbolistas vinculados con la región que integran el plantel nacional: “Aquí hay muchos jugadores que son de la zona. Están muy contentos de vestir la camiseta de la selección en su propia tierra”.

La recaudación del encuentro se destina a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto en Cali - crédito Alcaldía de Cali

La recaudación del encuentro será destinada a los damnificados del sismo del 10 de agosto, que afectó a Cali y otras zonas del país. La iniciativa contó con el respaldo del alcalde Alejandro Eder y de la primera dama de la ciudad.

Al referirse al rival, Jesurún señaló que “Chile es una muy buena selección, viene haciendo un muy buen trabajo”, con respecto a su proceso para recuperar el buen juego y volver a una Copa del Mundo después de 16 años, pues la última vez fue en Brasil 2014.

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Lorenzo habló previo al amistoso

El técnico Néstor Lorenzo planteó que la renovación de la selección Colombia dependerá de la convivencia entre futbolistas jóvenes y experimentados, una fórmula que pondrá a prueba este viernes ante Chile en Cali, en un partido que también busca acompañar a la ciudad tras los hechos que motivaron una reconstrucción en curso.

El técnico anticipó un planteamiento chileno con línea de tres defensores y estimó que el rival jugará con un 3-4-3. Esa previsión obligará al equipo colombiano a ajustar su funcionamiento cuando no tenga la pelota.

Néstor Lorenzo prevé que el conjunto chileno utilizará un esquema táctico de tres defensores con formación 3-4-3 - crédito Ángel Colmenares/EFE

Jhon Jáder Durán, cuya ausencia generaba expectativas antes de la convocatoria, permanece entre los delanteros considerados por el cuerpo técnico. Lorenzo indicó que también figuran Jhon Córdoba y Kevin Viveros dentro de la lista de preseleccionados, junto con otros jugadores que no fueron citados para esta ventana.

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Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador se refirió al carácter solidario de la jornada: “Es una satisfacción muy grande que Cali nos haya recibido para compartir un poco el dolor de lo que pasó y que la selección le genere una alegría a esta ciudad tan importante”.

Lorenzo busca que los jóvenes se adapten junto a los referentes

Lorenzo explicó que la convocatoria de nuevos jugadores parte de un seguimiento previo sobre sus rendimientos físicos y técnicos. Una vez concentrados con el plantel, el cuerpo técnico analiza su respuesta ante las consignas, su convivencia con el grupo y aspectos psicológicos y futbolísticos.

Al describir ese proceso de evaluación, el entrenador afirmó: “Estos son todos ensayos que hay que salir al escenario y eso es un tema que depende de cada uno, de su carácter y personalidad, de cómo asimilan jugar con la camiseta de la selección”.

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Samuel Velásquez es uno de los jugadores jóvenes de la selección Colombia en la actualidad - crédito FCF

El técnico remarcó que varios de los futbolistas jóvenes ya recorrieron etapas en la selección juvenil. Para Lorenzo, la convocatoria permite revisar de cerca su adaptación y su capacidad para competir dentro del plantel de mayores: “El hecho de que ya estén aquí es importante; vemos su adaptabilidad, su competencia. Hay muchos que ya tienen proceso de selección sub-20”.

Lorenzo también descartó que los jugadores ausentes hayan salido del proyecto. Al responder por Durán y otros atacantes, señaló: “Hoy está Luis Suárez, que estuvo en el Mundial, y después estamos llamando a muchachos que están en la órbita, que están haciendo las cosas bien en sus clubes, a ver si aprovechan la oportunidad por el momento que están pasando”.

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