Bayern Múnich se prepararía para una oferta del PSG por Luis Díaz, mientras el círculo del jugador habría asegurado que no ha recibido sondeos por él

Luis Díaz recibiría una oferta del PSG, que tiene como director técnico a Luis Henrique, quien aparece a la derecha - (@LuisDíaz/Instagram/AP Noticias)

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El Bayern Múnich se prepararía para un eventual intento del Paris Saint-Germain (PSG) por fichar al futbolista colombiano Luis Díaz en el mercado de invierno europeo de 2027, aunque desde el entorno del futbolista colombiano habrían asegurado que todavía no recibieron sondeos formales.

La versión fue publicada el miércoles 12 de noviembre de 2026 por FCBinside, un medio especializado en la actualidad del club alemán, que ubicó al extremo como uno de los posibles objetivos del equipo francés.

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El reporte sostiene que el PSG busca alternativas ofensivas ante la lesión de Khvicha Kvaratskhelia y que habría identificado a Díaz como una opción para reforzar su ataque en enero. Sin embargo, hasta ese mismo día de la publicación del medio no había confirmación oficial de los parisinos, del Bayern Múnich ni de los representantes del jugador sobre una negociación o una propuesta concreta.

El reporte de FCB Inside, medio especializado en el Bayern Múnich sobre el colombiano Luis Díaz - (@FCBInside.com)

El periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, habría trasladado la posición del círculo que representa al atacante colombiano: “El círculo que lo representa asegura que no ha llegado sondeo del PSG”. Esa postura reduce, por ahora, el rumor a un escenario de interés periodístico y no a una operación en marcha entre los clubes.

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El representante oficial de Luis Díaz es el agente Carlos Van Strahalen (de la agencia AS1 / Passion), quien ha estado a cargo de guiar su carrera futbolística y sus negociaciones contractuales desde sus inicios.

¿Cuánto vale Luis Díaz?

Según Transfermarkt, portal internacional especializado en la avaluación de futbolistas, Luis Díaz tiene un valor de mercado de 70 millones de euros. El Bayern Múnich pagó al Liverpool una cifra inicial de 70 millones de euros para ficharlo el 30 de julio de 2025, con otros 5 millones de euros pactados en variables, de acuerdo con la información publicada por el portal especializado.

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De concretarse todos los objetivos establecidos en la negociación, la operación podría alcanzar los 75 millones de euros. El fichaje del colombiano se ubicó entre los más costosos de la historia del Bayern: fue el tercero más caro del club, por detrás de Harry Kane, incorporado desde Tottenham por 95 millones de euros, y Lucas Hernández, adquirido al Atlético de Madrid por 80 millones de euros.

El círculo de Luis Díaz, que podría ser su representante o incluso familia, habría asegurado que no recibió sondeo del PSG - (@AlexisRodríguez)

Díaz firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2029, un aspecto que fortalece la posición del Bayern ante cualquier eventual oferta del PSG. Su tasación actual coincide con el monto fijo que desembolsó el conjunto alemán para contratarlo desde Liverpool.

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Estadísticas de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Los números ayudan a explicar por qué el colombiano aparece en el radar de otros clubes europeos. En las estadísticas de la Bundesliga 2026-2027 publicadas por FotMob, Díaz figuró entre los jugadores con mejor producción ofensiva por el tiempo reglamentario de un partido: registró 1,37 en la suma de goles esperados y asistencias esperadas por cada 90 minutos.

El indicador combina la probabilidad de que sus remates terminen en gol y la calidad de las ocasiones que genera para sus compañeros.

FotMob también lo ubicó entre los futbolistas con más oportunidades claras desperdiciadas en el campeonato alemán, con seis. Más allá de ese dato, su presencia en los primeros puestos de métricas ofensivas muestra que participa de manera frecuente en las jugadas de finalización del Bayern.

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Él es Kvaratskhelia, el jugador del PSG que reemplazaría Luis Díaz en el PSG - Reuters

¿Cuándo podría volver a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

El contexto físico será determinante antes de que el mercado ocupe el centro de la escena. FCBinside informó el 12 de noviembre que Díaz volvió a entrenarse con un grupo reducido en la sede deportiva de Säbener Straße, después de una rotura muscular que lo mantuvo apartado de la competencia. La práctica también contó con Jamal Musiala y jugadores juveniles.

Su regreso a los entrenamientos grupales no implica que esté disponible de inmediato para un partido oficial. El Bayern Múnich tenía previsto recibir al 1. FC Köln por la Bundesliga el 20 de noviembre de 2026, tras la fecha internacional, pero no se había comunicado una fecha concreta para la reaparición de Díaz. Mientras el PSG aparece en versiones de mercado, la prioridad pública del jugador y su entorno sigue siendo completar la recuperación y volver a competir en Alemania.

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