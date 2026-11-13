Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, se refirió a la posibilidad de que Jhon Durán regrese al equipo: “Están bloqueados”

Néstor Lorenzo aseguró que Jhon Jáder Durán está bloqueado para jugar con la selección Colombia - (Federación Colombiana de Fútbol)

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Néstor Lorenzo dejó abierta la posibilidad de que Jhon Jáder Durán vuelva a la selección Colombia, aunque el delantero no fue incluido en la convocatoria para los amistosos de noviembre de 2026 ante Chile. El entrenador argentino afirmó este jueves 12 de noviembre, durante una rueda de prensa en Cali, que el atacante continúa en la lista de jugadores que el cuerpo técnico sigue de cerca.

Al responder por los delanteros que no fueron citados, Lorenzo explicó que la ausencia de Durán no representa una exclusión definitiva del proceso. “Ninguno está fuera de los que estuvieron en el Mundial y de los que no estuvieron en el Mundial. O sea, ahí en la lista siempre están bloqueados de pronto Jhon Córdoba, Jhon Jáder Durán, todos los que no están, Kevin Viveros mismo”, manifestó el seleccionador colombiano.

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La declaración fue hecha en la previa del amistoso que Colombia disputará contra Chile el viernes 13 de noviembre de 2026 en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, y Lorenzo explicó que la convocatoria busca observar a futbolistas jóvenes y mantener una base de jugadores con experiencia, sin cerrar las puertas a quienes no aparecen en esta lista.

El último partido de Jhon Jáder Durán con la selección Colombia fue el viernes 6 de junio de 2025 - (EFE)

¿Por qué Jhon Jáder Durán no volvió a la selección Colombia?

La última aparición de Jhon Jáder Durán con la selección Colombia fue el viernes 6 de junio de 2025, en el empate 0-0 frente a Perú en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. El delantero fue titular en ese encuentro, recibió una tarjeta amarilla y no volvió a jugar con el combinado nacional desde entonces.

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Tras ese partido surgió una versión que instaló dudas sobre su continuidad. El periodista Paolo Arenas publicó en su cuenta de X que Durán habría ingresado al vestuario “insultando y manoteando a los compañeros” y que, durante un supuesto altercado, habría tenido un cruce con Lorenzo. Según ese relato, James Rodríguez y Jefferson Lerma intervinieron para contener la situación.

Paolo Arenas detalló que hubo tres jugadores involucrados, así como Néstor Lorenzo, en la supuesta pelea tras el final del juego ante Perú - crédito @velezfutbol/X

Lorenzo rechazó esa versión el mismo 6 de junio de 2025, luego del partido ante Perú. “No puedo creer que haya tanta mala leche, tanta mala voluntad y tanta maldad de inventar cosas absolutamente inexistentes. No pasó absolutamente nada, el grupo está bien, está fuerte”, afirmó el entrenador al ser consultado por los rumores.

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El técnico también explicó entonces que el cambio de delantero en el entretiempo obedeció a una molestia física. “Durán salió con un dolor de espalda, pero no inventen. Cuando me dijeron lo que pasó, que me peleé con Durán y que me separaron otros compañeros, son barbaridades”, agregó Lorenzo en aquella ocasión.

Jugadores jóvenes en la selección Colombia

Más allá del caso de Jhon Jáder Durán, Lorenzo explicó en la rueda de prensa que la convocatoria de noviembre de 2026 también apunta a ampliar las opciones de la selección Colombia con futbolistas jóvenes. El entrenador remarcó que la intención no es conformar de inmediato una formación fija, sino construir una base competitiva para los próximos compromisos.

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Los delanteros colombianos que fueron convocados a la selección por encimad e Jhon Córdoba - crédito Federación Colombiana de Fútbol

“Más que un equipo, un grupo, porque va a pasar mucho tiempo entre fecha y fecha, y a veces la actualidad de los jugadores es muy distinta”, afirmó Lorenzo. Según el técnico, el funcionamiento colectivo aparece después de varios días de trabajo, mientras que el objetivo inmediato consiste en establecer una identidad para quienes sean llamados.

El argentino sostuvo que busca “armar un grupo fuerte” y transmitir una exigencia permanente a los convocados. “Lo más importante hoy para mí es bajar una línea de jugador de selección, de lo que le decimos nosotros: jugador de selección las 24 horas”, señaló.

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Lorenzo también se refirió a la convivencia entre los jugadores de mayor experiencia y los jóvenes que buscan consolidarse en el plantel. “Me parece fundamental que el chico entre arropado, que entre con jugadores de experiencia que soporten la presión”, expresó. Para el seleccionador, esa combinación permite que los nuevos convocados afronten el proceso con respaldo dentro y fuera de la cancha.