Rafael Robayo se sinceró sobre cómo ve a Millonarios en la Liga BetPlay: "No tiene una nómina para pelear un título"

Rafael Robayo es uno de los referentes de Millonarios en los últimos 20 años por su sentido de pertenencia con la institución y su trayectoria - crédito Colprensa

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Millonarios afronta las dos fechas finales de la Liga BetPlay con opciones de clasificación a cuadrangulares, pero Rafael Robayo descartó que el equipo tenga condiciones para disputar el título por la falta de identidad en los últimos meses, en especial por el cambio de entrenador por la salida de Fabián Bustos y el regreso de Alberto Gamero.

El exjugador, en entrevista con Infobae Colombia, lanzó duras críticas sobre el rendimiento de los azules, sobre todo en los últimos encuentros en los que bajó el rendimiento y comprometió sus aspiraciones de avanzar a los cuadrangulares, pues deberá ganar para no depender de nadie en la última fecha del campeonato.

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Mientras tanto, los dirigidos por Alberto Gamero se preparan para su partido contra Alianza para sumar tres puntos necesarios no solo para la clasificación, sino para escalar en la tabla anual porque se alejaron del cupo a la Copa Sudamericana y ya ven muy lejos la opción de la Copa Libertadores.

“Siento que no ha podido consolidar una base”

Consultado sobre las aspiraciones del club en el semestre, el entrevistado fue tajante: “No tiene una nómina para pelear un título. Siento que no ha podido consolidar una base, no ha podido mantener una identidad de juego”.

Sobre el segundo ciclo de Alberto Gamero, sostuvo que el equipo no ha reproducido la propuesta que identificó al entrenador en etapas anteriores. “No ha tenido de pronto una identidad como nos tenía acostumbrados el profe a los hinchas con los equipos anteriormente, como lo hacía en el Tolima”, afirmó.

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Rafael Robayo fue campeón con Millonarios de la Copa Colombia 2011 y de la Liga 2012-II, además de jugar la final de la Superliga y Copa Colombia 2013 - crédito Colprensa

El equipo permanece entre los ocho puestos de clasificación, aunque su campaña estuvo marcada por la falta de regularidad. Rafa señaló que el objetivo inmediato es sostenerse en esa zona durante los partidos que restan.

La clasificación no cambia el diagnóstico sobre la plantilla

Rafa planteó que Millonarios cuenta con rendimientos desiguales entre sus líneas y que varios jugadores todavía no lograron complementarse. Esa situación, según explicó, condiciona la posibilidad de competir por el campeonato incluso si el club logra avanzar.

“El equipo tiene en algunas líneas muy buenos jugadores; en otras, solamente jugadores buenos que no se han podido acoplar”, dijo al describir la composición actual de la plantilla, que fue armada por Fabián Bustos a inicios del segundo semestre de 2026.

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Rafael Robayo, con 42 años, se dedica en la actualidad a dirigir una escuela de fútbol en Bogotá y con algunos proyectos del Idrd - crédito @r8rafarobayo/Instagram

El análisis también alcanzó al mediocampo, una zona en la que destacó a Rodrigo Ureña por encima del resto de las alternativas mencionadas durante la entrevista. Para Rafa, la exigencia de esa posición requiere carácter, personalidad y capacidad para tomar decisiones durante los partidos: “Sentido de pertenencia, carácter y amor por lo que es esta profesión”.

Robayo también describió el campeonato como irregular y consideró que esa condición amplía el número de aspirantes. Aun así, identificó a América como el conjunto mejor preparado para llegar al título, gracias a una campaña que también lo tiene en la pelea por la Copa Colombia.

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“Cualquiera puede ser campeón, pero creo que América es el equipo que hoy tiene mejor identidad de juego, una base mucho más clara y puede ser el favorito para levantar la estrella”, afirmó el exvolante de los embajadores entre 2005 y 2016.

América de Cali viene de ganar la ida de la semifinal de Copa Colombia por 2-1 sobre Internacional de Bogotá - crédito América de Cali

Las cuentas de Millonarios

Para los azules, el triunfo es el mejor resultado porque, sea cual sea el marcador sobre Alianza en El Campín, el sábado 14 de noviembre, pasará a los cuadrangulares sin depender de nadie, pues en la actualidad es séptimo con 27 puntos, uno más que el noveno, que es el Deportes Tolima.

En caso de empatar, el azul necesitará que los pijaos empaten o pierdan ante el Deportivo Cali en Palmaseca y Once Caldas caiga contra Nacional, además de que Águilas Doradas no gane frente al Medellín por ocho o más goles, pues así no será superado en la diferencia de gol.

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Tabla de posiciones, tras el fallo del TAS, previo al inicio de la fecha 19 de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

Si es una derrota para Millonarios, solo le servirá que los manizaleños, el Tolima y las águilas antioqueñas pierdan sus respectivos partidos, para tener la tranquilidad de seguir adentro de los ocho primeros.