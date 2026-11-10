Nuevo choque entre la Acolfutpro y la Dimayor: radicaron querella por crisis del Deportivo Pereira y Deportivo Pasto

La Acolfutpro tiene un nuevo "round" contra la Dimayor por la falta de pagos de salarios de dos equipos con sus jugadores - crédito Colprensa

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El final de la fase de Todos contra Todos de la Liga BetPlay, a falta de una jornada, dejó al descubierto la crisis de dos clubes del fútbol colombiano: Deportivo Pasto, cuya plantilla profesional entró en paro, y Pereira, por el impago de salarios a sus jugadores.

Ante esa situación, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) volvió a cuestionar a la Dimayor y acudió al Ministerio del Trabajo para que se tomen medidas contra los dos equipos. Según el gremio, los principales afectados son los deportistas, por la falta de condiciones para realizar su labor.

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No es la primera vez que Acolfutpro reclama a la División Mayor por este caso, ni que acude al Ministerio del Trabajo y al Ministerio del Deporte. La asociación sostuvo que esas entidades cuentan con herramientas para aplicar sanciones por los incumplimientos.

“No puede desentenderse del impago a los futbolistas”

A través de su cuenta en la red social X, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales mostró cómo ha presionado a la División Mayor para que actúe ante la situación de los volcánicos y los matecañas, pues se volvió insostenible para los futbolistas que hacen parte de esas instituciones.

“ACOLFUTPRO radicó ante el Ministerio del Trabajo querella laboral contra la Dimayor, exigiendo su responsabilidad solidaria como “dueño de la obra” para el pago de los salarios adeudados a los futbolistas del Deportivo Pasto y Deportivo Pereira”, informó la organización en su publicación.

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Acolfutpro dejó claro que la Dimayor no puede quedarse sin acción ante los incumplimientos de dos de sus equipos con sus jugadores - crédito Acolfutpro

La razón de esa acción ante la cartera, según la asociación, se argumenta bajo el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que presentó a sus seguidores: “Quien se beneficia y organiza la obra (la liga) debe responder solidariamente por los derechos laborales de los trabajadores”.

“La Dimayor comercializa y organiza el campeonato; no puede desentenderse del impago a los futbolistas que hacen posible el espectáculo”, añadió la Acolfutpro, en especial porque el Pasto, el domingo 8 de noviembre, jugó con plantilla sub-20 contra Santa Fe porque los profesionales entraron en cese de actividades por los salarios.

La Acolfutpro se fue hasta el Ministerio del Trabajo para que la Dimayor actúe ante la crisis de Pereira y Pasto en el fútbol colombiano - crédito Acolfutpro

Con respecto al Pereira, sus deportistas se mantienen con el compromiso de disputar los últimos encuentros, pero han mostrado desde hace días la molestia por los incumplimientos y a la espera de que los directivos les cumplan con todas las deudas, pues no es la primera vez que le ocurre al club porque, a finales de 2025, sufrió lo mismo y muchos futbolistas renunciaron.

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“Cese irregular de sus actividades”

Deportivo Pasto causó polémica con un comunicado sobre la razón de usar jugadores juveniles ante Santa Fe en la fecha 18 de la Liga BetPlay, que terminó con goleada 5-0: “La decisión de enfrentar este encuentro con la sub-20 obedeció a la ausencia del equipo profesional masculino que decidió hacer cese irregular de sus actividades, pese a que desde el Club se abrieron los canales para subsanar la situación salarial y el día viernes de manera oficial se les comunicó a través de oficio la fecha cierta en que serían cubiertos dichos pagos”.

Deportivo Pasto, con juveniles, fue goleado 5-0 por Santa Fe en Bogotá por la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona-Colprensa

El club informó que el jueves 5 de noviembre citó a los capitanes para discutir la situación económica, la manera para pagar el mes en deuda y hacer un compromiso con la plantilla profesional, pero “ante el cese de actividades desde el día 6 de noviembre de 2026 por la mayoría de los jugadores del equipo profesional masculino y la negativa a viajar a Bogotá para enfrentar a Santa Fe, se hizo el llamado a los juveniles para dicho encuentro2.

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“La decisión de la dirección técnica por parte del profesor Carlos Rendon obedeció al conocimiento y trabajo deportivo que ha tenido durante todo el 2026 con la Sub-20 del Club (...) Para la siguiente y última fecha contra Junior las directivas del Club han decidido y ratifican enfrentar el encuentro deportivo con la misma plantilla que nos representó ante Santa Fe”, finalizó.