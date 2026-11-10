Colombia

Vivir cerca del metro de Bogotá sería más costoso: el precio de la vivienda podría aumentar cerca de 12% al año

Las propiedades situadas entre cinco y diez minutos a pie de las estaciones logran mejores cotizaciones frente a las que quedan bajo el viaducto debido al impacto de las obras y el ruido

Avenida urbana con columnas de concreto en obra, grúas, automóviles, un autobús articulado rojo y una montaña con edificaciones al fondo
El precio de la vivienda en venta a menos de un kilómetro del Metro de Bogotá aumenta un 12% anual, más del doble que en el resto de la capital (Fincaraiz)
Guardar

El precio de la vivienda en venta situada a menos de un kilómetro de la Primera Línea del Metro de Bogotá crece a un ritmo cercano al 12% anual, más del doble del 5% registrado en el resto de la capital, según datos de Fincaraiz.

De acuerdo con los expertos, la diferencia anticipa un cambio en la economía de propietarios, compradores e inquilinos, en un corredor donde la expectativa de mejor movilidad ya se refleja en las ofertas del mercado.

PUBLICIDAD

El metro cuadrado supera los $8,3 millones en Chapinero y Teusaquillo

La valorización no tiene el mismo nivel en toda la ruta:

  • En Bosa y Kennedy, el precio de venta está alrededor de $3,7 millones por metro cuadrado.
  • En Puente Aranda y Antonio Nariño se acerca a $4,7 millones, mientras que en Los Mártires y Santa Fe llega a $7 millones.
  • Los valores más altos se concentran en Teusaquillo y Chapinero, donde superan los $8,3 millones por metro cuadrado.
Avenida urbana con columnas de concreto en obra, grúas, automóviles, un autobús articulado rojo y una montaña con edificaciones al fondo
El valor del metro cuadrado supera los 8,3 millones de pesos en sectores del trazado como Chapinero y Teusaquillo (Fincaraiz)

Para los dueños de inmuebles, el aumento de los precios de oferta puede representar una mayor valoración de su patrimonio y mejores condiciones para una eventual venta. Para quienes planean comprar, en cambio, la subida eleva el monto requerido para acceder a vivienda en áreas con conexión futura al sistema.

“El corredor se está valorizando a más del doble del ritmo de la ciudad”, afirmó Lesly Posada, vocera de Fincaraiz. La firma señaló que la comparación toma los avisos publicados durante el último año en las zonas situadas a menos de un kilómetro del trazado, frente a los publicados un año antes en esas mismas áreas.

PUBLICIDAD

Los arriendos avanzan menos que las ventas en el corredor

El efecto sobre los alquileres es distinto. Los arriendos de apartamentos de dos habitaciones cercanos a la línea subieron cerca del 6%, un incremento inferior al 7% observado en el conjunto de Bogotá. Esto indica que, hasta ahora, la mayor presión se concentra en el precio de venta y no en los cánones mensuales.

Avenida urbana con columnas de concreto en obra, grúas, automóviles, un autobús articulado rojo y una montaña con edificaciones al fondo
El costo de alquiler para dos habitaciones varía entre 1,1 millones de pesos en Bosa y 3,7 millones de pesos en Chapinero (Fincaraiz)

Los valores de alquiler también cambian de acuerdo con la localidad. Un apartamento de dos habitaciones cuesta cerca de $1,1 millones mensuales en Bosa; $1,4 millones en Kennedy y Puente Aranda; $3,1 millones en Teusaquillo, y hasta $3,7 millones en Chapinero.

La evolución incide de forma diferente en los hogares. Los propietarios que arriendan pueden tener más interesados en sus inmuebles, aunque sin aumentos por encima del promedio de la ciudad. Para los inquilinos, el acceso al transporte público puede compensar parte del gasto habitacional si reduce los tiempos y costos de desplazamiento, pero los precios de los sectores con mayor demanda siguen siendo más altos.

La demanda se concentra en alquileres y apartamentos pequeños

El arriendo representa el 64% de los contactos realizados en Fincaraiz para inmuebles próximos al trazado, frente al 51% en el resto de Bogotá. Además, las propiedades del corredor reciben, en promedio, un 30% más de contactos mensuales por inmueble.

El alquiler concentra el 64% de las búsquedas en las inmediaciones de la línea y los apartamentos de una habitación reciben la mayor demanda (Empresa Metro de Bogotá)
El alquiler concentra el 64% de las búsquedas en las inmediaciones de la línea y los apartamentos de una habitación reciben la mayor demanda (Empresa Metro de Bogotá)

Los apartamentos de una habitación reúnen el 55% de los contactos para arriendo y el 36% de las consultas de compra en estas zonas. La tendencia muestra interés por unidades de menor tamaño, una alternativa que puede ajustarse a presupuestos más limitados y a personas que priorizan la cercanía con estaciones y conexiones de transporte.

Bosa, Kennedy y Puente Aranda concentran una alta actividad de alquiler y los inmuebles pueden ocuparse en menos de un mes. En contraste, las viviendas en venta de Los Mártires y Santa Fe pueden estar anunciadas cerca de siete meses. En todo el corredor, el tiempo promedio de publicación para venta es de 131 días, por encima de los 117 días del resto de la capital.

Vivir a 500 o 800 metros de una estación puede tener mayor efecto

La cercanía inmediata al viaducto no siempre implica un precio superior. El análisis de Fincaraiz identifica un potencial más favorable para las viviendas ubicadas entre 500 y 800 metros de las estaciones, una distancia que equivale a entre cinco y diez minutos a pie.

Las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá incluirán la renovación de 11 parques cercanos al trazado - crédito Empresa Metro de Bogotá
Las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá incluirán la renovación de 11 parques cercanos al trazado - crédito Empresa Metro de Bogotá

Los inmuebles situados a menos de 500 metros de la infraestructura presentan precios por metro cuadrado inferiores. Entre las posibles razones están las molestias temporales de las obras y la exposición directa a la operación futura del sistema.

Posada indicó que el impacto debe revisarse más allá de la expectativa generada por el proyecto. “Es importante mirar qué está pasando con los precios, la demanda de arriendo y el desarrollo de la zona”, sostuvo.

Al 30 de septiembre de 2026, el avance general de la Línea 1 del Metro de Bogotá era del 83,73% y su operación comercial está programada para 2028.

El proyecto prevé además 94.856 metros cuadrados de espacio público nuevo y la renovación de 1.348.106 metros cuadrados, con intervenciones incluidas en 11 parques de Kennedy, Antonio Nariño, Puente Aranda, Teusaquillo y Chapinero. Otro elemento para evaluar la transformación del valor de la vivienda a lo largo de los cerca de 24 kilómetros de la línea será la mejora de estos entornos.

Temas Relacionados

Metro de BogotáMercado InmobiliarioAlquileresArriendos BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

El primer partido de la llave que dará un cupo a la gran final se disputará en Bogotá, donde ambos equipos enfrentan realidades distintas

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Gobierno De la Espriella le apostará al “capitalismo popular” en el Plan Nacional de Desarrollo: se conoce documento sobre cómo lo haría

Dentro de las metas financieras del PND se contemplan una deuda pública del 64% del Producto Interno Bruto (PIB) y una inflación de largo plazo del 3%, cerca del objetivo del Banco de la República

Gobierno De la Espriella le apostará al “capitalismo popular” en el Plan Nacional de Desarrollo: se conoce documento sobre cómo lo haría

Luz Stella Murgas toma las riendas de la Andi y promete fortalecer la confianza empresarial en Colombia: así reaccionó al nombramiento

La abogada, quien estuvo durante cinco años al frente de Naturgas, se convierte en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, tras la elección de la junta directiva luego de la salida de Bruce Mac Master

Luz Stella Murgas toma las riendas de la Andi y promete fortalecer la confianza empresarial en Colombia: así reaccionó al nombramiento

Se registró ataque con explosivos contra la central hidroeléctrica de Amaime, Palmira: no hay fallecidos

La empresa reportó daños materiales en la infraestructura y activó protocolos de seguridad y de emergencia para evaluar las afectaciones

Se registró ataque con explosivos contra la central hidroeléctrica de Amaime, Palmira: no hay fallecidos

Capturan en Cartagena al señalado de matar a una mujer porque defendió a su vecina de una golpiza en Bogotá

El investigado afrontará una imputación por homicidio agravado tras el ataque con cuchillo contra una habitante del norte de la ciudad, ocurrido en octubre

Capturan en Cartagena al señalado de matar a una mujer porque defendió a su vecina de una golpiza en Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Maná ‘encendió’ la previa de su concierto en Bogotá con un estreno histórico en YouTube

Maná ‘encendió’ la previa de su concierto en Bogotá con un estreno histórico en YouTube

Laura Tobón presentó a Mattia: así anunció el nacimiento de su segundo hijo, acompañada por su esposo y por Lucca

Maluma confirmó cuarta fecha en Bogotá luego de tres ‘sold out’ consecutivos: “Yo quiero más”

Melissa Martínez sorprendió al Tino Asprilla en su cumpleaños y el famoso reveló cuáles fueron los mejores regalos

Till Lindemann, la voz líder de Rammstein, debuta en Colombia con su proyecto solista: fecha, lugar y precios

Deportes

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Así se hará el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: los equipos, los grupos y el "punto invisible"

Luis Díaz entró en la fase final de la recuperación de su lesión con el Bayern Múnich, mientras la prensa alemana habló del fichaje que lo reemplazaría en el equipo

Colombia se acercó a los 10 primeros puestos de la tabla de medallero en los Juegos Olímpicos de Juventud 2026, tras la undécima jornada: así le fue