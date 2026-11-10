Vivir cerca del metro de Bogotá sería más costoso: el precio de la vivienda podría aumentar cerca de 12% al año

El precio de la vivienda en venta a menos de un kilómetro del Metro de Bogotá aumenta un 12% anual, más del doble que en el resto de la capital (Fincaraiz)

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El precio de la vivienda en venta situada a menos de un kilómetro de la Primera Línea del Metro de Bogotá crece a un ritmo cercano al 12% anual, más del doble del 5% registrado en el resto de la capital, según datos de Fincaraiz.

De acuerdo con los expertos, la diferencia anticipa un cambio en la economía de propietarios, compradores e inquilinos, en un corredor donde la expectativa de mejor movilidad ya se refleja en las ofertas del mercado.

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El metro cuadrado supera los $8,3 millones en Chapinero y Teusaquillo

La valorización no tiene el mismo nivel en toda la ruta:

En Bosa y Kennedy, el precio de venta está alrededor de $3,7 millones por metro cuadrado.

En Puente Aranda y Antonio Nariño se acerca a $4,7 millones, mientras que en Los Mártires y Santa Fe llega a $7 millones.

Los valores más altos se concentran en Teusaquillo y Chapinero, donde superan los $8,3 millones por metro cuadrado.

El valor del metro cuadrado supera los 8,3 millones de pesos en sectores del trazado como Chapinero y Teusaquillo (Fincaraiz)

Para los dueños de inmuebles, el aumento de los precios de oferta puede representar una mayor valoración de su patrimonio y mejores condiciones para una eventual venta. Para quienes planean comprar, en cambio, la subida eleva el monto requerido para acceder a vivienda en áreas con conexión futura al sistema.

“El corredor se está valorizando a más del doble del ritmo de la ciudad”, afirmó Lesly Posada, vocera de Fincaraiz. La firma señaló que la comparación toma los avisos publicados durante el último año en las zonas situadas a menos de un kilómetro del trazado, frente a los publicados un año antes en esas mismas áreas.

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Los arriendos avanzan menos que las ventas en el corredor

El efecto sobre los alquileres es distinto. Los arriendos de apartamentos de dos habitaciones cercanos a la línea subieron cerca del 6%, un incremento inferior al 7% observado en el conjunto de Bogotá. Esto indica que, hasta ahora, la mayor presión se concentra en el precio de venta y no en los cánones mensuales.

El costo de alquiler para dos habitaciones varía entre 1,1 millones de pesos en Bosa y 3,7 millones de pesos en Chapinero (Fincaraiz)

Los valores de alquiler también cambian de acuerdo con la localidad. Un apartamento de dos habitaciones cuesta cerca de $1,1 millones mensuales en Bosa; $1,4 millones en Kennedy y Puente Aranda; $3,1 millones en Teusaquillo, y hasta $3,7 millones en Chapinero.

La evolución incide de forma diferente en los hogares. Los propietarios que arriendan pueden tener más interesados en sus inmuebles, aunque sin aumentos por encima del promedio de la ciudad. Para los inquilinos, el acceso al transporte público puede compensar parte del gasto habitacional si reduce los tiempos y costos de desplazamiento, pero los precios de los sectores con mayor demanda siguen siendo más altos.

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La demanda se concentra en alquileres y apartamentos pequeños

El arriendo representa el 64% de los contactos realizados en Fincaraiz para inmuebles próximos al trazado, frente al 51% en el resto de Bogotá. Además, las propiedades del corredor reciben, en promedio, un 30% más de contactos mensuales por inmueble.

El alquiler concentra el 64% de las búsquedas en las inmediaciones de la línea y los apartamentos de una habitación reciben la mayor demanda (Empresa Metro de Bogotá)

Los apartamentos de una habitación reúnen el 55% de los contactos para arriendo y el 36% de las consultas de compra en estas zonas. La tendencia muestra interés por unidades de menor tamaño, una alternativa que puede ajustarse a presupuestos más limitados y a personas que priorizan la cercanía con estaciones y conexiones de transporte.

Bosa, Kennedy y Puente Aranda concentran una alta actividad de alquiler y los inmuebles pueden ocuparse en menos de un mes. En contraste, las viviendas en venta de Los Mártires y Santa Fe pueden estar anunciadas cerca de siete meses. En todo el corredor, el tiempo promedio de publicación para venta es de 131 días, por encima de los 117 días del resto de la capital.

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Vivir a 500 o 800 metros de una estación puede tener mayor efecto

La cercanía inmediata al viaducto no siempre implica un precio superior. El análisis de Fincaraiz identifica un potencial más favorable para las viviendas ubicadas entre 500 y 800 metros de las estaciones, una distancia que equivale a entre cinco y diez minutos a pie.

Las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá incluirán la renovación de 11 parques cercanos al trazado - crédito Empresa Metro de Bogotá

Los inmuebles situados a menos de 500 metros de la infraestructura presentan precios por metro cuadrado inferiores. Entre las posibles razones están las molestias temporales de las obras y la exposición directa a la operación futura del sistema.

Posada indicó que el impacto debe revisarse más allá de la expectativa generada por el proyecto. “Es importante mirar qué está pasando con los precios, la demanda de arriendo y el desarrollo de la zona”, sostuvo.

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Al 30 de septiembre de 2026, el avance general de la Línea 1 del Metro de Bogotá era del 83,73% y su operación comercial está programada para 2028.

El proyecto prevé además 94.856 metros cuadrados de espacio público nuevo y la renovación de 1.348.106 metros cuadrados, con intervenciones incluidas en 11 parques de Kennedy, Antonio Nariño, Puente Aranda, Teusaquillo y Chapinero. Otro elemento para evaluar la transformación del valor de la vivienda a lo largo de los cerca de 24 kilómetros de la línea será la mejora de estos entornos.