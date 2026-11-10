Melissa Martínez sorprendió al Tino Asprilla en su cumpleaños y el famoso reveló cuáles fueron los mejores regalos

La periodista Melissa Martínez le entregó un obsequio decorado con globos dorados y plateados al Tino Asprilla y hablaron de su vida a sus 57 años (Melissa Martínez/TikTok)

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Faustino “Tino” Asprilla celebró sus 57 años con un regalo de la periodista Melissa Martínez y una conversación en la que repasó recuerdos personales, anécdotas y deseos pendientes. La también presentadora visitó al exfutbolista antes de dirigirse a su trabajo y compartió parte del encuentro, marcado por las bromas entre ambos.

La comunicadora reconoció que su impresión sobre Asprilla cambió después de conocerlo de cerca. “Cuando yo no conocía a Faustino me caía mal”, contó Martínez, que explicó que con el tiempo desarrolló un afecto por el exdelantero debido a la forma en la que se relaciona con las personas de su entorno.

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Durante la sorpresa, la conductora resaltó su papel en las celebraciones del natalicio del exjugador: “Yo no soy tu mejor amiga, pero la que te da mejores regalos sí soy”. Asprilla aceptó la afirmación sin dudarlo y respondió que era cierta.

Al entregarle el detalle, Melissa le dijo: “Lo quiero mucho. Ay, juemadre. Filas que me puse la 10. Ni El Pibe te pone este pase que te pongo yo”. Al hablar de su dupla, contó que le “mandó las felicitaciones esta mañana” y la presentadora le dijo que tenía que “reportarse con regalo”, a lo que el jugador le respondió: “No, ya con las felicitaciones, ya eso es mucho”.

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El deportista es muy amigo de la presentadora (melissamartinezoficial/TikTok)

El cumpleaños de ‘Tino’ Asprilla tiene dos fechas

El exintegrante de la selección Colombia comentó que la diferencia entre la fecha de su nacimiento y la de su registro ha provocado confusiones durante años. Según relató, su madre siempre le decía que nació el 9 de noviembre, aunque en los documentos figura el 10.

“Mi mamá siempre me dijo: ‘Usted nació el nueve’, pero a mí me registraron el diez”, explicó el exfutbolista entre risas. Incluso bromeó con la posibilidad de que ese cambio administrativo hubiera servido para reducir también algunos años de edad.

Fue Caremonja el que contó los detalles en entrevista con Gol Caracol, asegurando que Faustino Hernán Asprilla Hinestroza nació el 9 de noviembre de 1969, pero su padre lo registró al día siguiente. Por esa razón, oficialmente celebra su cumpleaños el 10 de noviembre.

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Martínez aprovechó la ocasión para bromear con la edad de Asprilla: “Fausto, tú cumples 57, pero genuinamente edad mental tienes como 16 y física como 100”. El homenajeado respondió con risas.

Los obsequios más recordados del ‘Tino’ Asprilla

Cuando la presentadora le preguntó por el regalo más particular que había recibido o comprado, Tino Asprilla recordó un Ferrari amarillo que adquirió en Italia como un autoregalo.

También recordó que un amigo le envió una camisa y unos pantalones que consideró poco atractivos: “Eso está todavía colgado. Ni yo lo utilicé”.

El exdelantero compartió con la presentadora recuerdos sobre un automóvil adquirido en Italia, un obsequio que nunca usó y el deseo de volver a hablar con su madre (eltinoasprilla y FCF/X)

Un deseo del ‘Tino’ Asprilla

Ante la pregunta sobre la persona con la que le gustaría conversar durante un minuto, incluso si estuviera en el cielo, el exjugador eligió a su madre. “A mi mamá, seguro a mi mamá”, respondió, y añadió que ese encuentro sería el mejor regalo que podría recibir.

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El exfutbolista también mencionó a Michael Jordan entre las figuras con las que habría querido tener una conversación. Señaló que coincidió con la estrella estadounidense durante unos Juegos Olímpicos, pero que acercarse a él resultó imposible debido a la cantidad de personas que estaban a su alrededor.

Finalmente, Asprilla dijo que organizaría un asado con un grupo reducido de invitados y, al preguntarle qué pediría como regalo de cumpleaños, respondió sin rodeos: carne. Además, extendió una invitación a Maluma para un partido de fútbol si el cantante está disponible el sábado 14 de noviembre.

Melissa Martínez y el 'Tino' Asprilla tienen una buen relación laboral y personal (Melissa Martínez/Instagram - Colprensa)

Entre los comentarios de los internautas se destacan algunos como: “A ese Tino no le pasan los años”, “¡Pregunta seriaaaaa! ¿El Tino con qué se baña? 😂 Ese hombre está igualito desde que tengo uso de razón” y “Tino es todo lo que está bien en este mundo”.

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Por otro lado, hubo quienes bromearon entre la cercanía de los famosos, asegurando que había cierta tensión: “Otra que cayó en la garras del negro”. Sin embargo, otros aseguraron que solo eran muy amigos: “Que linda Meli, más amigas como tú”.