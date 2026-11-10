Luz Stella Murgas toma las riendas de la Andi y promete fortalecer la confianza empresarial en Colombia: así reaccionó al nombramiento

Luz Stella Murgas fue elegida por la junta directiva de la ANDI como nueva presidenta del gremio. Su nombramiento marca un precedente en los 82 años de historia de la organización (@luzstellamurgas/X)

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La junta directiva de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) eligió a Luz Stella Murgas Maya como nueva presidenta del gremio empresarial. La dirigente, quien se venía desempeñando como presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), prometió enfocar su gestión en el fortalecimiento del diálogo institucional y la consolidación de la confianza en el sector productivo nacional.

Con esta designación, Murgas se convierte en la primera mujer en asumir la dirección general de la organización en sus 82 años de historia gremial. La nueva representante relevará en el cargo a Bruce Mac Master, quien permaneció cerca de 13 años al frente del gremio hasta presentar su renuncia formal ante la junta directiva a comienzos de octubre de 2026.

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Tras confirmarse su elección, la dirigente se pronunció a través de su cuenta en X para trazar las líneas centrales de su próxima etapa directiva, manifestando: “Recibo con enorme gratitud y sentido de responsabilidad la confianza para asumir la presidencia de la Andi. Este nuevo capítulo recoge muchos años de aprendizaje, trabajo gremial, diálogo y construcción colectiva”.

Luz Stella Murgas aseguró que uno de sus propósitos será fortalecer una voz empresarial capaz de dialogar con diferentes sectores y aportar a las decisiones nacionales (@luzstellamurgas/X)

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