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Luis Díaz entró en la fase final de la recuperación de su lesión con el Bayern Múnich, mientras la prensa alemana habló del fichaje que lo reemplazaría en el equipo

El colombiano realiza entrenamientos individuales, mientras Oskar Pietuszewski surge como opción de competencia para la próxima temporada

Luis Díaz regresó a trabajos individuales de campo con el Bayern Múnich de Alemania - (@FCBayern/X)

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El deportista colombiano Luis Díaz avanzó hacia la fase final de la recuperación de la lesión muscular que sufrió el 21 de octubre de 2026 durante el empate 2-2 entre Bayern Múnich y Arsenal por la UEFA Champions League.

El extremo, de 29 años, completó trabajos individuales con balón en la ciudad deportiva Säbener Straße y espera incorporarse a los entrenamientos grupales después de la fecha FIFA de noviembre, aunque el club todavía no estableció una fecha para su regreso a los partidos oficiales.

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La situación del atacante coincide con el retorno gradual de Vincent Kompany a la rutina del Bayern Múnich. El entrenador belga volvió el martes 10 de noviembre a Säbener Straße, luego de permanecer alejado del equipo desde el 23 de octubre, cuando se desplomó durante una práctica.

Kompany fue hospitalizado, recibió el alta días después y continúa con un proceso de rehabilitación, que incluye la recuperación de una lesión en el hombro provocada por la caída. El técnico regresó a su oficina y mantuvo reuniones con Floribert Ngalula, uno de sus asistentes, y con Christoph Freund, director deportivo de Bayern Múnich.

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El "Guajiro" venía arrastrando molestias musculares desde el partido ante RB Leipzig, el 17 de octubre de 2026-crédito Bayern Múnich
El "Guajiro" venía arrastrando molestias musculares desde el partido ante RB Leipzig, el 17 de octubre de 2026-crédito Bayern Múnich

Entre sus prioridades inmediatas está la revisión del estado físico de los futbolistas lesionados. Díaz es uno de los casos centrales, junto con Jamal Musiala, porque ambos atraviesan la última parte de sus respectivos procesos antes de volver a la actividad colectiva.

La lesión del colombiano fue una pequeña rotura muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Por eso, desde comienzos de noviembre, el futbolista realiza ejercicios individualizados sobre el campo y con balón, una señal de progreso después de las primeras etapas de recuperación, destinadas a reducir el riesgo de una recaída. Sin embargo, el cuerpo técnico no quiere adelantar plazos en una zona muscular que requiere prudencia, especialmente en un calendario con compromisos de Bundesliga y Champions League.

¿Cuándo volverá a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Aaron Danks, asistente de Kompany y responsable del equipo durante parte de la ausencia del entrenador, explicó que Díaz y Musiala seguirían con sesiones individuales durante la semana previa al regreso de los internacionales.

Creo que es difícil fijar un partido o una fecha para su regreso. Pero la próxima semana, tanto Jamal Musiala como Luis Díaz realizarán entrenamientos individuales y, cuando regresen los internacionales, se incorporarán a los entrenamientos con el grupo al completo. En cualquier caso, no hay una fecha establecida”, comentó en rueda de prensa el jueves 6 de noviembre de 2026

Luis Díaz entró a la final de su recuperación con el Bayern Múnich, mientras la prensa alemana aseguró que el club le está buscando reemplazo - (@luisdiaz19_/@o.pietuszewski/Instagram)
Luis Díaz entró a la final de su recuperación con el Bayern Múnich, mientras la prensa alemana aseguró que el club le está buscando reemplazo - (@luisdiaz19_/@o.pietuszewski/Instagram)

El primer partido de Bayern Múnich tras la pausa internacional será el viernes 20 de noviembre de 2026, cuando reciba a Colonia en el Allianz Arena por la Bundesliga. Ese encuentro aparece como una posible referencia en el proceso de Díaz, pero no como una confirmación de su convocatoria.

La agenda del campeón alemán será exigente al cierre de noviembre. Después del duelo ante Colonia, Bayern Múnich tendrá un partido de Champions League frente a Lille durante la semana siguiente.

¿Qué jugador reemplazará a Luis Díaz en el Bayern Múnich?

Mientras Díaz avanza en su recuperación, la prensa alemana instaló una versión sobre la planificación de Bayern Múnich para la próxima temporada. El nombre que aparece con mayor fuerza es Oskar Pietuszewski, extremo polaco de 18 años que juega en Porto. Según informaciones de Sky y Bild, el club bávaro lo considera una alternativa para ampliar la competencia en el ataque.

Oskar Pietuszewski tiene contrato con Porto hasta 2031 e incluye una cláusula de rescisión de 60 millones de euros- (REUTERS/Rita Franca)
Oskar Pietuszewski tiene contrato con Porto hasta 2031 e incluye una cláusula de rescisión de 60 millones de euros- (REUTERS/Rita Franca)

Pietuszewski puede actuar como extremo izquierdo, mediapunta o atacante por la derecha, una versatilidad que encaja con la búsqueda de Bayern Múnich. Su contrato con Porto se extiende hasta 2031 e incluye una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, de acuerdo con Sky Sport. El futbolista polaco ya suma seis apariciones con su selección nacional y, en la actual temporada, disputó 22 partidos oficiales con el club portugués, con cuatro goles y cuatro asistencias.

La posible llegada de Pietuszewski no debe interpretarse como una salida inminente ni como un reemplazo directo de Díaz. La información difundida en Alemania apunta a que Bayern busca un relevo, una variante o una competencia para el colombiano en la banda izquierda. La lesión de Díaz expuso la necesidad de contar con otra alternativa específica para esa posición, pero el plan mencionado por los medios está orientado al próximo mercado de verano y no supone una decisión tomada sobre el futuro del jugador colombiano.

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