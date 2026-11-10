Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

América de Cali viene de empatar a cero goles en el clásico vallecaucano ante el Deportivo Cali (Cristian Bayona/Colprensa)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Internacional de Bogotá y América de Cali por el juego de ida de semifinales de la Copa BetPlay Dimayor.

El partido se disputará el 10 de noviembre de 2026 a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá y se podrá ver a través de Win + Fútbol y Win Play.

El árbitro del partido será José Ortiz de Norte de Santander y en el VAR lo acompañará Mauricio Pérez de Antioquia.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del partido y durante los 90 minutos de juego.