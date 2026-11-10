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Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

El primer partido de la llave que dará un cupo a la gran final se disputará en Bogotá, donde ambos equipos enfrentan realidades distintas

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
América de Cali viene de empatar a cero goles en el clásico vallecaucano ante el Deportivo Cali (Cristian Bayona/Colprensa)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Internacional de Bogotá y América de Cali por el juego de ida de semifinales de la Copa BetPlay Dimayor.

El partido se disputará el 10 de noviembre de 2026 a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá y se podrá ver a través de Win + Fútbol y Win Play.

El árbitro del partido será José Ortiz de Norte de Santander y en el VAR lo acompañará Mauricio Pérez de Antioquia.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del partido y durante los 90 minutos de juego.

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12:24 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

David González, entrenador de América, explicó por qué el clásico ante Deportivo Cali no fue tan vistoso: “Si la cancha no hubiera estado así”

El derbi de la capital del Valle del Cauca terminó igualado sin goles en el estadio Pascual Guerrero

Diego Suarez

Por Diego Suarez

David González, el entrenador de América de Cali, se quejó del estado de la gramilla del estadio Pascual Guerrero, y aseguró que eso impidió un óptimo desarrollo del juego ante Deportivo Cali - (Dimayor)

David González, director técnico de América, cuestionó el estado de la grama del estadio Pascual Guerrero después del empate 0-0 entre su equipo y Deportivo Cali, disputado el sábado 7 de noviembre de 2026 por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026. El entrenador consideró que las condiciones del campo, afectado por la lluvia que cayó durante la tarde en Cali, limitaron la posibilidad de un juego más fluido.

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12:12 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Clásico vallecaucano terminó 0-0: el VAR anuló un gol de América de Cali ante Deportivo Cali

Pedro Gallese fue una de las figuras del compromiso con varias atajadas que evitaron la anotación escarlata. En los minutos finales, los Diablos Rojos presionaron en busca de la victoria, pero no lograron concretar sus oportunidades

Francy Agudelo
Daniel Ospina
Dahana Ospina

Por Francy Agudelo,Daniel OspinayDahana Ospina

América recibirá al Deportivo Cali en la fecha 18 de la Liga BetPlay, en una nueva edición del clásico caleño en el fútbol colombiano - crédito Colprensa
América recibirá al Deportivo Cali en la fecha 18 de la Liga BetPlay, en una nueva edición del clásico caleño en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

El clásico vallecaucano terminó 0-0 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. América de Cali y Deportivo Cali repartieron puntos en el compromiso correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, en un partido marcado por un gol anulado por el VAR y las intervenciones del arquero Pedro Gallese.

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11:49 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha

La jornada decisiva definirá los tres lugares aún disponibles, con escenarios distintos según cada resultado

Diego Suarez

Por Diego Suarez

Millonarios, Once Caldas, Águilas Doradas, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo son los equipos que tienen posibilidad de clasificar al grupo de los ocho en la última jornada - (Colprensa)
Millonarios, Once Caldas, Águilas Doradas, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo son los equipos que tienen posibilidad de clasificar al grupo de los ocho en la última jornada - (Colprensa)

La Liga BetPlay 2026-II conocerá a los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales una vez finalice la fecha 19 de la fase de todos contra todos. Algunos partidos que definan clasificados o posiciones para la ventaja deportiva podrían jugarse en simultáneo, a programación está por definir y será la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), quien la dará a conocer.

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11:37 hsHoy

Los “Diablos Rojos” visitarán Bogotá por el primer sorbo de Copa

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Los "Diablos Rojos" buscarán saldar su cuenta pendiente con la Copa BetPlay, trofeo que nunca ganó (Cristian Bayona-Colprensa)

El Internacional de Bogotá apuesta todas sus fichas para jugar un torneo Conmebol en 2027 con este torneo, por este motivo, tras la eliminación de las finales de la Liga BetPlay, los dirigidos por Ricardo Valiño saben la oportunidad que tendrán.

Para ello, tendrán que olvidar la derrota ante Boyacá Chicó, el 6 de noviembre de 2026 en el estadio La Independencia de Tunja.

Los bogotanos comenzaron ganando con el autogol de Cristian Blanco al minuto 33, pero el volante Juan Díaz al minuto 44 y al 59 de tiro penal le dieron la victoria al equipo que disputará el Torneo BetPlay en 2027.

En lo que se refiere a su más reciente juego en la Copa BetPlay, hay que ir al 15 de octubre de 2026, cuando Internacional de Bogotá goleó por 4-1 a Llaneros.

El equipo de Valiño remontó un 0-1 en contra con el gol de Neider Ospina, gracias a los goles de Ronaldo Julio al 32, de Facundo Boné al 36 de tiro penal, de Cristian Dájome al 53 y de Johan Caballero al 76.

Por su parte, América de Cali empató sin goles en el clásico vallecaucano ante Deportivo Cali, el 7 de noviembre de 2026, en el estadio Pascual Guerrero.

En lo que se refiere a su clasificación a esta instancia, América de Cali derrotó por 0-4 al Barranquilla FC en el estadio Romelio Martínez, el 21 de octubre de 2026.

Los goles fueron de Omar Bertel al minuto 7, doblete de Tomás Ángel al 43 y 69, de Edson Tortolero al 45.

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