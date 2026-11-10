Till Lindemann, la voz líder de Rammstein, debuta en Colombia con su proyecto solista: fecha, lugar y precios

El cantante alemán Till Lindemann se presentará por primera vez en Colombia con su proyecto como solista - crédito @till_lindemann_official /Instagram y Movistar Arena

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La agenda de conciertos en Colombia sigue sumando nombres de cara a 2027 y cada vez queda más claro el protagonismo que tendrá el rock en la programación, particularmente durante el primer semestre del año.

En las últimas horas se dio a conocer a través de las redes sociales que Till Lindemann, reconocido en todo el mundo como la voz y principal letrista de Rammstein, llegará por primera vez a Colombia con su proyecto solista.

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La cita será el domingo 25 de abril de 2027 en El Corazón de Bogotá, antiguo Movistar Arena. La presentación forma parte de su World Tour 2027 y marca el regreso del cantante alemán al país, 17 años después de su última visita con la banda.

Las entradas para público general se pusieron a la venta desde este martes 10 de noviembre a las 10:00 a. m. de la mañana en Tuboleta, única tiquetera autorizada para la venta de tiquetes para este show. Al no haber fases de preventa, desde ya se reciben todas las formas de pago.

La boletería contempla cuatro categorías con aforos diferenciados, habilitándose hasta el segundo piso del recinto capitalino. Los precios oscilan entre $209.000 y $299.000, dependiendo de la localidad y sin contar los costos adicionales de la tiquetera por concepto de servicio. La entrada estará habiliada unicamente a mayores de edad.

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Till Lindemann confirmó su presentación en El Corazón de Bogotá el domingo 25 de abril de 2027 - crédito cortesía Páramo Presenta

Los organizadores informaron que los sectores 201, 219, 301 y 319 pueden presentar restricciones de visibilidad según el montaje del escenario, las pantallas y los equipos de luces y sonido, condición que el comprador acepta al adquirir la boleta, sin lugar a reclamos posteriores por ese motivo.

El Corazón de Bogotá, antiguo Movistar Arena, habilitó los sectores 206, 214, 306 y 314 como zonas libres de alcohol, donde no habrá venta ni consumo de bebidas embriagantes. El recinto contará además con áreas para personas con movilidad reducida, que deberán informar su condición al momento de la compra a través de las líneas de atención de Tuboleta y al personal logístico el día del evento.

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No estará permitido el ingreso de mujeres en estado de embarazo visible, siguiendo las recomendaciones de las autoridades, y los horarios y el cartel del show quedan sujetos a cambios derivados de la operatividad del día, razones climáticas u otras consideraciones de los organizadores.

La tiquetera Tuboleta puso a la venta cuatro categorías de entradas con precios entre 209.000 y 299.000 pesos. El acceso al espectáculo estará habilitado únicamente para mayores de edad e incluirá áreas para personas con movilidad reducida - crédito TuBoleta

El camino hacia el proyecto solista y las anteriores visitas a Colombia

El cantante alemán fundó su proyecto en 2015 junto a Peter Tägtgren con el lanzamiento del disco 'Skills in Pills' - crédito Malte Krudewig/DPA

Figura central de una de las bandas alemanas más influyentes de todos los tiempos y creador de uno de los performances más impactantes de la música contemporánea, Lindemann desarrolló en paralelo a Rammstein una carrera propia que le permitió explorar nuevas dimensiones artísticas desde la música y la poesía.

El proyecto que lleva su nombre tuvo origen en 2015, cuando el cantante y Peter Tägtgren formaron la banda Lindemann y publicaron Skills in Pills, disco que alcanzó el primer puesto de las listas alemanas y que marcó una diferencia clave frente a Rammstein, pues fue la primera vez que interpretó temas propios en inglés. En 2019 llegó F & M, también número uno en Alemania, antes de que la dupla pusiera fin a su colaboración en noviembre de 2020.

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Lindemann continuó entonces bajo su propio nombre: en 2021 presentó el sencillo Ich Hasse Kinder y, en noviembre de 2023, publicó Zunge, su primer álbum completamente solista, que incluyó temas como Schweiss, Nass y Sport Frei y llegó al puesto 15 en Alemania, al 10 en Austria y al 18 en Suiza. A través de canciones como Praise Abort, Fish On, Steh Auf y Zunge, construyó un repertorio que combina contundencia sonora, humor negro, teatralidad y una puesta en escena sin concesiones. En años recientes llevó su espectáculo a algunas de las arenas más importantes de Europa y a festivales de gran formato como Hellfest, con una combinación de música, narrativa visual y performance en una experiencia tan reconocible como controvertida.

Rammstein convocó a 15 mil espectadores en el municipio de Sopó durante su recital de diciembre de 2010. Esa fue la única visita previa de Lindemann al país antes de anunciarse su show en solitario - crédito Colprensa

En 2025 relanzó una nueva versión de Zunge y giró por Europa con el espectáculo Meine Welt, que según la promotora Handwerker Promotion GmbH vendió más de 200 mil entradas. A fines de septiembre de 2026 editó el álbum en vivo Live in Kraków, que alcanzó el segundo puesto en las listas alemanas y el tercero en las austríacas. El World Tour 2027 ampliará ese recorrido: solo en su tramo europeo contempla 33 conciertos en 22 países, con paradas confirmadas en ciudades como Riga, Oslo, Ámsterdam, Londres, Zúrich, Milán, Madrid y Praga, entre otras, antes de extenderse a otros continentes.

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Mientras Rammstein continúa siendo una de las bandas más convocantes del mundo, con presentaciones multitudinarias capaces de reunir a decenas de miles de asistentes en estadios de Europa y América, el proyecto solista de Lindemann funciona como una extensión más personal y experimental de ese universo creativo. Lejos de ser un espacio paralelo, le permitió profundizar en las obsesiones estéticas, literarias y musicales que lo acompañaron a lo largo de toda su carrera, sin renunciar a la intensidad escénica que convirtió su nombre en una referencia obligada de la cultura rock a nivel internacional.

La relación de Lindemann con Colombia se remonta a 2010, cuando Rammstein se presentó el 3 de diciembre en el Centro de Eventos y Conciertos de Sopó, Cundinamarca, ante unos 15 mil asistentes. Aquel show, recordado por su despliegue de pirotecnia y por la complejidad logística de su relación debido a las lluvias de la Sabana y la gran cantidad de barro que se produjo, destacó igualmente por la puesta en escena de temas como Mein Teil, Ich Will, o Links 2 3 4, cerrando con Te Quiero Puta tras el pedido insistente del público.

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Lindemann no volvió a pisar suelo colombiano desde entonces, ni con la banda ni en solitario, un paréntesis que en abril de 2025 derivó en un homenaje local, cuando la Filarmónica Metropolitana Distrito Capital y la banda tributo Stein ofrecieron en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá un concierto sinfónico con los grandes éxitos del grupo alemán, en ausencia de una visita oficial de sus integrantes.