Gobierno De la Espriella le apostará al “capitalismo popular” en el Plan Nacional de Desarrollo: se conoce documento sobre cómo lo haría

El Presupuesto 2027 entrará al Congreso entre el 20 y el 29 de julio, pero el equipo de Abelardo De La Espriella deberá defenderlo desde el 7 de agosto - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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El Departamento Nacional de Planeación (DNP) divulgó el borrador de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, denominado “Colombia, la Patria Milagro”, la hoja de ruta con la que el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca orientar la política económica, social e institucional del país durante el próximo cuatrienio, con metas de crecimiento económico cercano al 6% anual e inversión equivalente al 25% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030.

Dicho documento, de más de 400 páginas, articula siete ejes estratégicos y fija la aspiración de que Colombia figure entre los 25 países “más prósperos, seguros y democráticos del planeta”. Sus principios orientadores son la vida, la familia, la libertad y la seguridad, mientras que las metas financieras contemplan una deuda pública del 64% del PIB y una inflación de largo plazo del 3%.

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La propuesta económica vincula el aumento de la inversión con la recuperación de los sectores de minería e hidrocarburos basado en “estabilidad jurídica y modernización contractual”. El plan también prevé reducir la pobreza monetaria al 20% y plantea la evaluación técnica de zonas económicas especiales (zee) con incentivos para agroindustria, minería, manufactura y turismo en departamentos vulnerables y de frontera como La Guajira, Chocó, Vichada, Guainía, Vaupés, Guaviare y Amazonas.

El sector hidrocarburos tendrá prioridad en el PND del Gobierno de Abelardo de la Espriella - Jaime Saldarriaga/Reuters

“Regiones Milagro” y megaproyectos de inversión

El denominado “eje Milagro de las Regiones” reemplaza el enfoque centralista por una planificación que parte de los territorios y sus vocaciones productivas. Para construir esa agenda, el Gobierno hizo 17 encuentros en 13 regiones —Caribe, Santanderes, Antioquia, Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, Centro, Boyacá, Centro Sur, Orinoquía, Amazonía e Insular— con la participación de 7.576 personas en las Mesas Milagro.

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De esos encuentros surgió una cartera inicial de 119 proyectos de inversión, en su mayoría de origen privado, por más de $150 billones, cifra equivalente a cerca de USD50.000 millones ($164.096 billones). Más del 90% de los recursos previstos se concentra en transporte, tecnologías de la información y las comunicaciones, y minas y energía.

Se plantea que los megaproyectos deben ir más allá de las obras convencionales de infraestructura. La intención es impulsar iniciativas de gran escala capaces de atraer inversión y transformar la estructura productiva de cada región, con portafolios adaptados a sus condiciones económicas.

https://drive.google.com/file/d/1WthJhvcEOlO1JYp2AMxqEArOVcgmjFo_/view?usp=sharing

Incentivos y seguridad para transformar la economía

La ejecución de las inversiones dependería de “decisiones habilitantes” de carácter normativo, de seguridad y de gestión. El eje de Seguridad y Estado de Derecho concibe la protección de comunidades, infraestructura y corredores productivos frente al crimen organizado como una condición para activar la actividad económica.

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También se incorpora en el PND el denominado “capitalismo popular”, con el objetivo de llevar actividades informales hacia la formalización laboral y articular la oferta pública dentro del Sistema General Social. En materia productiva, la Misión Crecer, la Agenda Ambiental ABC —Agua, Biodiversidad y Comunidad— y el impulso exportador conforman la estrategia para superar un crecimiento inercial.

Educación, inteligencia artificial y reforma del Estado

El eje Talento, Conocimiento e Innovación propone un sistema único de formación con un marco nacional de cualificaciones y homologación por créditos. La iniciativa abarcaría educación superior, técnica laboral, formación en el Sena y conocimientos adquiridos previamente, con énfasis en inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad. La propuesta parte de una cobertura bruta de educación superior de 56,55% en 2025 y del diagnóstico de que más de la mitad de los bachilleres graduados en 2024 no ingresó a ese nivel durante el año siguiente.

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Con esto, el Gobierno busca superar lo que describe como un “fragmentado archipiélago educativo” y conectar la educación con las necesidades de formación para el trabajo.

La educación será clave para Colombia en los próximos cuatro años del Gobierno de Abelardo de la Espriella - Icfes

IA Primero

Para el frente institucional, el eje “Un Estado nuevo” plantea una administración austera, moderna y compacta, apoyada en el programa “IA Primero”, ventanillas únicas, simplificación de trámites por cadenas completas y eficiencia del gasto público. El documento añade el Fondo Milagro para la reconstrucción física, social y económica posterior al terremoto del 10 de agosto de 2026, con una perspectiva de resiliencia ante futuros desastres.

Las bases divulgadas por el DNP serán la plataforma del proyecto de ley que el Gobierno llevará al Congreso de la República durante los primeros meses de 2027. El texto no detalla etapas posteriores del trámite, costos fiscales ni plazos específicos para la ejecución de cada iniciativa.

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El extenso documento plantea la meta estratégica de que Colombia abandone el atraso y la informalidad para ubicarse entre las 25 naciones más prósperas, seguras y democráticas del planeta. Su alcance dependerá de que la planificación regional y las inversiones proyectadas logren traducirse en un cambio sostenido en cada uno de los territorios.