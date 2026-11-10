Maluma confirmó cuarta fecha en Bogotá luego de tres ‘sold out’ consecutivos: “Yo quiero más”

El cantante no descartó añadir todavía más fechas en la apertura de su 'Loco x Volver World Tour' - crédito @maluma/Instagram

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El regreso de Maluma a los escenarios de Bogotá generó una demanda significativa por ver al paisa en vivo en lo que será el arranque de su Loco x Volver World Tour, gira promocional de su más reciente larga duración, Loco x Volver.

Y es que lo que comenzó como una presentación de apertura en El Corazón de Bogotá (antiguo Movistar Arena), se transformó en cuestión de días en una residencia de presentaciones que ya va por su cuarta fecha.

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A lo largo del fin de semana, la venta de boletos para sus conciertos en la capital colombiana registró una fila virtual de hasta 40.000 personas conectadas de manera simultánea a la plataforma de venta, una cifra que se tradujo en tres funciones con entradas agotadas y llevó al cantante a confirmar una cuarta fecha.

El cantante agotó la totalidad de las entradas para las tres primeras presentaciones de su próxima gira, en Bogotá (Alberto Boal/EFE)

El propio Maluma compartió la noticia en sus historias de Instagram, donde relató con entusiasmo el ritmo de ventas de sus presentaciones en la capital. “¿Cómo así que ya vamos para el tercer sold out en Bogotá?”, expresó el artista, que reconoció sentirse sorprendido por la respuesta del público. “Me acaban de llamar a decir que estamos a nada de hacer el tercer sold out en el corazón de Bogotá”, afirmó.

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En su mensaje, el artista dedicó palabras de agradecimiento al público bogotano y destacó el movimiento generado por sus seguidores en plataformas digitales. “Muchas gracias a todos mis fanáticos que se han activado, los he visto en todas las redes sociales, en TikTok sacando los cuadernos, recordando momentos tan chimbas”, señaló. El cantante aprovechó para confirmar una nueva presentación en la ciudad y no descartar abrir incluso más fechas: “Yo quiero más, vamos por más en Bogotá, ¿qué hacemos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Más shows? Porque les tengo muchas sorpresas”, planteó el cantante a sus seguidores, antes de oficializar la cuarta fecha del concierto en la capital.

Los detalles de la cuarta fecha de Maluma en Bogotá

La cuarta fecha de la residencia musical quedó programada para el martes 9 de febrero de 2027. La preventa exclusiva para clientes de Visa Bancolombia y Nequi dispone del 50% del aforo total. La venta general de boletas para todo público comenzará el jueves 12 de noviembre al mediodía (TuBoleta)

El nuevo concierto quedó agendado para el martes 9 de febrero de 2027, sumándose a las tres fechas ya agotadas, programadas para los días 5, 6 y 7 de febrero del mismo año.

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Como en las fechas anteriores, la venta de boletos para esta cuarta función se divide en dos etapas. La primera corresponde a una preventa exclusiva con tarjetas Visa Bancolombia y tarjeta Nequi, que comenzó este martes 10 de noviembre al mediodía y se extenderá durante 48 horas, hasta completar el 50% del aforo o hasta que finalice el plazo establecido.

La segunda etapa será la venta general, habilitada para todos los medios de pago, que abrirá el jueves 12 de noviembre al mediodía y permanecerá activa hasta agotar existencias.

Las tarifas base de las entradas para el concierto de Maluma en Bogotá se sitúan entre $180.000 y $750.000 - crédito TuBoleta

Recomendaciones para no quedarse sin boleta ante el alto flujo de público

El sistema de TuBoleta, encargado de gestionar la comercialización de los boletos, reportó un flujo intenso de usuarios durante la jornada. Miles de fanáticos permanecieron a la espera de avanzar en el proceso de compra para asegurar un lugar en la presentación del artista. La velocidad con la que se consultaron las localidades disponibles también reflejó la expectativa generada por el show. Aunque la permanencia en la fila virtual no implica que todos los usuarios concreten una transacción, la magnitud de la cifra confirma el nivel de demanda que mantiene el cantante entre el público colombiano.

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Ante el volumen de usuarios conectados, se recomendó realizar el proceso exclusivamente a través de los canales oficiales de venta. Los interesados pueden ingresar al sitio de TuBoleta, verificar las localidades con cupo disponible y revisar los precios antes de confirmar cualquier transacción. También se aconsejó tener preparado el medio de pago con anticipación, revisar los datos de la operación antes de finalizarla y evitar enlaces enviados por desconocidos o vendedores no autorizados, una práctica que suele proliferar en eventos con alta demanda de boletos.