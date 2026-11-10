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Así se hará el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: los equipos, los grupos y el "punto invisible"

El sábado 14 de noviembre se disputará la última fecha, en la que se conocerán los ocho clasificados a la ronda semifinal que irán a la pelea por el título del segundo semestre

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La Liga BetPlay volverá al formato de cuadrangulares después de los playoffs en el primer semestre de 2026 - crédito Colprensa
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Solo queda una fecha para conocer a los ocho equipos que avanzarán a las semifinales de la Liga BetPlay, después de una primera fase llena de contrastes por el terremoto del 10 de agosto, conciertos y situaciones que afectaron el calendario, violencia en los estadios y otras polémicas de la Dimayor.

El sorteo de los cuadrangulares tiene una serie de normas para definir la organización de los clubes, de tal manera que todos tengan claro cómo será el sistema de disputa, los grupos, las fechas de los partidos y uno de los puntos que más llama la atención: la ventaja deportiva o llamado “punto invisible”.

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De otro lado, la Dimayor informó que el sorteo se hará el sábado 14 de noviembre a las 5:50 p. m., con transmisión del canal deportivo Win Sports, para que los equipos planeen sus respectivos encuentros en las semifinales.

¿Cómo es el sorteo de los cuadrangulares?

La temporada 2026 fue atípica en el fútbol colombiano, porque en los dos semestres se presentaron formatos de juego distintos: en el que primero se dieron unos playoffs entre los ocho primeros y el campeón fue Junior, y después se regresó al clásico sistema de los cuadrangulares.

Según el reglamento de la Dimayor, el sorteo de los cuadrangulares tendrá solo a seis de los ocho clasificados, debido a que los clubes que terminen de primero o segundo en la tabla quedarán sembrados en el grupo A, para el líder, y en la zona B para su escolta, por lo que solo deberán esperar a sus rivales.

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Este es el artículo sobre el sorteo de los cuadrangulares, con sus normas y organización - crédito Dimayor

El resto de clubes serán sorteados mediante balotas, con transmisión por televisión para todos los aficionados, y sin necesidad del antiguo formato de parejas, en el que se organizaban esos seis conjuntos en tres parejas y, dependiendo de quién salía primero, iba para el “A” y el otro para el “B”.

Otro punto clave es que se tendrá la ventaja deportiva para el primero y segundo de la tabla, el cual indica el reglamento, que es un beneficio para los equipos que sean líderes en el Todos contra Todos y les ayudará a desempatar en puntos a su favor contra cualquier rival, mientras el resto tendrá otros ítems.

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Así son los ítems de desempate en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Dimayor

Finalmente, la Dimayor también indicó que los clubes que jueguen en el mismo estadio no podrán ser locales en la misma fecha, por lo que el calendario se deberá organizar de tal manera que uno sea dueño de casa y el otro visitante para evitar líos de seguridad con las aficiones.

La última fecha

De otro lado, la Dimayor informó el martes 10 de noviembre los horarios para la disputa de la última jornada de la Liga BetPlay, en la que seis equipos se encuentran en la pelea por los últimos tres cupos a los cuadrangulares, además de que otros dos van por el último “punto invisible” que queda disponible.

Para empezar, los partidos de interés se jugarán a las 3:30 p. m. del sábado 14 de noviembre, con el objetivo de mantener el juego limpio entre todos los involucrados y evitar que alguno juegue con el resultado del otro, para evitar los amaños de encuentros.

Siete juegos se disputarán en simultáneo tanto para definir a los clasificados restantes-crédito Dimayor
Siete juegos se disputarán en simultáneo tanto para definir a los clasificados restantes-crédito Dimayor

De otro lado, Medellín, Millonarios, Once Caldas, Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo irán por los últimos tres tiquetes a las semifinales, mientras que América y Deportivo Cali pelearán por la ventaja deportiva del segundo puesto, pues Nacional se aseguró el liderato y uno de los “puntos invisibles”.

Finalmente, Bucaramanga y Santa Fe no se juegan nada porque están clasificados y sin opción de ventaja deportiva, al igual que los otros nueve eliminados, que solo cumplirán con el calendario para terminar la temporada 2026 de la mejor manera.

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