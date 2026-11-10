Se registró ataque con explosivos contra la central hidroeléctrica de Amaime, Palmira: no hay fallecidos

Celsia informó que el Ejército aseguró la zona y los bomberos atendieron la emergencia (@coronelblancog/X)

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Un ataque con drones causó daños en la central hidroeléctrica de Amaime, ubicada en la vereda La Esperanza, zona rural de Palmira, Valle del Cauca. Los hechos se registraron el 10 de noviembre de 2026.

Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, confirmó en un comunicado que la planta, con una capacidad de 19,9 MW, fue atacada con un artefacto explosivo instalado por dos hombres armados.

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La empresa reportó daños materiales en la infraestructura, pero no registró personas heridas ni fallecidas. La central activó sus protocolos de seguridad y emergencia para evaluar las afectaciones y recuperar la operación.

La hidroeléctrica de Amaime fue atacada por dos terroristas armados (captura de pantalla @coronelblancog/X)

El Ejército aseguró la zona y los bomberos atendieron la emergencia. Celsia rechazó el ataque contra sus colaboradores y contra una infraestructura destinada al respaldo eléctrico del país.

“En este momento, el Ejército ha asegurado la zona y los bomberos están atendiendo la emergencia. Rechazamos con vehemencia este y cualquier acto que ponga en riesgo la vida de nuestros colaboradores y de los colombianos, y que atente contra una infraestructura esencial para el respaldo eléctrico del país”, precisó la empresa.

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