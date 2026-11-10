Colombia se acercó a los 10 primeros puestos de la tabla de medallero en los Juegos Olímpicos de Juventud 2026, tras la undécima jornada: así le fue

Michell Carolina Gómez y Dilan Andrés Graciano ganaron medallas para Colombia en los Juegos Olímpicos de Juventud 2026 - (Ministerio del Deporte)

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Colombia sumó dos medallas y aseguró otras dos en los Juegos Olímpicos de Juventus 2026, el martes 10 de noviembre, que se disputan en Senegal desde el 31 de octubre y concluirán el viernes 13 de noviembre.

Michell Carolina Gómez obtuvo el bronce en los 400 metros con vallas y Dilan Andrés Graciano ganó plata en lanzamiento de jabalina; además, los boxeadores Izzon Galea y Evelin avanzaron a las semifinales de sus respectivas categorías, resultado que les garantiza un lugar en el podio.

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La jornada elevó a seis el número de preseas conseguidas por la delegación colombiana: una de oro, dos de plata y tres de bronce. Las cuatro novedades del día, por lo tanto, se dividen entre dos medallas ya definidas y dos podios asegurados en boxeo, cuyos colores se conocerán tras las semifinales y finales programadas para los próximos días.

Dakar 2026 es la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano y la primera competencia olímpica organizada en el continente africano. El certamen reúne a cerca de 2.700 deportistas de 206 Comités Olímpicos Nacionales, además del Equipo Olímpico de Refugiados Juvenil, en 25 deportes repartidos entre Dakar, Diamniadio y Saly.

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Con un impresionante lanzamiento de 71,72 metros, Dilan Graciano conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 - (Ministerio del Deporte)

Dos podios colombianos en el atletismo

Michell Carolina Gómez conquistó el bronce en los 400 metros con vallas tras detener el cronómetro en 58,90 segundos. La colombiana mejoró en 1,06 segundos el registro que había logrado en la semifinal, cuando marcó 59,96, y aseguró el tercer puesto de la final disputada en el Estadio Iba Mar Diop de Dakar.

La sudafricana Megan Nieman obtuvo el oro con 57,75 segundos, mientras que la suiza Mina Hirsbrunner se quedó con la plata con 57,84. Gómez superó a la israelí Hila Varsano, cuarta clasificada con 1:00,19, y entregó a Colombia su tercera medalla de bronce en estas justas juveniles.

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Más tarde, Dilan Andrés Graciano ganó la plata en el lanzamiento de jabalina masculino con una marca de 71,72 metros, que además representó su mejor registro personal. El paraguayo Marko Kaethler se llevó el oro con 73,49 metros y el moldavo Vladimir Culis completó el podio con 67,43 metros.

El atletismo ya le había aportado una medalla de oro a Colombia el lunes 9 de noviembre. Ilsa Mayerlin Córdoba se impuso en el lanzamiento de jabalina femenino con 57,62 metros, por delante de la uzbeka Parizoda Talabova, que alcanzó 54,68, y de la letona Eliza Ligere, que registró 52 metros.

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Michell Gómez ganó el bronce para Colombia en los 400 m vallas de Dakar 2026 - (Ministerio del Deporte)

¿A qué hora compiten los boxeadores colombianos en los Juegos Olímpicos de Juventud 2026?

En el boxeo, Izzon Galea avanzó a las semifinales de los 50 kilogramos después de imponerse en los cuartos de final. El colombiano enfrentará a un rival de India el miércoles 11 de noviembre a las 8:15 a. m., hora de Colombia, con la posibilidad de avanzar a la pelea por el oro.

Evelin también aseguró una medalla al llegar a las semifinales de los 54 kilogramos. La boxeadora colombiana venció a Belle Spicer en su segunda presentación consecutiva y disputará su siguiente combate ante Yura Kanemaru el miércoles 11 de noviembre a las 12:30 p. m., hora de Colombia.

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Antes de la jornada del martes, Colombia consiguió el oro de Ilsa Mayerlin Córdoba en jabalina; la plata de Emanuel Otálvaro en tenis de mesa; y los bronces de Alejandro Gutiérrez en equitación y Valery Rubio en lucha de playa. Con las medallas de Gómez y Graciano, la delegación llegó a seis preseas, mientras espera definir el color de los podios ya garantizados por Galea y Evelin.

Ilsa Córdoba ganó la medalla de oro para Colombia en los Juegos Olímpicos de Juventud - (Comité Olímpico Colombiano)

Medallero de los Juegos Olímpicos de Juventud 2026

República Popular China: 15 oros, ocho platas y tres bronces. Total: 26 medallas. Japón: nueve oros, siete platas y siete bronces. Total: 23 medallas. Federación de Rusia: siete oros, cuatro platas y un bronce. Total: 12 medallas. Egipto: seis oros, una plata y cuatro bronces. Total: 11 medallas. Etiopía: cinco oros, tres platas y ningún bronce. Total: ocho medallas. Senegal: cinco oros, ninguna plata y cuatro bronces. Total: nueve medallas. Francia: cuatro oros, cuatro platas y tres bronces. Total: 11 medallas. Kenia: cuatro oros, dos platas y ningún bronce. Total: seis medallas. Sudáfrica: tres oros, cinco platas y tres bronces. Total: 11 medallas. Croacia: tres oros, cuatro platas y ningún bronce. Total: siete medallas. Colombia: un oro, dos platas y tres bronces. Total: seis medallas. México: ningún oro, tres platas y siete bronces. Total: 10 medallas.