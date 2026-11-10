Gustavo Puerta no se confía de Chile en el amistoso ante la selección Colombia: "Siempre ha sido un rival fuerte"

Gustavo Puerta es uno de los jugadores con mayor futuro en la selección Colombia tras su actuación en el Mundial 2026 - crédito EFE/ Federación Colombiana de Fútbol

Guardar

La selección de Colombia inició su concentración en Cali para el primero de los dos amistosos ante Chile, que se disputará el viernes 13 de noviembre. El encuentro también será una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo observe a otros jugadores que buscan ganarse un lugar en la base del equipo.

Gustavo Puerta es uno de los futbolistas que empezó a consolidarse en la Tricolor gracias a su rendimiento en los últimos meses. Su nivel lo llevó al Mundial 2026 con el combinado nacional, donde fue titular, y ahora aspira a integrar la columna vertebral del nuevo proceso rumbo a 2030.

PUBLICIDAD

El mediocampista habló con los medios sobre el rival que enfrentará en el estadio Pascual Guerrero, sus sensaciones tras recibir una nueva convocatoria con Colombia y la llegada de más jugadores jóvenes. El recambio generacional ganó fuerza después de la Copa del Mundo.

“Con mucha ilusión”

Puerta, que fue capitán del seleccionado sub-20 en 2023, afirmó que no se debe menospreciar al rival, que no clasifica a un mundial desde 2014, está en crisis y sin claridad para arrancar el nuevo proyecto deportivo para la Copa América 2028 y las eliminatorias rumbo a 2030.

“Sabemos que Chile siempre ha sido un rival fuerte, vienen en un proceso de transformación, pero estamos enfocados en hacer nuestro trabajo”, mencionó el volante a los medios, en una rueda de prensa en la sede de entrenamiento en Cali.

PUBLICIDAD

Gustavo Puerta advirtió sobre la exigencia del compromiso ante un seleccionado chileno en etapa de transformación - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El jugador también habló del honor de jugar con la camiseta amarilla: “Con mucha ilusión. Para mí es un placer y un honor siempre volver a vestir esta camisa, representar a mi país. Y bueno, no hay nada más lindo que volver acá a esta ciudad tan hermosa, que es tan futbolera. Y bueno, esperando ya el viernes poder salir a esa cancha y hacer las cosas bien”.

“Trato de siempre jugar para poder estar en Selección Colombia. Todos los jóvenes en Selección estamos con la intención de recibir bien la idea del profe”, dijo Puerta sobre la llegada de más jugadores jóvenes, en especial después de que Juan Manuel Rengifo y Daniel Arcila destacaran en el triunfo 1-0 sobre Perú en el último partido.

PUBLICIDAD

Gustavo Puerta valoró su regularidad deportiva en el club Olympiacos tanto en el torneo de Grecia como en competencias europeas - crédito Stephane Mahe/REUTERS

Finalmente, el volante habló de su experiencia en Grecia: “Bueno, creo que el Olympiacos es un club grande. Cuando hablamos del Olympiacos, a veces no sabemos de la grandeza que tiene ese club. Y bueno, ahorita muy contento por el presente que tenemos, tanto personal como también en el club. Venimos haciendo las cosas bien, tanto en la liga como en Europa. Intento siempre estar jugando, tener mi nivel para poder estar acá”.

“Chile es una selección fuerte”

Juan David Cabal es uno de los jugadores jóvenes que se encuentra en la selección Colombia gracias a su rendimiento en la Juventus, pues comenzó la temporada con ritmo en la Serie A y eso le permitió ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo, que busca variantes para la zona defensiva.

PUBLICIDAD

El defensor Juan David Cabal recibió la convocatoria tras ganar minutos en la Serie A de Italia con la Juventus - crédito Claudia Greco/REUTERS

Cabal, al igual que Puerta, elogió la inclusión de tantos futbolistas con mucho futuro: “La verdad que muy feliz de ver tantos jugadores, nuevos jugadores jóvenes que están surgiendo. Eso habla muy bien del fútbol colombiano, habla muy bien de todos los equipos que están aportando con sus jóvenes a la selección y al fútbol extranjero. Entonces, la verdad que muy feliz, tanto por ellos, tanto por mí, por estar aquí”.

El defensor también habló de Chile y dejó claro que aún la siguen estudiando: “Hasta ahora, hasta el momento no lo hemos visto mucho, porque apenas acabamos de llegar, pero obviamente sabemos que Chile es una selección fuerte y hay que afrontar el partido seriamente”.

PUBLICIDAD