Deportes

Gustavo Puerta no se confía de Chile en el amistoso ante la selección Colombia: "Siempre ha sido un rival fuerte"

El volante volvió a convocatoria con el combinado nacional, tras los partidos en Estados Unidos, y destacó también la inclusión de más jóvenes en el combinado nacional

EFE
Gustavo Puerta es uno de los jugadores con mayor futuro en la selección Colombia tras su actuación en el Mundial 2026 - crédito EFE/ Federación Colombiana de Fútbol
Guardar

La selección de Colombia inició su concentración en Cali para el primero de los dos amistosos ante Chile, que se disputará el viernes 13 de noviembre. El encuentro también será una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo observe a otros jugadores que buscan ganarse un lugar en la base del equipo.

Gustavo Puerta es uno de los futbolistas que empezó a consolidarse en la Tricolor gracias a su rendimiento en los últimos meses. Su nivel lo llevó al Mundial 2026 con el combinado nacional, donde fue titular, y ahora aspira a integrar la columna vertebral del nuevo proceso rumbo a 2030.

PUBLICIDAD

El mediocampista habló con los medios sobre el rival que enfrentará en el estadio Pascual Guerrero, sus sensaciones tras recibir una nueva convocatoria con Colombia y la llegada de más jugadores jóvenes. El recambio generacional ganó fuerza después de la Copa del Mundo.

“Con mucha ilusión”

Puerta, que fue capitán del seleccionado sub-20 en 2023, afirmó que no se debe menospreciar al rival, que no clasifica a un mundial desde 2014, está en crisis y sin claridad para arrancar el nuevo proyecto deportivo para la Copa América 2028 y las eliminatorias rumbo a 2030.

Sabemos que Chile siempre ha sido un rival fuerte, vienen en un proceso de transformación, pero estamos enfocados en hacer nuestro trabajo”, mencionó el volante a los medios, en una rueda de prensa en la sede de entrenamiento en Cali.

PUBLICIDAD

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Gustavo Puerta advirtió sobre la exigencia del compromiso ante un seleccionado chileno en etapa de transformación - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El jugador también habló del honor de jugar con la camiseta amarilla: “Con mucha ilusión. Para mí es un placer y un honor siempre volver a vestir esta camisa, representar a mi país. Y bueno, no hay nada más lindo que volver acá a esta ciudad tan hermosa, que es tan futbolera. Y bueno, esperando ya el viernes poder salir a esa cancha y hacer las cosas bien”.

“Trato de siempre jugar para poder estar en Selección Colombia. Todos los jóvenes en Selección estamos con la intención de recibir bien la idea del profe”, dijo Puerta sobre la llegada de más jugadores jóvenes, en especial después de que Juan Manuel Rengifo y Daniel Arcila destacaran en el triunfo 1-0 sobre Perú en el último partido.

Gustavo Puerta valoró su regularidad deportiva en el club Olympiacos tanto en el torneo de Grecia como en competencias europeas - crédito Stephane Mahe/REUTERS
Gustavo Puerta valoró su regularidad deportiva en el club Olympiacos tanto en el torneo de Grecia como en competencias europeas - crédito Stephane Mahe/REUTERS

Finalmente, el volante habló de su experiencia en Grecia: “Bueno, creo que el Olympiacos es un club grande. Cuando hablamos del Olympiacos, a veces no sabemos de la grandeza que tiene ese club. Y bueno, ahorita muy contento por el presente que tenemos, tanto personal como también en el club. Venimos haciendo las cosas bien, tanto en la liga como en Europa. Intento siempre estar jugando, tener mi nivel para poder estar acá”.

“Chile es una selección fuerte”

Juan David Cabal es uno de los jugadores jóvenes que se encuentra en la selección Colombia gracias a su rendimiento en la Juventus, pues comenzó la temporada con ritmo en la Serie A y eso le permitió ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo, que busca variantes para la zona defensiva.

El defensor Juan David Cabal recibió la convocatoria tras ganar minutos en la Serie A de Italia con la Juventus - crédito Claudia Greco/REUTERS
El defensor Juan David Cabal recibió la convocatoria tras ganar minutos en la Serie A de Italia con la Juventus - crédito Claudia Greco/REUTERS

Cabal, al igual que Puerta, elogió la inclusión de tantos futbolistas con mucho futuro: “La verdad que muy feliz de ver tantos jugadores, nuevos jugadores jóvenes que están surgiendo. Eso habla muy bien del fútbol colombiano, habla muy bien de todos los equipos que están aportando con sus jóvenes a la selección y al fútbol extranjero. Entonces, la verdad que muy feliz, tanto por ellos, tanto por mí, por estar aquí”.

El defensor también habló de Chile y dejó claro que aún la siguen estudiando: “Hasta ahora, hasta el momento no lo hemos visto mucho, porque apenas acabamos de llegar, pero obviamente sabemos que Chile es una selección fuerte y hay que afrontar el partido seriamente”.

Temas Relacionados

Gustavo PuertaSelección ColombiaJuan David CabalColombia vs ChileColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

El primer partido de la llave que dará un cupo a la gran final se disputará en Bogotá, donde ambos equipos enfrentan realidades distintas

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

José Pékerman dio su balance del Mundial 2026 y recordó la ausencia de Colombia en Qatar: “No se puede correr riesgo de quedar afuera”

El argentino evaluó el desempeño de la selección dirigida por Néstor Lorenzo, recordó las dificultades que atravesó Colombia para regresar a una Copa del Mundo y analizó los desafíos de renovar la nómina de cara a los próximos compromisos internacionales

José Pékerman dio su balance del Mundial 2026 y recordó la ausencia de Colombia en Qatar: “No se puede correr riesgo de quedar afuera”

Radamel Falcao García fue convocado por Atlético de Madrid para un partido de leyendas ante América de México: este es su pasado por ese club

Entre 2011 y 2013, el delantero colombiano marcó 70 goles en 91 partidos, ganó tres títulos y fue decisivo en las conquistas continentales del conjunto rojiblanco

Radamel Falcao García fue convocado por Atlético de Madrid para un partido de leyendas ante América de México: este es su pasado por ese club

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

El “Blanco Blanco” quiere dar el golpe ante el más veces campeón de la competencia con 8 títulos, tratando de dejar atrás los dos subtítulos que consiguió en el pasado

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Alcalde de Cali aseguró que la totalidad de la boletería para ver a la selección Colombia ante Chile será destinado a las víctimas del terremoto

El amistoso del viernes 13 de noviembre en el Pascual Guerrero financiará ayudas alimentarias y habitacionales para los hogares afectados por el sismo del 10 de agosto de 2026

Alcalde de Cali aseguró que la totalidad de la boletería para ver a la selección Colombia ante Chile será destinado a las víctimas del terremoto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

El director colombiano Sebastián Infante conquista festivales en Europa con un cortometraje que se propone redefinir el uso de la IA en el cine

El director colombiano Sebastián Infante conquista festivales en Europa con un cortometraje que se propone redefinir el uso de la IA en el cine

Maná ‘encendió’ la previa de su concierto en Bogotá con un estreno histórico en YouTube

Laura Tobón presentó a Mattia: así anunció el nacimiento de su segundo hijo, acompañada por su esposo y por Lucca

Maluma confirmó cuarta fecha en Bogotá luego de tres ‘sold out’ consecutivos: “Yo quiero más”

Melissa Martínez sorprendió al Tino Asprilla en su cumpleaños y el famoso reveló cuáles fueron los mejores regalos

Deportes

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Radamel Falcao García fue convocado por Atlético de Madrid para un partido de leyendas ante América de México: este es su pasado por ese club

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Así se hará el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: los equipos, los grupos y el "punto invisible"

Luis Díaz entró en la fase final de la recuperación de su lesión con el Bayern Múnich, mientras la prensa alemana habló del fichaje que lo reemplazaría en el equipo