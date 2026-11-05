Deportes

El mensaje de James Rodríguez y otros jugadores colombianos a Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección de Portugal

El capitán de la selección Colombia hasta la Copa Mundial de la FIFA 2026, que también puso fin a su carrera internacional, compartió camerinos con el portugués en el Real Madrid

Con un emotivo video de más de 4 minutos, el capitán de los lusos anunció su retiro de la selección de su país-crédito @cristiano/Instagram
Guardar

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal el 5 de noviembre de 2026, después de 23 años con la camiseta número siete, un recorrido que cerró tras un conflicto con el entrenador Jorge Jesus y la Federación Portuguesa de Fútbol.

El delantero de 41 años, nacido en Madeira, se despidió como máximo anotador histórico de las selecciones masculinas. Acumuló 234 partidos oficiales y 146 goles desde su debut internacional en 2003.

PUBLICIDAD

Su video de despedida superó los 18 millones de “me gusta” y el millón de comentarios en Instagram, entre mensajes de hinchas y figuras del fútbol como Marcelo, Vinicius Jr., Thibaut Courtois, Neymar, Rio Ferdinand, Jerome Boateng y Arturo Vidal.

Cristiano Ronaldo acompañó la publicación con una carta de cinco minutos y la canción O Amor a Portugal, de Dulce Pontes. “Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección nacional. Nunca la sentí exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo”, escribió.

PUBLICIDAD

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo and Colombia's James Rodriguez walk onto the pitch before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo and Colombia's James Rodriguez walk onto the pitch before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck

James Rodríguez reaccionó al anuncio con un comentario breve en las redes del portugués: “Leyenda”. El volante colombiano añadió el emoji de una cabra, habitual alusión al mejor futbolista de todos los tiempos.

Jhon Arias también dejó su comentario en la publicación del portugués: “Ídolo”. Jorelyn Carabalí, campeona con la selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol y que en repetidas ocasiones ha expresado su admiración por el portugués se sumó a los mensajes: “Ídolo por siempre. Te amo”.

Otros jugadores con pasado en el fútbol profesional colombiano como Óscar Cortés y Fredy Montero se unieron a los mensajes saludando al campeón de la Eurocopa: “Leyenda por siempre” y “Simple the best!” fueron los mensajes.

El empate ante Colombia en el Mundial de 2026

Colombia y Portugal empataron sin goles en la definición de las posiciones del Grupo K de la Copa del Mundo - crédito REUTERS/Amanda Perobelli
Colombia y Portugal empataron sin goles en la definición de las posiciones del Grupo K de la Copa del Mundo - crédito REUTERS/Amanda Perobelli

El último cruce entre Colombia y Portugal terminó 0 a 0 y definió el orden del Grupo K de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá. La selección colombiana terminó primera, mientras Portugal avanzó en la segunda posición, informó Infobae.

Colombia tuvo tres ocasiones claras en el primer tiempo: Diogo Costa evitó los goles de Jhon Córdoba y Luis Díaz en mano a mano, y Ruben Neves despejó sobre la línea un remate cruzado de Arias. En el complemento, Richard Ríos estuvo cerca con un centro atrás, mientras Luis Suárez y Arias generaron peligro por la derecha.

Portugal respondió en el tramo final con un disparo de Bruno Fernandes que detuvo Camilo Vargas y una volea de Joao Félix que pasó cerca del travesaño. Costa fue elegido como el mejor jugador del encuentro.

Néstor Lorenzo, director técnico de Colombia, valoró el desempeño de su equipo tras el empate: “Creo que Colombia hizo un partidazo de inicio a final. Merecimos ganar, llegamos muchísimas veces, nos faltó definición. Contra un candidato les jugamos de igual a igual”.

Ríos sostuvo que el equipo buscó el triunfo y no la igualdad. “Se vio muy claro que no queríamos el empate, queríamos la victoria”, afirmó a DSports.

La clasificación llevó a Colombia a los dieciseisavos de final frente a Ghana en Kansas City, mientras que Portugal quedó emparejada con Croacia en Toronto. James alcanzó en ese partido su undécima presencia mundialista y se convirtió en el colombiano con más encuentros en Copas del Mundo.

Los títulos de Ronaldo con Portugal

Cristiano Ronaldo conquistó la Eurocopa de 2016 y dos ediciones de la Liga de las Naciones con la selección lusa - crédito REUTERS/Darren Staples Livepic/File Photo
Cristiano Ronaldo conquistó la Eurocopa de 2016 y dos ediciones de la Liga de las Naciones con la selección lusa - crédito REUTERS/Darren Staples Livepic/File Photo

Ronaldo fue semifinalista del Mundial de Alemania 2006, cuando Portugal igualó la campaña que Eusébio había protagonizado en Inglaterra 1966. Tomó el relevo de la generación encabezada por Luis Figo, aunque no logró conquistar la Copa del Mundo.

Su mayor título con la selección fue la Eurocopa de 2016, obtenida ante Francia como visitante. También levantó dos veces la Liga de las Naciones: en la primera edición, disputada en 2019, y en 2025, cuando Portugal venció a España por penales.

Temas Relacionados

Cristiano RonaldoJames RodríguezSelección PortugalRetiro de Cristiano RonaldoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Kevin Viveros, convocado a la selección Colombia, fue expulsado en la derrota de Athletico Paranaense: qué pasó

El exdelantero de Atlético Nacional vio la roja directa por una agresión al defensor brasileño Cuiabano en el campeonato brasileño

Kevin Viveros, convocado a la selección Colombia, fue expulsado en la derrota de Athletico Paranaense: qué pasó

Entrenador de Flamengo hace especial petición a Néstor Lorenzo ante posible llamado de Jorge Carrascal a la selección Colombia: “Tenemos que ser aun más cuidadosos”

La Tricolor enfrentará a Chile el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el 17 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago de Chile

Entrenador de Flamengo hace especial petición a Néstor Lorenzo ante posible llamado de Jorge Carrascal a la selección Colombia: “Tenemos que ser aun más cuidadosos”

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal: esta fue la única vez que se enfrentó a la selección Colombia

El delantero de Madeira anuncia su retiro internacional tras 234 partidos, una trayectoria de 23 temporadas que concluye luego de un conflicto con el técnico Jorge Jesus y la federación portuguesa

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal: esta fue la única vez que se enfrentó a la selección Colombia

Cristiano Ronaldo anunció que no va mas con la selección Portugal: así fue su reencuentro con James Rodríguez en la previa ante Colombia en el Mundial de 2026

El astro portugués y el histórico de los “Cafeteros” se reencontraron en Miami para el tercer partido de la fase de grupos del grupo K

Cristiano Ronaldo anunció que no va mas con la selección Portugal: así fue su reencuentro con James Rodríguez en la previa ante Colombia en el Mundial de 2026

La calculadora de la Liga BetPlay 2026-II: estas son las cuentas de Millonarios, Santa Fe, Medellín y otros equipos para avanzar a las finales

Solamente Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali tienen matemáticamente asegurado su cupo a los cuadrangulares semifinales, mientras que las posibilidades se extienden a otros 10 clubes

La calculadora de la Liga BetPlay 2026-II: estas son las cuentas de Millonarios, Santa Fe, Medellín y otros equipos para avanzar a las finales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Karol G reunió a más de cuatro millones de personas en un live de TikTok para celebrar su nuevo álbum y presentó nueva canción

Karol G reunió a más de cuatro millones de personas en un live de TikTok para celebrar su nuevo álbum y presentó nueva canción

Feid volverá a los escenarios en 2027 con ‘The Green Star Tour’: esto se sabe de las fechas y países que visitará con su gira

David Ospina recibió mensaje que sus hijos le enviaron entre lágrimas luego de confirmar su retiro del fútbol: “Nos quedan muchísimas cosas por vivir”

Festival Estéreo Picnic 2027 reveló su programación día a día: Charli XCX, The Prodigy, Arcángel, Rawayana, Travis Scott y David Guetta encabezan los carteles

Cosculluela no alcanzó a vender suficientes boletas y tuvo que cancelar su concierto en Bogotá: si compró entradas, podrá pedir el reembolso

Deportes

Kevin Viveros, convocado a la selección Colombia, fue expulsado en la derrota de Athletico Paranaense: qué pasó

Kevin Viveros, convocado a la selección Colombia, fue expulsado en la derrota de Athletico Paranaense: qué pasó

Entrenador de Flamengo hace especial petición a Néstor Lorenzo ante posible llamado de Jorge Carrascal a la selección Colombia: “Tenemos que ser aun más cuidadosos”

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal: esta fue la única vez que se enfrentó a la selección Colombia

Cristiano Ronaldo anunció que no va mas con la selección Portugal: así fue su reencuentro con James Rodríguez en la previa ante Colombia en el Mundial de 2026

La calculadora de la Liga BetPlay 2026-II: estas son las cuentas de Millonarios, Santa Fe, Medellín y otros equipos para avanzar a las finales