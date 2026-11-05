El mensaje de James Rodríguez y otros jugadores colombianos a Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección de Portugal

Con un emotivo video de más de 4 minutos, el capitán de los lusos anunció su retiro de la selección de su país-crédito @cristiano/Instagram

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Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal el 5 de noviembre de 2026, después de 23 años con la camiseta número siete, un recorrido que cerró tras un conflicto con el entrenador Jorge Jesus y la Federación Portuguesa de Fútbol.

El delantero de 41 años, nacido en Madeira, se despidió como máximo anotador histórico de las selecciones masculinas. Acumuló 234 partidos oficiales y 146 goles desde su debut internacional en 2003.

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Su video de despedida superó los 18 millones de “me gusta” y el millón de comentarios en Instagram, entre mensajes de hinchas y figuras del fútbol como Marcelo, Vinicius Jr., Thibaut Courtois, Neymar, Rio Ferdinand, Jerome Boateng y Arturo Vidal.

Cristiano Ronaldo acompañó la publicación con una carta de cinco minutos y la canción O Amor a Portugal, de Dulce Pontes. “Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección nacional. Nunca la sentí exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo”, escribió.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo and Colombia's James Rodriguez walk onto the pitch before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck

James Rodríguez reaccionó al anuncio con un comentario breve en las redes del portugués: “Leyenda”. El volante colombiano añadió el emoji de una cabra, habitual alusión al mejor futbolista de todos los tiempos.

Jhon Arias también dejó su comentario en la publicación del portugués: “Ídolo”. Jorelyn Carabalí, campeona con la selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol y que en repetidas ocasiones ha expresado su admiración por el portugués se sumó a los mensajes: “Ídolo por siempre. Te amo”.

Otros jugadores con pasado en el fútbol profesional colombiano como Óscar Cortés y Fredy Montero se unieron a los mensajes saludando al campeón de la Eurocopa: “Leyenda por siempre” y “Simple the best!” fueron los mensajes.

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El empate ante Colombia en el Mundial de 2026

Colombia y Portugal empataron sin goles en la definición de las posiciones del Grupo K de la Copa del Mundo - crédito REUTERS/Amanda Perobelli

El último cruce entre Colombia y Portugal terminó 0 a 0 y definió el orden del Grupo K de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá. La selección colombiana terminó primera, mientras Portugal avanzó en la segunda posición, informó Infobae.

Colombia tuvo tres ocasiones claras en el primer tiempo: Diogo Costa evitó los goles de Jhon Córdoba y Luis Díaz en mano a mano, y Ruben Neves despejó sobre la línea un remate cruzado de Arias. En el complemento, Richard Ríos estuvo cerca con un centro atrás, mientras Luis Suárez y Arias generaron peligro por la derecha.

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Portugal respondió en el tramo final con un disparo de Bruno Fernandes que detuvo Camilo Vargas y una volea de Joao Félix que pasó cerca del travesaño. Costa fue elegido como el mejor jugador del encuentro.

Néstor Lorenzo, director técnico de Colombia, valoró el desempeño de su equipo tras el empate: “Creo que Colombia hizo un partidazo de inicio a final. Merecimos ganar, llegamos muchísimas veces, nos faltó definición. Contra un candidato les jugamos de igual a igual”.

Ríos sostuvo que el equipo buscó el triunfo y no la igualdad. “Se vio muy claro que no queríamos el empate, queríamos la victoria”, afirmó a DSports.

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La clasificación llevó a Colombia a los dieciseisavos de final frente a Ghana en Kansas City, mientras que Portugal quedó emparejada con Croacia en Toronto. James alcanzó en ese partido su undécima presencia mundialista y se convirtió en el colombiano con más encuentros en Copas del Mundo.

Los títulos de Ronaldo con Portugal

Cristiano Ronaldo conquistó la Eurocopa de 2016 y dos ediciones de la Liga de las Naciones con la selección lusa - crédito REUTERS/Darren Staples Livepic/File Photo

Ronaldo fue semifinalista del Mundial de Alemania 2006, cuando Portugal igualó la campaña que Eusébio había protagonizado en Inglaterra 1966. Tomó el relevo de la generación encabezada por Luis Figo, aunque no logró conquistar la Copa del Mundo.

Su mayor título con la selección fue la Eurocopa de 2016, obtenida ante Francia como visitante. También levantó dos veces la Liga de las Naciones: en la primera edición, disputada en 2019, y en 2025, cuando Portugal venció a España por penales.

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