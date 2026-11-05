América empató ante Millonarios y Cúcuta dio el golpe ante Santa Fe: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Millonarios fue superior desde el juego ante América, pero no logró los tres puntos en El Campín-crédito Lina Gasca/Colprensa

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El campeonato colombiano comienza a acercase a su recta final en la fase del todo contra todos y con la fecha 18 encima, hay varios equipos haciendo cuentas para clasificar a las finales de Navidad, entre los cuales están el Cúcuta Deportivo, el Deportes Tolima, Independiente Medellín y Águilas Doradas.

A primera hora, el “Motilón” (apodo del Cúcuta Deportivo) se impuso ante Santa Fe y sueña con la clasificación con gol del delantero Leider Berdugo, mientras que Millonarios fue superior en el denominado Clásico de las Estrellas ante América de Cali, pero no logró la victoria y dejó al portero brasileño Jean Fernandes como gran figura.

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Cúcuta quiere jugar las finales de Navidad del FPC-crédito Schneyder Mendoza/Colprensa

De esta forma, con la victoria del Cúcuta, el equipo de la frontera colombo-venezolana llegó a los 24 puntos y quedó a un punto de Águilas Doradas, octavo y último que obtendría el cupo a las finales de la Liga BetPlay, mientras que América de Cali desperdició la oportunidad de amanecer en el liderato del campeonato colombiano y llegó a los 34 puntos.

Por otra parte, Millonarios quedó cerca de la clasificación a las finales de la Liga BetPlay, pero tendrá que asegurar ante Deporte Tolima (equipo que se juega sus últimas chances de entrar al grupo de los 8) y ante Alianza FC de Valledupar su clasificación a las finales de fin de año.

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A continuación, así quedó la tabla de posiciones tras la jornada 17:

Atlético Nacional: 36 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19) América de Cali: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Deportivo Cali: 33 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +16) Atlético Bucaramanga: 29 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Independiente Santa Fe: 28 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Millonarios: 27 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Independiente Medellín: 26 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Águilas Doradas: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Once Caldas: 24 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Cúcuta Deportivo: 24 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Deportes Tolima: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Internacional de Bogotá: 20 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Llaneros FC: 20 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Alianza FC: 18 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Deportivo Pereira: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Junior FC: 16 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Boyacá Chicó: 16 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -15) Deportivo Pasto: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Jaguares de Córdoba: 13 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Fortaleza: 12 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -8)

Así fue el golpe sobre la mesa del Cúcuta ante Santa Fe

Jaime Peralta aportó la asistencia en el tanto de Cúcuta Deportivo y recibió una tarjeta amarilla-crédito Schneyder Mendoza/Colprensa

Cúcuta Deportivo derrotó 1-0 a Santa Fe con un gol de Léider Berdugo, mientras Millonarios y América de Cali igualaron 0-0 en El Campín. El empate mantuvo a ambos equipos dentro del grupo de los ocho de la Liga BetPlay y sin dificultades inmediatas para avanzar en la clasificación

Berdugo definió desde muy cerca frente al arco tras una asistencia de Jaime Peralta. La jugada rompió un partido que había llegado sin goles al descanso y en el que Santa Fe acumuló ataques en busca de la igualdad.

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Cúcuta Deportivo venció 1-0 a Santa Fe en la Liga BetPlay con un gol de Léider Berdugo-crédito Schneyder Mendoza/Colprensa

Cúcuta Deportivo encontró la diferencia en el segundo tiempo, después de que Peralta enviara un cabezazo desviado y recibiera una tarjeta amarilla por juego peligroso. Más tarde, Víctor Mejía reemplazó a Diego Calcaterra, mientras Joao Abonía ingresó por Tobías Sánchez.

Santa Fe respondió con remates de Alexis Zapata, Emerson Rodríguez y Hugo Rodallega. Zapata exigió una atajada junto al palo derecho luego de una asistencia de Rodallega, y el delantero también remató desviado desde el centro del área tras un centro de Maximiliano Lovera.

El equipo bogotano lanzó varios ataques por los costados y tuvo tiros de esquina en el tramo final, pero no logró superar la defensa local. Víctor Moreno cabeceó por encima del arco en los minutos añadidos, después de un centro de Emerson Rodríguez.

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Daniel Torres y Mateo Puerta fueron amonestados en Santa Fe, mientras Peralta recibió la tarjeta amarilla en Cúcuta. El conjunto visitante realizó cinco modificaciones: Luis Palacios, Christian Mafla, Lovera, Omar Fernández y otros relevos ingresaron durante el encuentro.

Un empate sin goles en El Campín

Millonarios y América de Cali empataron 0-0 en El Campín y se mantuvieron en el grupo de los ocho-crédito Lina Gasca/Colprensa

Millonarios y América de Cali cerraron la fecha con un 0-0 en El Campín, un resultado que dejó a los dos clubes entre los ocho primeros. Los locales buscaron el triunfo que les habría asegurado el pase a los cuadrangulares semifinales, mientras América ya llegaba clasificado.

Millonarios tuvo una mayor iniciativa ofensiva, con David Mackalister Silva como eje del juego y aproximaciones de Tomás Ángel, Daniel Ruiz y el propio capitán. Javier Burrai respondió ante una oportunidad de Ángel, mientras Jean Fernandes sostuvo a América con intervenciones en su área.

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La oportunidad más clara del complemento fue para Andrey Estupiñán, quien ingresó en reemplazo de Juan Cuadrado. El delantero dejó rivales en el camino, pero no consiguió definir ante el arco rival.

América priorizó el orden defensivo y esperó espacios para atacar, con Javier Burrai y Jean Fernandes como figuras en las áreas. David González sustituyó a Tilman Palacios por Murillo durante la segunda parte.

El partido tuvo una interrupción cuando se apagaron algunas luminarias en el sector occidental sur del estadio. Los futbolistas se hidrataron mientras se restablecía la iluminación, antes de que el encuentro continuara sin que el marcador se modificara.

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