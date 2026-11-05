Muerte de Baby Demoni: nuevo dictamen forense descarta suicidio y atribuye el fallecimiento a una asfixia por compresión externa

Los abogados de la familia entregaron a la Fiscalía una investigación forense con 56 archivos para respaldar la hipótesis de feminicidio (Cortesía)

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La autopsia psicológica de Baby Demoni no identificó antecedentes personales ni señales previas que resultaran consistentes con una conducta suicida. Ese resultado se incorporó a las actuaciones que sigue la Fiscalía General por la muerte de María Alejandra Esquín, la creadora de contenido hallada sin vida en Bogotá.

María Alejandra Esquín, de 24 años, murió el 14 de octubre de 2025 y fue encontrada al día siguiente en la localidad de Kennedy. La investigación analiza nuevas pruebas aportadas por la representación de su madre, Yenny Aurora Esquín, que sostiene la hipótesis de un feminicidio y pide profundizar el esclarecimiento de lo ocurrido.

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El dictamen de Medicina Legal estableció que la joven murió por asfixia causada por compresión extrínseca del cuello. Para los abogados de la familia, ese hallazgo y el análisis de su perfil psicológico cuestionan la versión inicial de que se trató de un suicidio.

“El caso penal por la muerte de Baby Demon todavía tiene preguntas sin resolver. Junto a Mauricio Pava, en nuestra línea pro bono, entregamos a la Fiscalía una investigación forense robusta, con documentos, registros digitales y horas de entrevista que sustentan nuestra hipótesis: María Alejandra fue víctima de feminicidio”, dijo la abogada Lina Sandoval, que asumió la representación de la familia junto con Fundación ProBono.

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La necropsia psicológica descartó señales de conducta suicida o antecedentes de atención en salud mental en la vida de Baby Demoni (Baby Demoni / Instagram)

De acuerdo con la jurista, “Medicina Legal ya determinó que su muerte no fue un suicidio y que ocurrió en un contexto de violencia. Como abogados de su madre, lo digo con absoluta claridad: estamos luchando por la justicia que María Alejandra merece. Por eso le pedimos a todas las autoridades celeridad, que este crimen no quede impune”.

La necropsia psicológica descartó indicadores previos de suicidio

El informe conocido por El Tiempo consignó que, entre familiares y amigos de Esquín, prevalecieron relatos sobre una persona con proyectos definidos, vínculos significativos y orientación hacia el futuro.

El documento también concluyó que no había información conocida sobre ideación suicida, intentos autolesivos ni atención en salud mental. La evaluación no determina por sí sola la responsabilidad de una persona, pero se suma a otros elementos que deberán ser valorados dentro del expediente.

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La defensa de Yenny Aurora Esquín sostuvo que la evidencia reunida no pretende reemplazar la investigación oficial. Su objetivo es respaldar una línea que atribuye la muerte de la joven a una posible agresión y que deberá ser contrastada por la Fiscalía.

El dictamen de Medicina Legal determinó que María Alejandra Esquín falleció por asfixia provocada por compresión del cuello en la localidad de Kennedy (@baby_demoni_/IG)

“Hemos entregado a la Fiscalía una investigación forense que integra registros, entrevistas y análisis que, examinados en conjunto, apuntan a que la muerte de María Alejandra no habría sido un suicidio”, manifestó Sandoval.

La abogada agregó que esa evaluación “coincide con aspectos relevantes de la necropsia y la autopsia psicológica forense” y, por esa razón, consideró necesario que se amplíen las diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos.

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La familia pide que Miguel Ángel López, conocido en redes como Samor One y expareja de la víctima, sea llevado desde España para que sea investigado en Colombia. Él había sostenido que Esquín se quitó la vida y negó estar detrás de un homicidio.

Los abogados aportaron 56 archivos sobre la relación de la pareja

Sandoval y el abogado Mauricio Pava entregaron a la Fiscalía 56 archivos, entre ellos cinco entrevistas con allegados y conocidos de la creadora de contenido. Los testimonios describen conflictos en la relación que mantenía con López, incluidos presuntos malos tratos físicos y verbales.

La familia de la víctima pidió el retorno de López desde España hacia Colombia para que declare ante las autoridades judiciales (@baby_demoni_/IG)

Los representantes de la familia aclararon que ninguno de los testigos estuvo presente cuando murió Esquín. Por ese motivo, presentaron sus conclusiones como una hipótesis basada en indicios que requiere verificación judicial.

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Una de las declaraciones recogidas por los abogados se refiere al 14 de octubre de 2025. Ese día, según ese relato, la joven sufría dolores derivados de un procedimiento estético y López iba a acompañarla a recibir atención médica.

Otro allegado habló con Esquín durante esa jornada y aseguró que escuchó de fondo a Miguel Ángel López amenazarlo porque creía que mantenía una relación con ella. Una vecina, a su vez, reportó gritos dentro de la vivienda que compartía la pareja.

La documentación también incluye el testimonio de una mujer que vio a López durante la mañana del 15 de octubre, cuando recuperó a su mascota. Según la exposición de los abogados, ella observó rasguños en su cara y cuello.

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La mujer afirmó que López le explicó que María Alejandra lo había golpeado, que él salió a tomar aire y que, al regresar, la encontró suspendida. Esa versión forma parte de los hechos que la Fiscalía deberá contrastar con los informes técnicos y demás pruebas.