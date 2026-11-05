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Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal: esta fue la única vez que se enfrentó a la selección Colombia

El delantero de Madeira anuncia su retiro internacional tras 234 partidos, una trayectoria de 23 temporadas que concluye luego de un conflicto con el técnico Jorge Jesus y la federación portuguesa

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia vs Portugal - Estadio Miami, Miami Gardens, Florida, EE. UU. - 27 de junio de 2026. Luis Suárez de Colombia estrecha la mano de Cristiano Ronaldo de Portugal después del partido. REUTERS/Paul Childs
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia vs Portugal - Estadio Miami, Miami Gardens, Florida, EE. UU. - 27 de junio de 2026. Luis Suárez de Colombia estrecha la mano de Cristiano Ronaldo de Portugal después del partido. REUTERS/Paul Childs
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Cristiano Ronaldo se despidió de la selección de Portugal con una carta de cinco minutos publicada en sus redes sociales, cerrando un ciclo de 23 años, 234 partidos y 146 goles que lo consagraron como el máximo anotador histórico de combinados nacionales masculinos. El anuncio, fechado el 5 de noviembre de 2026, llegó semanas después de un conflicto con el entrenador Jorge Jesus que derivó en una suspensión disciplinaria y puso fin a cualquier posibilidad de reconciliación con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección nacional. Nunca la sentí exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo”, escribió el delantero de 41 años, oriundo de Madeira, con la canción O Amor a Portugal, de Dulce Pontes, como fondo musical.

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Colombia fue el último gran rival de Ronaldo en la fase de grupos de un Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia contra Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, EEUU - 27 de junio de 2026. Cristiano Ronaldo, de Portugal, en acción junto a Jhon Lucumi, de Colombia. IMAGN IMAGES vía Reuters/Sam Navarro
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia contra Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, EEUU - 27 de junio de 2026. Cristiano Ronaldo, de Portugal, en acción junto a Jhon Lucumi, de Colombia. IMAGN IMAGES vía Reuters/Sam Navarro

Uno de los últimos capítulos de Cristiano Ronaldo en competencia mundialista quedó sellado frente a Colombia, en un partido sin goles que definió el orden del Grupo K de la Copa del Mundo 2026, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá. El duelo, que terminó 0 a 0, dejó a la Tricolor como líder del grupo y a Portugal en segunda posición.

El encuentro fue de ida y vuelta. En el primer tiempo, Colombia dominó y generó tres ocasiones claras: el arquero Diogo Costa le ganó el mano a mano a Jhon Córdoba y a Luis Díaz, y luego fue Ruben Neves quien despejó bajo el arco un disparo cruzado de Jhon Arias. En el complemento, el mediocampista Richard Ríos rozó el arco portugués tras un centro atrás, mientras que Luis Suárez y Arias sumaron más aproximaciones por la derecha. Portugal reaccionó hacia el final: un remate de Bruno Fernandes fue contenido por Camilo Vargas, y una volea individual de Joao Félix pasó cerca del travesaño.

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“Creo que Colombia hizo un partidazo de inicio a final. Merecimos ganar, llegamos muchísimas veces, nos faltó definición. Contra un candidato les jugamos de igual a igual”, afirmó el director técnico Néstor Lorenzo al canal DAZN tras el pitazo final. Ríos, por su parte, señaló a DSports: “Se vio muy claro que no queríamos el empate, queríamos la victoria”.

Con el empate, Colombia avanzó hacia los dieciseisavos de final contra Ghana en Kansas City, mientras que Portugal enfrentó a Croacia en Toronto. El portero Diogo Costa fue elegido jugador del partido. En términos históricos, James Rodríguez alcanzó en ese encuentro su undécima presencia en Copas del Mundo con Colombia, convirtiéndose en el futbolista con más partidos mundialistas en la historia de la Tricolor.

Jhon Córdoba es el colombiano con más duelos ante el portugués, todos en derrota

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia vs Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, EEUU - 27 de junio de 2026. Cristiano Ronaldo, de Portugal, en el descanso. REUTERS/Paul Childs
Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia vs Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, EEUU - 27 de junio de 2026. Cristiano Ronaldo, de Portugal, en el descanso. REUTERS/Paul Childs

Aunque el cruce mundialista entre ambas selecciones fue el primero en la historia de un Mundial, varios integrantes del plantel colombiano ya conocían a Cristiano Ronaldo de encuentros previos en clubes europeos y en Arabia Saudita.

Jhon Córdoba encabeza la lista con cuatro partidos disputados ante el portugués, aunque en todos cayó derrotado. Le sigue David Ospina, quien lo enfrentó tres veces y perdió en las tres ocasiones, aunque posteriormente compartiría vestuario con él en Al Nassr, donde disputaron 14 partidos juntos y acumularon 1.101 minutos en cancha.

Jefferson Lerma también suma tres duelos ante Ronaldo, con un empate y dos derrotas. Luis Díaz lo cruzó en igual cantidad de oportunidades, con un balance de una victoria y dos caídas. Con dos partidos cada uno figuran Johan Mojica (una victoria y una derrota) y Davinson Sánchez (una victoria y un empate).

James Rodríguez fue compañero y rival del portugués en diferentes etapas

James Rodríguez (d) de Colombia reacciona junto a Cristiano Ronaldo de Portugal este sábado, en un partido del grupo K del Mundial 2026 en el estadio Hard Rock en Miami. EFE/ Alberto Boal
James Rodríguez (d) de Colombia reacciona junto a Cristiano Ronaldo de Portugal este sábado, en un partido del grupo K del Mundial 2026 en el estadio Hard Rock en Miami. EFE/ Alberto Boal

El caso de James Rodríguez resulta singular en este historial. El mediocampista colombiano compartió vestuario con Ronaldo en el Real Madrid, donde acumularon 86 partidos juntos y 5.558 minutos en cancha. Durante esa etapa, James le entregó 11 asistencias a Cristiano y convirtió siete goles tras pases del portugués. Como rivales, se enfrentaron en dos ocasiones: un empate y una derrota para el colombiano.

Completan la lista Cucho Hernández, con un partido disputado y una victoria; Santiago Arias, con un encuentro y una derrota; e Yerry Mina, con un partido y un empate.

“He dedicado mi vida a ser el mejor jugador del mundo. Hoy comprendo que la mayor victoria merecía representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí”, escribió en el cierre de su carta de despedida al pueblo portugués.

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