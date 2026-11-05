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La calculadora de la Liga BetPlay 2026-II: estas son las cuentas de Millonarios, Santa Fe, Medellín y otros equipos para avanzar a las finales

Solamente Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali tienen matemáticamente asegurado su cupo a los cuadrangulares semifinales, mientras que las posibilidades se extienden a otros 10 clubes

Nueve figuras con uniformes de fútbol en tres niveles: tres en hamacas arriba y seis con calculadoras, papeles y un ábaco abajo.
Mientras Nacional, América y Cali tienen asegurada su clasificación; otros 10 clubes compiten por un lugar en los ocho mejores del campeonato (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El segundo semestre del 2026 en la Liga BetPlay está próximo a cerrar la fase todos contra todos y a definir los ocho equipos que jugarán los cuadrangulares semifinales, en busca de la anhelada estrella de fin de año. A falta de dos jornadas, solamente tres equipos tienene asegurada su clasificación (Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali), siendo los que pelearán por el punto invisible, mientras que 10 equipos tienen posibilidades matemáticas de avanzar.

El número mágico para clasificar sin depender de otros resultados se establece en 30 puntos. Partiendo de este punto, Atlético Bucaramanga debe ganar o empatar uno de sus dos partidos para clasificar a la fase final. Sus dos últimos rivales serán Jaguares de visitante y Fortaleza FC de local.

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El siguiente en la tabla es Independiente Santa Fe, que ha cedido terreno perdiendo sus dos últimos partidos. Los Leones con 28 puntos pueden empatar en los dos próximos partidos o ganar uno de los dos para llegar a 30 puntos. Los partidos de la fecha 18 y fecha 19 serán ante Deportivo Pasto en El Campín e Internacional de Bogotá como visitante en el Metropolitano de Techo, respectivamente.

Millonarios se puede quedar sin torneo internacional, de no clasificar a las finales del fútbol colombiano (Colprensa - Lina Gasca).
Millonarios se puede quedar sin torneo internacional, de no clasificar a las finales del fútbol colombiano (Colprensa - Lina Gasca).

El otro grande capitalino, Millonarios FC, con 27 unidades llegaría a 30 puntos ganando uno de sus partidos o empatando uno y ganando el otro. La derrota en algún partido empieza a complicar el panorama del cuadro dirigido por Alberto Gamero y abre la puerta a depender de otros resultados. Los Embajadores irán a Ibagué para jugar contra Deportes Tolima y cerrarán de local ante Alianza Valledupar.

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Independiente Medellín no se puede permitir irse en las dos fechas restantes sin sumar en algún partido. Con 26 unidades está obligado a ganar uno y a empatar el otro para llegar a los 30 puntos. El Poderoso viajará a Bogotá para medirse a Fortaleza en la fecha 17 y cerrará ante un rival directo, Águilas Doradas, en Antioquia.

El grupo de los ocho tras la fecha 17 corresponde a Águilas. El equipo joven antioqueño será juez de Once Caldas en la penúltima jornada y de Independiente Medellín. Con 25 puntos deberá sumar los seis puntos para volver a los cuadrangulares semifinales.

Varios futbolistas con uniformes rojos y blancos observan y disputan un balón en el aire durante un partido frente al público
Once Caldas venció 2-0 a Independiente Santa Fe en Bogotá y clasificó a las semifinales de la Copa BetPlay (Once Caldas)

Los que comienzan a hacer cuentas son Once Caldas y Cúcuta Deportivo, puestos 9 y 10, respectivamente, ambos con 24 puntos. El “Blanco, blanco” tiene el duelo directo contra Águilas Doradas y cierra de visitante ante Atlético Nacional, el mejor equipo del año en la reclasificación. Si gana ante el equipo dorado, lo supera en la tabla y mejora su diferencia de gol al respecto.

Por su parte, el conjunto motilón debe ganar y su diferencia de gol de -5 lo obliga a golear para que este ítem no le juegue en contra. El equipo fronterizo, que aseguró su permanencia en la primera división se medirá ante Junior FC en Barranquilla y contra Jaguares de Córdoba en busca de hacer 30 puntos y volver a las finales del fútbol colombiano.

Deportes Tolima tiene una mínima chance, pero solo llegará a 29 puntos. Si alguno de los clubes encima en la tabla suma 29 o más unidades, dejarán al Pijao por fuera de los cuadrangulares. Igual panorama tienen Internacional de Bogotá y Llaneros que con 20 puntos pueden clasificar haciendo 26, pero para ello deben esperar que cinco equipos no superen este umbral.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Atlético Nacional
Atlético Nacional llegó a los 90 puntos en el liderato de la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2026 - crédito Colprensa
  1. Atlético Nacional: 36 puntos / +19 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  2. América de Cali: 35 puntos / +19 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  3. Deportivo Cali: 33 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  4. Atlético Bucaramanga: 29 puntos / +9 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  5. Independiente Santa Fe: 28 puntos / +5 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  6. Millonarios: 27 puntos / +10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  7. Independiente Medellín: 26 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  8. Águilas Doradas: 25 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  9. Once Caldas: 24 puntos / +3 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  10. Cúcuta Deportivo: 24 puntos / -5 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  11. Deportes Tolima: 23 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  12. Internacional de Bogotá: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  13. Llaneros FC: 20 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  14. Alianza FC: 18 puntos / -12 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  15. Deportivo Pereira: 17 puntos / -9 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  16. Junior FC: 16 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  17. Boyacá Chicó: 16 puntos / -15 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  18. Deportivo Pasto: 15 puntos / -11 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  19. Jaguares FC: 13 puntos / -14 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  20. Fortaleza FC: 12 puntos / -8 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).

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