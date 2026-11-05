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Entrenador de Flamengo hace especial petición a Néstor Lorenzo ante posible llamado de Jorge Carrascal a la selección Colombia: “Tenemos que ser aun más cuidadosos”

La Tricolor enfrentará a Chile el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el 17 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago de Chile

Soccer Football - Brasileiro Championship - Flamengo v Fluminense - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - October 11, 2026 Flamengo's Jorge Carrascal celebrates scoring their first goal with Samuel Lino REUTERS/Thiago Ribeiro
Soccer Football - Brasileiro Championship - Flamengo v Fluminense - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - October 11, 2026 Flamengo's Jorge Carrascal celebrates scoring their first goal with Samuel Lino REUTERS/Thiago Ribeiro
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Flamengo venció 3-1 a Gremio en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirão 2026, con una asistencia de Jorge Carrascal para Pedro que consolidó al equipo en la cima con 76 puntos. El mediocampista colombiano fue reemplazado en el descanso por una sobrecarga en el aductor, una medida preventiva antes de la próxima convocatoria de Colombia y de los últimos partidos de la temporada.

La jugada decisiva llegó a los 27 minutos. Carrascal recibió de espaldas al arco, superó a Pedro Gabriel y Caio Paulista con un sombrero y habilitó a Pedro, que definió de primera y cruzado para establecer el 2-0 transitorio.

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Samuel Lino había abierto el marcador a los 19 minutos, tras aprovechar un rebote del arquero Gabriel Grando luego de una acción iniciada por Giorgian de Arrascaeta. Pedro volvió a convertir a los 46 minutos de la primera parte, también después de un rebote que dejó el guardameta visitante tras un remate de Lino.

Así fue el momento en el cual el volante cartagenero se lució en el Maracaná-crédito @arrwsczeta/X

Gremio descontó a los 69 minutos con un tiro libre de Francis Amuzu al ángulo del arco defendido por Agustín Rossi. El resultado no volvió a modificarse y Flamengo quedó seis puntos por encima de Palmeiras, que tenía 70 unidades y aún debía jugar ante Remo.

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Carrascal disputó los primeros 45 minutos y registró 91% de precisión en los pases, tres regates completados y cinco duelos ganados de ocho, de acuerdo con las estadísticas de Sofascore. Flamengo publicó un video de su acción previa al segundo gol de Pedro en sus redes sociales.

El entrenador Leonardo Jardim explicó que sustituyó al colombiano y a Ayrton Lucas durante el entretiempo por molestias musculares. Arrascaeta también acusó fatiga más adelante, en un encuentro que Flamengo ganaba por tres goles.

Jardim detalló que Carrascal tenía una sobrecarga en el aductor y que Ayrton presentaba el mismo problema. “Fue solo porque los jugadores tenían dolor muscular. No es una lesión, pero dijeron que sentían las piernas un poco pesadas. Podrían haber continuado, pero no quisimos arriesgarnos. Porque una lesión en este momento significaría un mes de baja”, afirmó.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Flamengo v Gremio - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - November 4, 2026 Flamengo coach Leonardo Jardim before the match REUTERS/Ricardo Moraes
Soccer Football - Brasileiro Championship - Flamengo v Gremio - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - November 4, 2026 Flamengo coach Leonardo Jardim before the match REUTERS/Ricardo Moraes

El técnico sostuvo que su cuerpo técnico buscó administrar las cargas porque varios jugadores habían llegado al límite físico tras la sucesión de partidos. “Estábamos ganando 3-0. Pusimos dos jugadores competitivos, que han trabajado bien”, añadió sobre las variantes.

Carrascal aparece como una opción para Néstor Lorenzo en los amistosos que Colombia disputará contra Chile el 13 y el 17 de noviembre. Flamengo volverá a jugar el 18 de noviembre, un día después del cierre de la ventana internacional, ante Athletico Paranaense.

Jardim confirmó que conversó con los cuerpos técnicos de las selecciones que convocarán a sus futbolistas, entre ellas Colombia, Uruguay y Ecuador. “Es bueno que el jugador esté en buenas condiciones para representar a Flamengo y a la selección nacional. Es el final de la temporada, tenemos que ser aún más cuidadosos que en las anteriores paradas”, declaró al portal ge.

Soccer Football - Copa Libertadores - Semi Final - First Leg - Estudiantes de La Plata v Flamengo - Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata, Argentina - October 15, 2026 Flamengo's Jorge Carrascal reacts REUTERS/Rodrigo Valle
Soccer Football - Copa Libertadores - Semi Final - First Leg - Estudiantes de La Plata v Flamengo - Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata, Argentina - October 15, 2026 Flamengo's Jorge Carrascal reacts REUTERS/Rodrigo Valle

El club brasileño afrontará el tramo final del campeonato con ocho jugadores al borde de una suspensión y un duelo directo contra Palmeiras dos fechas después del partido frente a Athletico Paranaense. Jardim descartó reservar futbolistas pese al riesgo de bajas: “Todos los partidos valen tres puntos”.

El entrenador consideró que Flamengo necesita competir con su mejor formación en cada jornada para conservar la ventaja. Si se producen ausencias contra Palmeiras, Chapecoense o Coritiba, afirmó que el grupo tiene recursos para resolverlas.

La eliminación en la Copa Libertadores no alteró el foco del equipo en el torneo local. Jardim señaló que el calendario no permite extender el duelo por un resultado adverso y que el plantel debe recuperarse para afrontar “varias finales” hasta el cierre del campeonato.

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