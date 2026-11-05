Colombia

Feid volverá a los escenarios en 2027 con ‘The Green Star Tour’: esto se sabe de las fechas y países que visitará con su gira

El cantante antioqueño difundió un video sobre su próximo proyecto en vivo, que estará conectado con sus recientes lanzamientos discográficos

Feid anunció 'The Green Star Tour 2027', su nueva gira internacional - crédito montaje @feid/ Instagram - Europa Press
Feid anunció 'The Green Star Tour 2027', su nueva gira internacional - crédito montaje @feid/ Instagram - Europa Press
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Feid confirmó que regresará a los escenarios con The Green Star Tour 2027, una gira internacional que retomará el universo visual y musical de The Green Print, la serie de lanzamientos que desarrolla desde marzo de 2026.

El artista colombiano anunció el proyecto a través de un video en redes sociales, aunque por ahora no reveló fechas, ciudades, recintos ni información sobre la venta de entradas.

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El anuncio abre una nueva etapa del cantante conocido como Feid o Ferxxo. La publicación incluyó el nombre de la gira y el año en que se realizará, mientras el artista invitó a sus seguidores a indicar en qué países esperan verlo. La ausencia de un calendario oficial mantiene pendientes las confirmaciones sobre las paradas en Colombia y otros mercados.

La gira llegará después de los proyectos discográficos con los que el antioqueño ha construido una nueva narrativa musical. The Green Star Tour 2027 estará vinculada a la identidad de The Green Print, una propuesta dividida en varias entregas que combina referencias a trabajos anteriores, nuevas colaboraciones y una estética centrada en el color verde.

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The Green Print será la base conceptual de la gira

La primera entrega de la serie fue FEID VS FERXXO, publicada el 20 de marzo de 2026. El proyecto incluyó siete canciones y abrió una fase distinta en la discografía del intérprete paisa.

El segundo capítulo llegó el 18 de septiembre con EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 2) – EL CLUB DE LAS 19 FLORES. El EP reunió ocho temas y colaboraciones de Vicente García, El Americano 4KT, Pirlo, Divino, Baby Ranks, Bad Gyal, ICON y Yandel.

La propuesta también recupera elementos de 19, un trabajo que Feid publicó en 2019. Con esos lanzamientos, el cantante ha conectado referencias de diferentes momentos de su carrera antes de trasladar ese concepto a una nueva serie de conciertos.

El ciclo musical todavía tendrá nuevas entregas. Feid prepara el EP colaborativo BABYXXITA MOR junto al puertorriqueño Álvaro Díaz, un trabajo que, según la información conocida, tendrá siete canciones y contará con aportes de productores como Tainy. El artista y Díaz mostraron fragmentos del material en redes sociales y durante una transmisión en TikTok.

Después de ese proyecto, está prevista una última publicación que completaría la serie de The Green Print. Aún no se conocen las canciones que integrarán esos lanzamientos ni la fecha en que verán la luz.

Colombia espera conocer si Medellín y Bogotá estarán incluidas

El anuncio de la gira generó expectativa entre los seguidores colombianos del artista, sobre todo ante la posibilidad de que el recorrido llegue a Medellín y Bogotá. Ambas ciudades suelen concentrar la atención cuando Feid anuncia conciertos en el país, aunque no hay una confirmación oficial sobre su inclusión en la agenda de 2027.

Tampoco existe información confirmada sobre presentaciones en Cali, Barranquilla u otras capitales colombianas. Las especulaciones alrededor de posibles estadios o recintos de gran capacidad tampoco tienen respaldo oficial hasta el momento.

Hasta ahora, un video promocional de la gira confirmó que Feid estará en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Sin embargo, el anuncio no dio detalles de las fechas o de las ciudades en las que estára el cantante.

Feid viene de desarrollar formatos de encuentro más cercanos con su público, además de sus anteriores giras internacionales. Sus recorridos previos y apariciones especiales le permitieron consolidar presencia en distintos países, un antecedente que alimenta la expectativa por la escala que tendrá esta nueva producción.

El anuncio no incluye fechas ni información sobre boletería

El cantante no informó cuándo comenzará la gira ni cuándo publicará el itinerario. Tampoco reveló qué repertorio llevará al escenario, aunque el vínculo con The Green Print anticipa que las canciones de esa etapa tendrán un lugar dentro de la propuesta.

Por ahora, no se han divulgado detalles de precios, plataformas de venta, modalidades de ingreso ni recintos. Los seguidores deberán esperar los comunicados que el artista publique a través de sus cuentas oficiales para conocer las condiciones de la boletería.

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